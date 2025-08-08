Mới nhất
5 mẹo khử mùi tủ lạnh hiệu quả, toàn bằng nguyên liệu có sẵn trong nhà

Thứ sáu, 21:09 08/08/2025 | Ăn
GĐXH - Tủ lạnh là “trái tim” của căn bếp, nhưng đôi khi nó cũng là “thủ phạm” khiến bạn ngán ngẩm vì mùi khó chịu mỗi lần mở cửa. Nguyên nhân có thể là do thức ăn lưu trữ lâu ngày, thực phẩm có mùi mạnh hoặc… quên mất hộp đồ ăn tuần trước.

Ngày trước, tôi từng nghĩ chỉ cần lau chùi sạch là hết mùi. Nhưng thực tế, mùi hôi trong tủ lạnh dai dẳng hơn tôi tưởng. Sau vài lần thử nghiệm, tôi đã rút ra 5 cách khử mùi nhanh – an toàn – tiết kiệm mà ai cũng có thể làm ngay.

Các cách khử mùi tủ lạnh hiệu quả, an toàn

1. Baking soda – “chiến binh” hút mùi tự nhiên

5 mẹo khử mùi tủ lạnh hiệu quả, toàn bằng nguyên liệu có sẵn trong nhà- Ảnh 1.

Đặt một bát nhỏ baking soda vào ngăn mát hoặc ngăn đá. Baking soda sẽ hút ẩm và trung hòa mùi hôi hiệu quả. Lưu ý: Thay mới mỗi 1 – 2 tháng để duy trì tác dụng. "Một lần, tôi lỡ để hộp cá kho mở nắp trong tủ, mùi “ám” cả tuần. Đặt một bát baking soda qua đêm, sáng hôm sau, tôi mở tủ ra đã thấy dễ chịu hơn hẳn", chị Hoàng Lan (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết.

2. Chanh tươi – khử mùi và tạo hương thơm mát

5 mẹo khử mùi tủ lạnh hiệu quả, toàn bằng nguyên liệu có sẵn trong nhà- Ảnh 2.

Cắt chanh thành lát mỏng, đặt vào các góc tủ lạnh. Tinh dầu trong chanh vừa diệt khuẩn, vừa mang lại hương thơm dễ chịu. Có một mẹo nhỏ là hãy vắt nửa quả chanh, trộn nước cốt với một chút muối rồi lau bề mặt bên trong tủ lạnh, vừa sạch vừa thơm.

3. Cà phê rang hoặc bã cà phê – thơm lừng góc bếp

5 mẹo khử mùi tủ lạnh hiệu quả, toàn bằng nguyên liệu có sẵn trong nhà- Ảnh 3.

Dùng bã cà phê đã phơi khô hoặc hạt cà phê rang cho vào túi vải, để trong tủ lạnh. Hương cà phê sẽ át mùi hôi và tạo cảm giác dễ chịu mỗi lần mở tủ. Bạn cũng cần lưu ý là nên thay túi bã cà phê mỗi 2 tuần để tránh ẩm mốc.

4. Than hoạt tính – khử mùi “cứng đầu”

5 mẹo khử mùi tủ lạnh hiệu quả, toàn bằng nguyên liệu có sẵn trong nhà- Ảnh 4.

Cho vài viên than hoạt tính vào hộp đục lỗ hoặc túi vải nhỏ, để ở góc tủ lạnh. Than hoạt tính hút mùi, hút ẩm cực mạnh, thích hợp khi tủ lạnh bị mùi lâu ngày. Loại than này có thể tái sử dụng bằng cách phơi nắng 3 – 4 giờ để khử ẩm, rồi đặt lại vào tủ.

5. Lá trà khô – thơm nhẹ nhàng, khử mùi tốt

5 mẹo khử mùi tủ lạnh hiệu quả, toàn bằng nguyên liệu có sẵn trong nhà- Ảnh 5.

Cho một ít trà khô vào túi vải hoặc hộp giấy, đặt trong tủ lạnh. Mùi thơm dịu của trà giúp tủ lạnh luôn sạch mùi và dễ chịu. Dùng trà ô long hoặc trà xanh sẽ cho hương thơm rõ hơn.

Vì sao các món kho phải &quot;nghỉ lửa&quot; mới ngon?Vì sao các món kho phải 'nghỉ lửa' mới ngon?

GĐXH - Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao món thịt kho của các cụ ta ngày xưa - nấu trên bếp than âm ỉ - luôn thấm đều và ngon hơn món kho nấu trên bếp gas/bếp từ hiện đại?

Nước mắm còn thừa có cần bảo quản trong tủ lạnh không? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờNước mắm còn thừa có cần bảo quản trong tủ lạnh không? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

GĐXH - Nhiều người trong chúng ta thường có thói quen cất mọi thứ “còn thừa” vào tủ lạnh để giữ lâu – kể cả... chai nước mắm đang dùng dở. Nhưng liệu cách làm này có thực sự cần thiết? Và nước mắm để trong tủ lạnh có còn giữ được mùi thơm đặc trưng?

