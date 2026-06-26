Tưởng đau chân do tuổi già, người phụ nữ 64 tuổi bất ngờ phát hiện tắc hoàn toàn động mạch chủ bụng
GĐXH - Đau mỏi chân, nghĩ mình chỉ bị thoái hóa khớp do tuổi tác, bệnh nhân đi khám bất ngờ phát hiện tắc hoàn toàn đoạn cuối động mạch chủ bụng lan xuống hai động mạch chậu.
Đau chân nghĩ bệnh tuổi già nhưng nguyên nhân không nằm ở xương khớp
Bệnh nhân là bà K.Y. (64 tuổi, quốc tịch Campuchia), nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115 trong tình trạng đau mỏi hai chân cấp tính, hạn chế vận động nghiêm trọng.
Theo người bệnh, các triệu chứng đau chân đã xuất hiện từ nhiều tháng trước và ngày càng tăng dần. Ban đầu, bà cho rằng đây chỉ là biểu hiện thoái hóa xương khớp do tuổi tác nên không đi khám chuyên sâu. Tuy nhiên, đến ngày nhập viện, tình trạng đau tê hai chân trở nên nghiêm trọng khiến bà gần như không thể đi lại.
Khai thác bệnh sử cho thấy người bệnh có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và rung nhĩ mạn tính.
Kết quả chụp CT mạch máu phát hiện đoạn động mạch chủ bụng dưới thận bị huyết khối gây tắc hoàn toàn, tổn thương lan xuống cả hai động mạch chậu chung trên nền xơ vữa động mạch mạn tính. Đây là những mạch máu chính có nhiệm vụ đưa máu từ tim xuống nuôi dưỡng hai chi dưới.
Tắc động mạch chủ bụng có thể đe dọa khả năng bảo tồn chi
Theo BS.CKII Dương Duy Trang, Phó Giám đốc Y khoa, Trưởng khoa Nội Tim mạch - Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Gia An 115, đây là trường hợp hội chứng Leriche (bệnh tắc động mạch chủ - chậu) trên nền bệnh lý mạch máu mạn tính, sau đó diễn tiến thành tắc cấp do huyết khối.
"Động mạch chủ bụng giống như tuyến đường huyết mạch đưa máu xuống hai chân. Khi đoạn cuối của mạch máu này bị tắc, lượng máu nuôi chi giảm đáng kể. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nghiêm trọng như thiếu máu chi nặng, tổn thương mô không hồi phục, thậm chí nguy cơ mất chức năng chi, nhiễm trùng nhiễm độc đe dọa tính mạng", BS Trang cho biết.
Điều đáng lưu ý là người bệnh đã xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo từ nhiều tháng trước nhưng không nghĩ đến bệnh lý mạch máu. Theo các bác sĩ, đây cũng là tình trạng khá phổ biến ở nhiều bệnh nhân mắc bệnh động mạch ngoại biên.
Các triệu chứng như đau chân khi đi bộ, nhanh mỏi chân, tê lạnh bàn chân hoặc phải dừng nghỉ sau một quãng đường ngắn thường dễ bị nhầm lẫn với thoái hóa khớp, đau thần kinh tọa hoặc đơn thuần là biểu hiện tuổi già, khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội điều trị từ sớm.
Rung nhĩ làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông
Bên cạnh các yếu tố nguy cơ như đái tháo đường, tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu, bệnh nhân còn mắc rung nhĩ mạn tính – một dạng rối loạn nhịp tim có thể làm gia tăng nguy cơ hình thành huyết khối trong buồng tim.
Theo các bác sĩ, người bệnh có bệnh lý động mạch chủ - chậu cấp tính trên nền xơ vữa kéo dài. Tuy nhiên, rung nhĩ có thể góp phần làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, thúc đẩy quá trình tắc mạch cấp trên nền tổn thương mạch máu đã có sẵn.
BS.CKII Dương Duy Trang cho biết: "Rung nhĩ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây thuyên tắc mạch. Nhiều người chỉ biết rung nhĩ có thể gây đột quỵ não, nhưng trên thực tế cục máu đông còn có thể di chuyển đến nhiều vị trí khác trong cơ thể, gây tắc mạch cấp ở chi, thận hoặc các động mạch lớn. Đây là lý do người bệnh rung nhĩ cần được theo dõi và điều trị dự phòng huyết khối chặt chẽ".
Tái thông mạch máu giúp người bệnh tránh biến chứng nặng
Sau khi hội chẩn, ê-kíp Tim mạch can thiệp quyết định lựa chọn phương pháp can thiệp nội mạch để xử trí tình trạng tắc mạch.
Các bác sĩ tiến hành tái thông đoạn động mạch bị tắc bằng bóng nong, sau đó đặt đồng thời hai stent tự bung kích thước lớn tại hệ động mạch chủ - chậu nhằm khôi phục lưu lượng máu xuống cả hai chi dưới.
Ca can thiệp diễn ra thuận lợi. Dòng máu qua đoạn động mạch bị tắc được tái lập tốt, tình trạng tưới máu hai chân cải thiện rõ rệt. Sau quá trình theo dõi và điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định và được xuất viện sau 3 ngày.
Đau chân khi tuổi già không phải lúc nào cũng do xương khớp
Các bác sĩ khuyến cáo người trên 50 tuổi, đặc biệt những người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá hoặc rung nhĩ cần cảnh giác với các dấu hiệu bất thường ở chân.
Những triệu chứng như đau mỏi chân khi đi bộ, đi được một đoạn phải dừng nghỉ, tê lạnh bàn chân, chuột rút thường xuyên hoặc các vết thương ở chân chậm lành có thể là dấu hiệu của bệnh động mạch ngoại biên và cần được thăm khám sớm.
"Nhiều người chỉ nghĩ đến xương khớp khi đau chân kéo dài, trong khi nguyên nhân thực sự có thể nằm ở hệ mạch máu. Việc bỏ sót bệnh động mạch ngoại biên không chỉ ảnh hưởng khả năng đi lại mà còn có thể dẫn đến thiếu máu chi nặng, đe dọa khả năng bảo tồn chi nếu phát hiện quá muộn. Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường ở chân, người bệnh nên đi khám sớm để được đánh giá và điều trị kịp thời", BS.CKII.
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