5 mâm cơm nhà giản dị, khỏi vắt óc nghĩ "Hôm nay ăn gì?"

Thứ tư, 07:10 19/08/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Đi chợ chỉ vài phút, nhưng nghĩ món ăn mỗi ngày mới là "bài toán khó" của nhiều người nội trợ.

Một mâm cơm gia đình thường không cần quá nhiều món. Chỉ cần có đủ nhóm chất như protein từ thịt, cá, trứng, đậu phụ; chất xơ từ rau xanh; tinh bột từ cơm hoặc các loại ngũ cốc là đã có thể tạo nên một bữa ăn tương đối cân bằng.

Với nhiều gia đình hiện đại, khi cả bố mẹ đều bận rộn với công việc, những mâm cơm như vậy càng trở nên đáng quý. Đó là sự cố gắng để duy trì thói quen ăn cơm nhà thay vì thường xuyên phụ thuộc vào đồ ăn bên ngoài.

Nhiều người cho rằng nấu ăn mới là việc mất thời gian nhất. Nhưng với không ít chị em, thử thách lớn hơn lại là việc nghĩ ra thực đơn mới mỗi ngày.

Việc chụp lại những mâm cơm đã nấu giống như một cuốn sổ tay thực đơn bằng hình ảnh. Khi cần, chỉ cần mở lại album là có ngay những gợi ý phù hợp.

5 mâm cơm gia đình dưới đây của chị Thu Hương là gợi ý tuyệt vời cho chị em trong những ngày khó nghĩ thực đơn cho gia đình.

5 mâm cơm nhà giản dị, khỏi vắt óc nghĩ "Hôm nay ăn gì?"

Mâm cơm gia đình 1:

5 Mâm cơm nhà giản dị giúp bạn không phải vắt óc nghĩ Hôm nay ăn gì - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình 2:

5 Mâm cơm nhà giản dị giúp bạn không phải vắt óc nghĩ Hôm nay ăn gì - Ảnh 2.

Mâm cơm gia đình 3:

5 Mâm cơm nhà giản dị giúp bạn không phải vắt óc nghĩ Hôm nay ăn gì - Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình 4:

5 Mâm cơm nhà giản dị giúp bạn không phải vắt óc nghĩ Hôm nay ăn gì - Ảnh 4.

Mâm cơm gia đình 5:

5 Mâm cơm nhà giản dị giúp bạn không phải vắt óc nghĩ Hôm nay ăn gì - Ảnh 5.

5 Mâm cơm nhà giản dị giúp bạn không phải vắt óc nghĩ Hôm nay ăn gì - Ảnh 6.7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

GĐXH - "Có một điều rất thú vị ở nhà em là cậu con trai lớn năm nay chuẩn bị vào lớp 8 lại cực kỳ mê... cơm. Đứng trước bao nhiêu sự lựa chọn như bún, phở, miến hay đồ ăn nhanh thì câu trả lời của con vẫn luôn là: "Con thích ăn cơm".

5 Mâm cơm nhà giản dị giúp bạn không phải vắt óc nghĩ Hôm nay ăn gì - Ảnh 7.6 mâm cơm gia đình đơn giản, dễ nấu, khỏi vắt óc nghĩ món ngon mỗi ngày

GĐXH - Điều mình quan tâm nhất không phải là mâm cơm có thật cầu kỳ hay nhiều sơn hào hải vị. Điều mình mong nhất là hai con đang tuổi lớn được ăn ngon miệng, đủ dinh dưỡng để khỏe mạnh, còn chồng sau một ngày làm việc vất vả có thể ngồi xuống thưởng thức bữa cơm nóng hổi của gia đình.

 

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