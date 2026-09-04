Sai lầm khi luộc rau khiến dinh dưỡng bay mất, chất độc giữ lại

Những loại vitamin có trong rau và công dụng

Thông tin từ cổng thông tin của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, rau xanh ngoài chất xơ còn chứa một lượng vitamin và các nguyên tố vi lượng có ích cho cơ thể.

Trong rau xanh có vitamin A, đây là một hỗn hợp các chất có khả năng hòa tan trong chất béo và cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể. Bạn thường biết đến loại vitamin này với chức năng làm sáng mắt và nâng cao thị lực. Tuy nhiên, vitamin A còn là một chất giúp độ bền của màng tế bào tại da, gan, thận... được bảo vệ.

Vitamin C thường xuất hiện trong rau củ quả có vị chua và được mọi người biết đến với công dụng nâng cao sức đề kháng ngăn ngừa nguy cơ xâm nhập của vi rút vi khuẩn vào trong cơ thể.

Rau xanh ngoài chất xơ còn chứa một lượng vitamin và các nguyên tố vi lượng có ích cho cơ thể.

Vitamin B có trong rau đóng vai trò quan trọng cho quá trình vận động và phát triển của mọi cơ thể. Sự xuất hiện của vitamin B sẽ giúp cơ thể giảm tối đa nguy cơ bị nhiễm trùng, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy một số chức năng như phát triển tế bào hồng cầu, nâng cao thị lực…

Nên đậy hay mở vung khi luộc rau?

Theo VOV, đa số mọi người đều mắc sai lầm khi sơ chế, chế biến các loại rau củ, khiến cho dinh dưõng bị hao hụt đi rất nhiều. Một bát canh hay đĩa rau luộc thành phẩm có khi chỉ còn chưa đến 10% giá trị dinh dưỡng, chủ yếu là chất xơ.

Nhiều người hay mua rau củ về tích trữ ăn dần, tiếp đó là gọt vỏ, thái rau trước khi rửa. Trong khâu nấu nướng, nhiều người lại đun sôi lửa lớn rồi mở vung với mong muốn rau xanh và ngon hơn.

Việc mở vung khi nấu rau, củ là sai lầm, bởi đa số các loại vitamin đều bị hòa tan trong nước, nhất là dưới nhiệt độ cao. Khi đó, chúng ta mở vung thì lượng vitamin ít ỏi còn lại sẽ bay hơi ra ngoài và rau mất sạch dinh dưỡng.

Việc mở vung khi nấu rau, củ là sai lầm, bởi đa số các loại vitamin đều bị hòa tan trong nước, nhất là dưới nhiệt độ cao.

Để rau củ có được nhiều dinh dưỡng nhất, mọi người nên ăn ngay sau khi thu hoạch (hoặc mua về), nên sơ chế, rửa khi chưa thái cắt. Đặc biệt, khi đun nấu, tốt nhất nên đậy vung. Cách tốt nhất là nên hấp để giữ lại được nhiều chất dinh dưỡng có trong rau.

Tuy nhiên một số ít loại thực phẩm đặc thù khác thì lại cần phải mở vung trong suốt cả quá trình nấu, trong đó có măng.

Một số sai lầm khi luộc rau bạn cần biết để tránh gây hại cho sức khỏe

Nhiều bà nội trợ nghĩ rằng nhặt bỏ lá rau chỉ giữ lại gần như là thân rau non sẽ khiến món rau trở nên giòn, ngọt. Nhưng điều đó có nghĩa là bạn đang rất phí phạm bởi dưỡng chất của rau tồn tại trong bộ phận lá rất nhiều.

Cũng theo VTC News, rất nhiều người vẫn giữ thói quen chỉ rửa rau 3 nước và nghĩ rằng như thế là sạch. Thực ra, cách rửa này chỉ đúng nếu rau của bạn chỉ có đất và tạp chất bẩn, còn nếu có cả hóa chất, chúng sẽ không được rửa trôi.

Nhiều người cẩn thận chần rau vào nước sôi rồi đổ nước đi, sau đó mới luộc rau ở một lần nước sôi mới. Điều này sẽ khiến rau mất đi phần lớn dưỡng chất và bạn sẽ bị lẽ ra sẽ nhận được từ rau.

Cách an toàn và tích cực nhất hiện nay là bạn nên ngâm rau ít phút trong chậu nước lớn trước khi rửa. Nếu ngâm bằng nước vo gạo thì càng tốt vì nước vo gạo sẽ giúp bạn đánh bật một phần hóa chất trên bề mặt rau.

Nếu bạn cắt nhỏ rau củ mà không luộc ngay tức là đang tạo điều kiện để các vitamin có trong rau bị oxy hóa gần hết.

Nhiều người cẩn thận chần rau vào nước sôi rồi đổ nước đi, sau đó mới luộc rau ở một lần nước sôi mới. Điều này sẽ khiến rau mất đi phần lớn dưỡng chất và bạn lẽ ra sẽ nhận được từ rau.

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