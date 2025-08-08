5 mẹo khử mùi tủ lạnh hiệu quả, toàn bằng nguyên liệu có sẵn trong nhà

Ngày trước, tôi từng nghĩ chỉ cần lau chùi sạch là hết mùi. Nhưng thực tế, mùi hôi trong tủ lạnh dai dẳng hơn tôi tưởng. Sau vài lần thử nghiệm, tôi đã rút ra 5 cách khử mùi nhanh – an toàn – tiết kiệm mà ai cũng có thể làm ngay.

Các cách khử mùi tủ lạnh hiệu quả, an toàn

1. Baking soda – “chiến binh” hút mùi tự nhiên

Đặt một bát nhỏ baking soda vào ngăn mát hoặc ngăn đá. Baking soda sẽ hút ẩm và trung hòa mùi hôi hiệu quả. Lưu ý: Thay mới mỗi 1 – 2 tháng để duy trì tác dụng. "Một lần, tôi lỡ để hộp cá kho mở nắp trong tủ, mùi “ám” cả tuần. Đặt một bát baking soda qua đêm, sáng hôm sau, tôi mở tủ ra đã thấy dễ chịu hơn hẳn", chị Hoàng Lan (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết.

2. Chanh tươi – khử mùi và tạo hương thơm mát

Cắt chanh thành lát mỏng, đặt vào các góc tủ lạnh. Tinh dầu trong chanh vừa diệt khuẩn, vừa mang lại hương thơm dễ chịu. Có một mẹo nhỏ là hãy vắt nửa quả chanh, trộn nước cốt với một chút muối rồi lau bề mặt bên trong tủ lạnh, vừa sạch vừa thơm.

3. Cà phê rang hoặc bã cà phê – thơm lừng góc bếp

Dùng bã cà phê đã phơi khô hoặc hạt cà phê rang cho vào túi vải, để trong tủ lạnh. Hương cà phê sẽ át mùi hôi và tạo cảm giác dễ chịu mỗi lần mở tủ. Bạn cũng cần lưu ý là nên thay túi bã cà phê mỗi 2 tuần để tránh ẩm mốc.

4. Than hoạt tính – khử mùi “cứng đầu”

Cho vài viên than hoạt tính vào hộp đục lỗ hoặc túi vải nhỏ, để ở góc tủ lạnh. Than hoạt tính hút mùi, hút ẩm cực mạnh, thích hợp khi tủ lạnh bị mùi lâu ngày. Loại than này có thể tái sử dụng bằng cách phơi nắng 3 – 4 giờ để khử ẩm, rồi đặt lại vào tủ.

5. Lá trà khô – thơm nhẹ nhàng, khử mùi tốt

Cho một ít trà khô vào túi vải hoặc hộp giấy, đặt trong tủ lạnh. Mùi thơm dịu của trà giúp tủ lạnh luôn sạch mùi và dễ chịu. Dùng trà ô long hoặc trà xanh sẽ cho hương thơm rõ hơn.

