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6 thực phẩm giàu canxi và vitamin D nên ăn từ hôm nay để phòng ngừa loãng xương

Thứ tư, 18:47 17/06/2026 | Bệnh thường gặp
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Loãng xương là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến ở phụ nữ sau mãn kinh. Việc bổ sung thực phẩm giàu canxi và vitamin D như sữa, cá béo, trứng, rau lá xanh và đậu nành có thể giúp duy trì mật độ xương, giảm nguy cơ gãy xương và hỗ trợ sức khỏe xương khớp lâu dài.

Thực phẩm giàu canxi và vitamin D giúp phòng ngừa loãng xương ở phụ nữ mãn kinh - Ảnh 1.

Sau tuổi 50, nguy cơ loãng xương ở phụ nữ tăng đáng kể do sự thay đổi nội tiết tố. Một chế độ ăn giàu canxi và vitamin D từ các thực phẩm quen thuộc có thể góp phần bảo vệ xương chắc khỏe và hạn chế nguy cơ gãy xương khi về già.

6 thực phẩm giàu canxi và vitamin D nên ăn từ hôm nay để phòng ngừa loãng xương - Ảnh 2.Đau xương kéo dài, đau nhiều về đêm: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu ung thư xương dễ bị bỏ qua

GĐXH - Đau xương âm ỉ, đau nhiều về đêm hoặc kéo dài không dứt tưởng chỉ là bệnh xương khớp thông thường nhưng đôi khi lại là dấu hiệu cảnh báo ung thư xương. Theo bác sĩ, không ít trường hợp phát hiện muộn vì chủ quan tự điều trị tại nhà.

6 thực phẩm giàu canxi và vitamin D nên ăn từ hôm nay để phòng ngừa loãng xương - Ảnh 3.Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxi

GĐXH - Nhiều người cho rằng đau nhức xương, mỏi cơ hay chuột rút là dấu hiệu thiếu canxi nên tự ý bổ sung tại nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, có những trường hợp đau xương thực chất là dấu hiệu sớm của ung thư xương và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.

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