Điều đặc biệt về món ăn mà Kỳ Duyên đưa Thiên Ân đi thưởng thức khi vi vu Hà Nội
GĐXH - Trong dịp ra Hà Nội thăm gia đình gần đây, Hoa hậu sinh năm 1996 đưa Hoa hậu Thiên Ân trải nghiệm "tinh hoa ẩm thực" của thủ đô.
Sai lầm khi luộc rau khiến dinh dưỡng bay mất, chất độc giữ lạiĂn -
GĐXH - Luộc rau là phương pháp chế biến đơn giản và phổ biến bậc nhất trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Tuy nhiên, việc nên đậy hay mở vung khi luộc lại là chủ đề gây nhiều tranh cãi.
Đậu phụ kết hợp nguyên liệu rồi nấu thế này là hoàn hảo: Rẻ, nhanh, ngonĂn -
Món này nấu cực nhanh và rẻ, tốn chưa đến 20 nghìn đồng; chỉ cần đun nhỏ lửa trong vài phút là có thể dọn ra ăn.
Lẩu khổ qua rừng và làn sóng 'ăn lành' giữa phố thịĂn -
Những món ăn ngoại nhập liên tục xuất hiện và tạo nên nhiều trào lưu mới tại TP.HCM. Giữa nhịp chuyển động ấy, một hương vị rất đỗi quen thuộc đang trở lại theo cách khác: lẩu khổ qua rừng, món ăn dân dã với vị đắng đặc trưng nhưng hậu vị thanh ngọt, đang dần được thực khách thành thị chú ý.
6 mâm cơm gia đình nấu vội, khiến chồng con tấm tắc mãiĂn -
GĐXH - Thật ra, điều mình quan tâm nhất không phải là mâm cơm có thật cầu kỳ hay nhiều sơn hào hải vị. Điều mình mong nhất là hai con đang tuổi lớn được ăn ngon miệng, đủ dinh dưỡng để khỏe mạnh, còn chồng sau một ngày làm việc vất vả có thể ngồi xuống thưởng thức bữa cơm nóng hổi của gia đình.
Phương Oanh chăm vào bếp dịp nghỉ lễ, nấu món ăn đơn giản, dễ làm mà ngon miệngĂn -
GĐXH - Không cầu kỳ sơn hào hải vị, Phương Oanh chỉ cần làm món ăn đơn giản này, vẫn khiến dân mạng rào rào khen ngợi.
Nhúng gan vào nước này trước khi luộc, gan thơm mềm, không còn mùi tanh khó chịuĂn -
GĐXH – Gan là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng sơ chế, luộc không đúng cách dễ bị khô, mùi tanh đặc trưng. Cùng tham khảo cách chế biến gan ngon và an toàn cho sức khỏe từ mẹ đảm Duyên Trần.
Loại nước ép giải khát "ngon bổ rẻ" cứ thêm quất là ngon nhân đôi, tác dụng ít ai biếtĂn -
GĐXH - Nước mía quất là món đồ uống được yêu thích nhờ hương vị thơm ngon, thanh mát và giá trị dinh dưỡng cao. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn lý do vì sao lại cho quất vào khi ép mía và lưu ý khi sử dụng.
Đi chợ thấy người ta vứt bỏ phần này, tôi mang về làm món lạ miệng khiến cả nhà tranh nhau gắpĂn -
Đúng kiểu ban đầu chỉ định làm thử, cuối cùng cả nhà lại tranh nhau vì không nghĩ da cá có thể ngon đến vậy.
Bác sĩ cảnh báo nguy cơ xảy ra sự cố từ bữa ăn bán trú, phụ huynh không nên bỏ qua trước ngày con tựu trườngĂn -
GĐXH - Khi chuyển từ những bữa ăn được gia đình kiểm soát sang ăn bán trú, trẻ có thể tiếp xúc với nhiều loại thực phẩm và nguy cơ dị ứng cũng trở nên khó lường hơn. Đáng lưu ý, phản ứng dị ứng ở trẻ có thể tiến triển nhanh, thậm chí đe dọa tính mạng nếu chuyển sang phản vệ mà không được nhận biết và xử trí kịp thời.
Tình yêu nước trong những món ăn mang màu cờ đỏ sao vàng trong ngày Quốc khánhĂn -
GĐXH - Những ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, không khó bắt gặp hình ảnh mâm cơm, đĩa bánh hay món tráng miệng được người Việt khéo léo trang trí bằng sắc đỏ và vàng. Không cần nguyên liệu cầu kỳ, chỉ từ cà chua, dưa hấu, ớt, xoài, bí đỏ hay những nguyên liệu quen thuộc, căn bếp gia đình cũng có thể trở nên rực rỡ trong ngày đặc biệt.