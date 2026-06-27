Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7?
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Trong nhiều năm qua, nhu cầu được tiếp cận những thông tin chính xác về dinh dưỡng ngày càng lớn. Giữa "ma trận" lời khuyên trên mạng xã hội, nhiều người vẫn băn khoăn không biết nên tin vào đâu khi muốn giảm cân , kiểm soát đường huyết , xây dựng khẩu phần cho trẻ nhỏ hay chăm sóc dinh dưỡng cho người cao tuổi. Chính vì vậy, Ban tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 đã lựa chọn, đưa các chuyên gia đến gần người dân hơn, thay vì để người dân phải tự tìm kiếm thông tin.
Quy tụ nhiều lĩnh vực chuyên môn trong một chương trình
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng năm nay không chỉ ở số lượng 10 gian tư vấn, mà ở chất lượng chuyên môn của đội ngũ phụ trách. Đây là sự hội tụ của các chuyên gia đang công tác tại nhiều cơ sở y tế và đào tạo hàng đầu về dinh dưỡng của cả nước. Từ các nhà quản lý, chuyên gia nhiều năm gắn bó với lĩnh vực dinh dưỡng cộng đồng tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia , đến các bác sĩ điều trị dinh dưỡng lâm sàng tại bệnh viện, giảng viên đào tạo nhân lực dinh dưỡng và các chuyên gia về an toàn thực phẩm… Mỗi người mang đến một góc nhìn chuyên sâu, nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung là giúp người dân hiểu đúng và thực hành đúng về dinh dưỡng.
Người dân có thể trao đổi về chính vấn đề mình đang gặp phải với chuyên gia để nhận được những hướng dẫn phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân miễn phí.
Đó cũng là lý do các nội dung tư vấn tại chương trình được xây dựng khá toàn diện, từ dinh dưỡng cho trẻ em, người trưởng thành, người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính đến kiểm soát cân nặng, phòng chống béo phì, xây dựng khẩu phần ăn hợp lý và kết hợp dinh dưỡng với vận động...
Không có một chế độ ăn phù hợp với tất cả mọi người
Mỗi người có độ tuổi, thể trạng, nghề nghiệp và tình trạng sức khỏe khác nhau nên không tồn tại một chế độ ăn có thể áp dụng cho tất cả. Đó là lý do tư vấn trực tiếp luôn mang lại giá trị khác biệt. Thay vì những lời khuyên chung chung, người dân có thể trao đổi về chính vấn đề mình đang gặp phải để nhận được những hướng dẫn phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân.
Từ người trẻ muốn kiểm soát cân nặng, cha mẹ có con biếng ăn, người cao tuổi cần phòng ngừa loãng xương đến người đang điều trị bệnh mạn tính... đều có thể tìm thấy những thông tin hữu ích từ các chuyên gia. Sự đa dạng về chuyên môn của đội ngũ tư vấn cũng giúp chương trình có thể giải đáp nhiều nhóm vấn đề khác nhau, phản ánh đúng bức tranh sức khỏe hiện nay của cộng đồng.
Một trong những mục tiêu lớn nhất của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam không phải là khám chữa bệnh, mà là giúp người dân tiếp cận những kiến thức khoa học theo cách gần gũi, dễ hiểu và có thể áp dụng ngay trong cuộc sống. Bởi trên thực tế, nhiều bệnh không lây nhiễm hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu mỗi người biết điều chỉnh chế độ ăn uống và tăng cường vận động từ sớm. Chương trình vì thế không chỉ giúp người dân hiểu mình đang ăn như thế nào, mà còn hiểu vì sao cần thay đổi và thay đổi ra sao để phù hợp với điều kiện sống của bản thân.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam: Cầu nối giữa chuyên gia và cộng đồng
Sự hiện diện của đội ngũ chuyên gia đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, các bệnh viện và cơ sở đào tạo y khoa không chỉ bảo đảm chất lượng chuyên môn của chương trình, mà còn thể hiện mong muốn đưa tri thức khoa học ra khỏi phòng khám, bệnh viện để đến gần hơn với cộng đồng.
Mỗi cuộc trao đổi tại gian tư vấn có thể chỉ kéo dài vài phút, nhưng những lời khuyên đúng đắn có thể giúp người dân thay đổi thói quen ăn uống, lựa chọn thực phẩm hợp lý hơn hoặc bắt đầu duy trì việc vận động mỗi ngày.
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