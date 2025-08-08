5 mẹo khử mùi tủ lạnh hiệu quả, toàn bằng nguyên liệu có sẵn trong nhà
GĐXH - Tủ lạnh là “trái tim” của căn bếp, nhưng đôi khi nó cũng là “thủ phạm” khiến bạn ngán ngẩm vì mùi khó chịu mỗi lần mở cửa. Nguyên nhân có thể là do thức ăn lưu trữ lâu ngày, thực phẩm có mùi mạnh hoặc… quên mất hộp đồ ăn tuần trước.
Ngày trước, tôi từng nghĩ chỉ cần lau chùi sạch là hết mùi. Nhưng thực tế, mùi hôi trong tủ lạnh dai dẳng hơn tôi tưởng. Sau vài lần thử nghiệm, tôi đã rút ra 5 cách khử mùi nhanh – an toàn – tiết kiệm mà ai cũng có thể làm ngay.
Các cách khử mùi tủ lạnh hiệu quả, an toàn
1. Baking soda – “chiến binh” hút mùi tự nhiên
2. Chanh tươi – khử mùi và tạo hương thơm mát
3. Cà phê rang hoặc bã cà phê – thơm lừng góc bếp
4. Than hoạt tính – khử mùi “cứng đầu”
5. Lá trà khô – thơm nhẹ nhàng, khử mùi tốt
