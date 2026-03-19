Đình Bắc xây nhà mới báo hiếu bố mẹ

Thứ năm, 14:01 19/03/2026 |
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Ngôi nhà mới của gia đình Đình Bắc đang thi công đến tầng hai với mặt tiền bề thế, nằm kế bên căn nhà gắn với tuổi thơ của tiền đạo 2K4.

Hình ảnh căn nhà đang xây dở tại quê nhà Nghệ An được Đình Bắc đăng tải trên story Instagram tối 17/3. Cầu thủ sinh năm 2004 chia sẻ: "Báo hiếu bố mẹ". Công trình mới nằm cạnh căn nhà cũ của gia đình tại Hưng Nguyên, Nghệ An.

Căn nhà đang xây của gia đình Đình Bắc ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Ngôi nhà đang xây của gia đình Đình Bắc có diện tích khá lớn, phần khung bê tông kiên cố, mặt tiền bề thế, đang thi công đến tầng 2. Trước đó, năm 2024, Đình Bắc từng mua ôtô để bố mẹ di chuyển thuận lợi và an toàn.

Sau liên tục những màn thể hiện xuất sắc tại giải U23 châu Á 2026, Đình Bắc - nam cầu thủ sinh năm 2004 trở thành cái tên khiến cộng đồng mạng “phát cuồng”. Chàng cầu thủ quê Nghệ An nhận nhiều lời khen ngợi bởi sự bản lĩnh, tự tin trên sân cỏ nhưng ngoài đời lại rất khiêm tốn, giản dị.

Trước đó, căn nhà ở quê của Đình Bắc cũng "lộ diện". Nguyễn Đình Bắc sinh ra và lớn lên tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An. Bố của Bắc - ông Nguyễn Đình Ấp chủ yếu làm nông còn mẹ anh chàng buôn bán nhỏ ở chợ. Chàng cầu thủ là con út trong nhà, trên có một chị gái. Gia đình cơ bản, kinh tế không quá dư dả nhưng Đình Bắc vẫn được bố mẹ ủng hộ hết mình để theo đuổi đam mê làm cầu thủ. Căn nhà chỉ có 1 tầng, được xây mới lại khoảng vài năm nay.

Ngôi nhà của Đình Bắc mang vẻ mộc mạc, đặc trưng của vùng quê nghèo miền Trung, nơi nuôi dưỡng ý chí kiên cường của chàng tiền đạo trẻ. Không gian sống đơn sơ nhưng ấm áp, là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất sau những trận cầu rực lửa trên sân cỏ. Bên trong còn có một khoảng sân rộng.

Phòng khách khang trang, được sắp xếp gọn gàng, chỉn chu.

Trong phòng khách, bố mẹ của nam cầu thủ dành những góc đẹp nhất để trưng bày thành tích của con trai.

Những góc đặc biệt trong phòng khách đều để trưng bày huy chương, bằng khen của nam cầu thủ.

Những tấm huy chương từ khi còn nhỏ cho đến những chiếc cúp, bằng khen, hình ảnh áo đội tuyển Việt Nam,... đều được bố mẹ Đình Bắc bài trí trang trọng, đẹp mắt, thể hiện rõ sự tự hào.

Phòng khách đơn giản với bộ bàn ghế gỗ cũ nhưng luôn gọn gàng, sẵn sàng đón tiếp người thân và bạn bè sang chúc mừng mỗi khi Bắc ghi bàn. Vẻ khiêm nhường trong cách bày biện nhà cửa cũng chính là phản chiếu của lối sống không phô trương của gia đình Đình Bắc.

Áo đấu và những tấm huy chương đầu đời được treo ngay ngắn trên tường nhà, lấp lánh như những giấc mơ thành hiện thực của cậu bé nghèo xứ Nghệ.

Toàn cảnh không gian phòng khách. Bữa cơm gia đình đầm ấm với những món ăn dân dã tại quê nhà là thứ mà Đình Bắc luôn khao khát sau những chuyến thi đấu dài ngày.

Trẻ con trong xóm cũng tụ tập tại sân nhà của nam cầu thủ.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
