Điều đặc biệt về món ăn mà Kỳ Duyên đưa Thiên Ân đi thưởng thức khi vi vu Hà Nội

Thông tin từ Lao Động cho biết: Chả cá Lã Vọng ra đời từ năm 1871, do gia tộc họ Đoàn sáng chế. Từ món ăn dân dã, chả cá dần trở thành tinh hoa ẩm thực Hà Thành đến ngày nay. Người Hà Nội từ xưa vốn coi trọng ẩm thực, nhất là những món ăn thết đãi khách phải ngon và sang trọng. "Chả cá" được chế biến từ những loại cá ngon nhất, đặc biệt là cá lăng, như vậy mới thể hiện hết ý vị trong món ăn này. "Lã Vọng" là hình tượng vị tướng thời xưa, người tài giỏi có ý chí đợi thời cơ lớn.