Phương Nghi (t/h)
Cùng chuyên mục

Rau bông tuyết từng mọc hoang giờ thành đặc sản hỗ trợ người cao huyết áp, trồng 2 tháng cho thu hoạch

Rau bông tuyết từng mọc hoang giờ thành đặc sản hỗ trợ người cao huyết áp, trồng 2 tháng cho thu hoạch

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH - Không chỉ có hương vị đặc trưng, loại rau này còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ chứa các hợp chất chống viêm và chống oxy hóa như isoflavone và flavonoid, hỗ trợ sức khỏe người cao huyết áp

Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay

Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay

Ăn - 9 giờ trước

GĐXH - Đảm bảo bạn sẽ phải bất ngờ vì cách chế biến mới mẻ mà hấp dẫn của loại thực phẩm quen thuộc, chứa nhiều vitamin D này.

Mùa đào đến, chỉ cần 3 phút là bạn làm được món ăn cực ngon miệng, đẹp da, duy trì vẻ ngoài trẻ trung

Mùa đào đến, chỉ cần 3 phút là bạn làm được món ăn cực ngon miệng, đẹp da, duy trì vẻ ngoài trẻ trung

Ăn - 11 giờ trước

Món ăn này bạn chỉ làm trong nháy mắt và có thể dùng ăn sáng hoặc bữa xế.

Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon

Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon

Ăn - 13 giờ trước

GĐXH - Loại quả này rất linh hoạt trong chế biến, có thể xào, nấu canh hay kết hợp với nhiều nguyên liệu khác mà vẫn giữ được vị thanh mát đặc trưng.

Món đậu phụ rán xong làm thêm bước này giòn rụm thơm nức: Tưởng đơn giản mà ngon bất ngờ!

Món đậu phụ rán xong làm thêm bước này giòn rụm thơm nức: Tưởng đơn giản mà ngon bất ngờ!

Ăn - 14 giờ trước

Đậu phụ – món ăn dân dã nhưng đầy dưỡng chất khi kết hợp với dầu hành lại tạo nên một hương vị tinh tế khó cưỡng. Chỉ với vài nguyên liệu dễ tìm, bạn đã có thể tự tay làm món ăn vừa ngon, vừa lành, lại cực kỳ đưa cơm.

Đi chợ thấy loại rau này nhớ phải mua ngay: Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng cả ung thư

Đi chợ thấy loại rau này nhớ phải mua ngay: Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng cả ung thư

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Đây là loại rau nằm trong top 10 rau củ quả ít thuốc trừ sâu nhất, do Tổ chức môi trường EWG (Mỹ) đánh giá. Loại rau này cũng chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

10 món đặc sản nổi tiếng nhưng không phải ai cũng nuốt nổi: 4 món có mặt tại Việt Nam

10 món đặc sản nổi tiếng nhưng không phải ai cũng nuốt nổi: 4 món có mặt tại Việt Nam

Ăn - 1 ngày trước

Ẩm thực có thể là niềm vui, nhưng đôi khi cũng là thử thách, nhất là khi phải đối mặt với những món ăn đặc sản mà chỉ cần nhìn hoặc ngửi đã muốn... "chạy mất dép".

'Sát thủ gây ung thư' ẩn mình ngay trong bếp, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết

'Sát thủ gây ung thư' ẩn mình ngay trong bếp, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Phần lớn phụ nữ không hút thuốc, yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ung thư phổi, vậy điều gì khiến tỷ lệ mắc bệnh vẫn cao?

3 món ăn quốc dân bà bầu H'Hen Niê dùng dưỡng thai nhi và giữ gìn sức khỏe

3 món ăn quốc dân bà bầu H'Hen Niê dùng dưỡng thai nhi và giữ gìn sức khỏe

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Đang trong quá trình mang thai, bà bầu H'Hen Niê rất chú trọng đến chế độ ăn làm sao tốt cho thai nhi và giữ gìn sức khỏe.

Món khổ qua nhồi thịt làm thêm bước này vừa sang xịn hơn mà ăn ngon bất ngờ, đến nhà hàng cũng phải 'chào thua'

Món khổ qua nhồi thịt làm thêm bước này vừa sang xịn hơn mà ăn ngon bất ngờ, đến nhà hàng cũng phải 'chào thua'

Ăn - 1 ngày trước

Chỉ cần thêm bước này, món khổ qua nhồi thịt của chị em trông sẽ ngon hơn nhiều.

Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mê

Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mê

Ăn

GĐXH – Không chỉ mang hương vị đặc trưng cho các món ăn, loại lá này cực nhiều ở nước ta là thuốc “đại bổ”. Khi nướng thịt, bạn cho thêm loại lá này càng thêm vị hấp dẫn đặc biệt, ai cũng mê.

Mẹ đảm chia sẻ cách cực đơn giản làm hành phi giòn rụm, để lâu không bị ỉu

Mẹ đảm chia sẻ cách cực đơn giản làm hành phi giòn rụm, để lâu không bị ỉu

Ăn
Đầu bếp bày cách làm món tôm chiên xù giòn căng, tôm không bị cong sau khi chiên, ngọt và chắc thịt, ngon như hàng quán xịn

Đầu bếp bày cách làm món tôm chiên xù giòn căng, tôm không bị cong sau khi chiên, ngọt và chắc thịt, ngon như hàng quán xịn

Ăn
Loại củ được ca ngợi là ‘thần dược’ cho nam giới, cực nhiều ở Việt Nam nhưng ít người biết công dụng

Loại củ được ca ngợi là ‘thần dược’ cho nam giới, cực nhiều ở Việt Nam nhưng ít người biết công dụng

Ăn
Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon

Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon

Ăn

