Điều đặc biệt về món ăn mà Kỳ Duyên đưa Thiên Ân đi thưởng thức khi vi vu Hà Nội

Thứ sáu, 10:01 04/09/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Trong dịp ra Hà Nội thăm gia đình gần đây, Hoa hậu sinh năm 1996 đưa Hoa hậu Thiên Ân trải nghiệm "tinh hoa ẩm thực" của thủ đô.

Kỳ Duyên và Thiên Ân thưởng thức chả cá Lã Vọng tại Hà Nội 2026 - Ảnh 1.

Kỳ Duyên - Thiên Ân vừa có chuyến vi vu Hà Nội, cùng nhau thưởng thức chả cá Lã Vọng tại nhà hàng ba năm liên tiếp được Michelin vinh danh. Ngôi sao đưa tin.

Kỳ Duyên và Thiên Ân thưởng thức chả cá Lã Vọng tại Hà Nội 2026 - Ảnh 2.

Chả cá Lã Vọng là một trong những món yêu thích của Kỳ Duyên khi lần nào ra Hà Nội cô cũng tranh thủ thưởng thức. Trong dịp ra Hà Nội thăm gia đình gần đây, Hoa hậu sinh năm 1996 đưa Hoa hậu Thiên Ân trải nghiệm "tinh hoa ẩm thực" của thủ đô.

Kỳ Duyên và Thiên Ân thưởng thức chả cá Lã Vọng tại Hà Nội 2026 - Ảnh 3.

Tên gọi chả cá Lã Vọng bắt nguồn từ việc nhà hàng - nơi bán món ăn này đầu tiên - luôn bày một bức tượng ông Lã Vọng - Khương Tử Nha ngồi bó gối câu cá, thực khách quen gọi và lâu dần trở thành tên của món ăn này.

Kỳ Duyên và Thiên Ân thưởng thức chả cá Lã Vọng tại Hà Nội 2026 - Ảnh 4.

Thông tin từ Lao Động cho biết: Chả cá Lã Vọng ra đời từ năm 1871, do gia tộc họ Đoàn sáng chế. Từ món ăn dân dã, chả cá dần trở thành tinh hoa ẩm thực Hà Thành đến ngày nay. Người Hà Nội từ xưa vốn coi trọng ẩm thực, nhất là những món ăn thết đãi khách phải ngon và sang trọng. "Chả cá" được chế biến từ những loại cá ngon nhất, đặc biệt là cá lăng, như vậy mới thể hiện hết ý vị trong món ăn này. "Lã Vọng" là hình tượng vị tướng thời xưa, người tài giỏi có ý chí đợi thời cơ lớn.

Kỳ Duyên và Thiên Ân thưởng thức chả cá Lã Vọng tại Hà Nội 2026 - Ảnh 5.

Nhà hàng Chả cá Lã Vọng của họ Đoàn mở cửa qua 5 thế hệ, tồn tại hơn một thế kỷ và nổi tiếng trong, ngoài nước. Con phố có nhà hàng này tại Hà Nội nay đổi tên thành "Phố Chả cá".

Kỳ Duyên và Thiên Ân thưởng thức chả cá Lã Vọng tại Hà Nội 2026 - Ảnh 6.

Sự kết hợp độc đáo của món chả cá tạo nên mỹ vị khó quên. Thịt cá được lọc kỹ xương, ngọt dịu, vàng thơm và thấm gia vị. Rau thì là, hành hoa cắt khúc đảo lẫn trong chảo cá nóng. Khi ăn kết hợp với bánh đa nướng, bún và mắm tôm - thứ không thể thiếu giúp tạo hương vị đậm đà.

Kỳ Duyên và Thiên Ân thưởng thức chả cá Lã Vọng tại Hà Nội 2026 - Ảnh 7.

Chả cá Lã Vọng trở thành đặc sản đậm nét văn hoá, thu hút người yêu ẩm thực tìm đến. Món ăn được đưa vào cuốn sách "1.000 nơi nên biết trước khi chết", thuộc top 5 trong 10 điểm nên đến trên thế giới. Năm 2016, chả cá Lã Vọng được lên sóng là một trong những món Việt ngon nhất thế giới.

Kỳ Duyên và Thiên Ân thưởng thức chả cá Lã Vọng tại Hà Nội 2026 - Ảnh 8.

Theo những người sáng lập thương hiệu, trong tương lai, chả cá Lã Vọng kỳ vọng phát triển hơn nữa, trở thành món ăn đặc sắc mang phong vị của một "Thủ đô hoà bình", mang cung cách người Việt Nam "chân thành, giản dị nhưng sâu sắc, tinh tế" lan tỏa thế giới.

Kỳ Duyên và Thiên Ân thưởng thức chả cá Lã Vọng tại Hà Nội 2026 - Ảnh 9.

Dù có nhiều thương hiệu chả cá ra đời ở Hà Nội, hương vị bí truyền qua nhiều thế hệ của gia tộc họ Đoàn vẫn khiến thực khách nhớ mãi.

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