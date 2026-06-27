5 loại đồ uống nên tránh để có sức khỏe tim mạch tốt hơn
Chế độ ăn uống có ảnh hưởng đáng kể đến nguy cơ mắc bệnh tim và sức khỏe tổng thể. Trong đó, việc hạn chế các loại đồ uống có đường cũng như rượu bia là một bước quan trọng bảo vệ trái tim.
Dưới đây là 5 loại đồ uống có thể gây hại cho hệ tim mạch nếu sử dụng thường xuyên, cùng những giải pháp thay thế lành mạnh giúp bảo vệ trái tim mỗi ngày.
1. Nước ngọt thông thường
Các loại nước ngọt có ga thông thường là nguồn cung cấp đường bổ sung lớn nhất trong chế độ ăn uống hiện nay. Nhóm đồ uống này thường chứa lượng calo rất cao nhưng lại nghèo các chất dinh dưỡng.
Nhiều nghiên cứu đã chứng minh người trưởng thành thường xuyên uống nước ngọt có ga có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn rõ rệt so với người không uống. Cụ thể, việc tiêu thụ nhiều hơn 350 ml nước ngọt có gas mỗi ngày có thể làm tăng nồng độ triglyceride (chất béo trong máu) và làm sụt giảm nồng độ cholesterol HDL ("tốt") hai yếu tố nguy cơ trực tiếp dẫn đến bệnh tim theo thời gian.
2. Nước uống thể thao và đồ uống ngọt không gas
Không chỉ nước ngọt có gas, nhiều loại đồ uống không gas như nước uống thể thao, nước chanh đóng chai và đồ uống có hương vị trái cây cũng chứa rất nhiều đường cùng các chất tạo ngọt khác.
Một nghiên được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) cho thấy, việc uống 350 ml đồ uống có đường mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ tăng triglyceride lên đến 53% và thói quen uống thường xuyên làm tăng nguy cơ giảm cholesterol HDL tốt lên tới 98%. Đáng chú ý, những người tham gia nghiên cứu thường xuyên sử dụng nước ép trái cây nguyên chất 100% không gặp phải những nguy cơ gia tăng tương tự.
3. Đồ uống cà phê chứa đường bổ sung
Cà phê nguyên chất mang lại nhiều lợi ích nhưng các loại cà phê pha chế đã được làm ngọt sẵn bằng siro, nước sốt hoặc các chất phụ gia chứa đường lại có lượng đường bổ sung rất cao.
Mặc dù thỉnh thoảng thưởng thức một ly cà phê ngọt không gây ảnh hưởng lớn, nhưng việc uống chúng mỗi ngày có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim. Một nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường có nguy cơ gặp các biến chứng tim mạch nghiêm trọng bao gồm đau tim và đột quỵ cao hơn 27% so với những người uống ít hơn.
4. Nước tăng lực ảnh hưởng đến tim mạch
Nước tăng lực là loại đồ uống có hàm lượng đường cao ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch. Việc uống nước tăng lực có đường có thể khiến lượng đường trong máu tăng vọt một cách nhanh chóng, kích thích cơ thể giải phóng insulin. Theo thời gian, sự tăng đột biến liên tục của đường huyết và insulin này sẽ gây hại cho sức khỏe trao đổi chất và tim mạch.
Ngoài ra, nước tăng lực còn chứa một lượng lớn caffeine. Việc tiêu thụ quá nhiều caffeine trong một ngày có thể kích thích hệ thần kinh, làm tăng huyết áp và gây ra các vấn đề nghiêm trọng như rối loạn nhịp tim.
5. Rượu, bia và đồ uống có cồn
Những người uống quá nhiều rượu bia có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn hẳn. Tiêu thụ các loại đồ uống có cồn (bao gồm cả bia, rượu vang hoặc rượu mạnh) làm tăng huyết áp. Tình trạng huyết áp cao kéo dài sẽ gây áp lực lớn lên thành mạch máu, làm tổn thương hệ tuần hoàn và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim.
Mặc dù một số ý kiến cho rằng rượu vang đỏ có thể mang lại một số lợi ích nhỏ cho sức khỏe, nhưng các chuyên gia đều đồng ý rằng không nhất thiết phải uống rượu để bảo vệ tim. Nếu bạn hiện không có thói quen uống rượu, tốt nhất là không nên bắt đầu.
6. Các loại đồ uống thay thế tốt cho sức khỏe tim mạch
Thay vì các loại nước chứa nhiều đường và chất kích thích, mọi người có thể lựa chọn những thức uống lành mạnh, có vị ngon và dễ chế biến vừa bảo vệ trái tim vừa tốt cho sức khỏe tổng thể:
- Nước lọc: Uống đủ nước là cách đơn giản nhất để duy trì huyết áp khỏe mạnh. Bạn có thể thêm một vài lát trái cây tươi hoặc thảo mộc vào bình nước để tăng thêm hương vị tự nhiên.
- Nước có gas không đường: Nước có gas không đường thường thấy như kombucha là giải pháp thay thế cực lành mạnh nếu bạn muốn tìm cảm giác sảng khoái giống như khi uống nước ngọt có gas thông thường.
- Sữa ít béo hoặc không béo: Nếu có thói quen uống cà phê sữa, hãy thử chuyển sang uống cà phê đen kết hợp với một chút sữa dừa thay cho các loại sữa đặc hay siro đường.
- Sữa thực vật không đường: Các loại sữa làm từ hạnh nhân, yến mạch hoặc đậu nành (loại nguyên chất, không chứa đường) mang lại vị béo ngậy ngon miệng và cung cấp nhiều hợp chất thực vật tốt cho tim mạch.
- Cà phê hoặc trà nguyên chất: Hãy thưởng thức cà phê hoặc trà không đường để tận dụng các chất chống oxy hóa tự nhiên và bổ sung caffeine một cách lành mạnh.
- Nước ép trái cây nguyên chất 100%: Uống nước ép trái cây ở mức độ vừa phải (không lạm dụng để tránh dư thừa đường tự nhiên) hoàn toàn không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
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