5 món ăn dễ chế biến, mẹ tôi thường nấu cho gia đình vào mùa thu khiến cả nhà đều trầm trồ ăn hết sạch

Mùa thu là một trong những mùa dễ chịu nhất trong năm. Khi cái nóng mùa hè dịu đi và làn gió mát mẻ tràn về, không khí dần trở nên khô hanh. Dân gian có thường có câu truyền tai nhau "tăng cân vào mùa thu" - Nghĩa là sau một mùa hè uể oải bởi cái nắng, cảm giác thèm ăn giờ đã trở lại, và mọi người bắt đầu tăng cường bổ sung dinh dưỡng để dự trữ năng lượng, củng cố sức khỏe sẵn sàng cho mùa đông sắp tới.

Tuy nhiên, tăng cân vào mùa thu không có nghĩa là ăn nhiều thịt cá tùy thích để tăng trọng lượng không khoa học. Cuộc sống hiện đại với nhịp sống nhanh và ít vận động, nếu bạn lạm dụng quá nhiều đồ bổ dưỡng, giàu đạm sẽ dễ gây gánh nặng cho dạ dày và đường ruột, thậm chí gây béo phì, mỡ máu cao và các vấn đề khác. Để tăng cân đúng cách vào mùa thu, bạn nên chú trọng các loại thuốc bổ thanh nhiệt, kết hợp với thịt và rau củ để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể mà không gây thêm gánh nặng.

Hôm nay tôi xin giới thiệu 5 món ăn mà mẹ tôi thường luân phiên nấu cho gia đình thưởng thức trong mùa thu. Chúng dễ chế biến, nguyên liệu dễ mua và dinh dưỡng cân bằng, giúp bạn bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe trong mùa thu mà không lo béo phì.

1. Canh củ sen hầm thịt vịt

Mùa thu không chỉ là thời điểm củ sen vào mùa và ngon nhất. Bên cạnh đó củ sen còn có tác dụng dưỡng âm, dưỡng phổi, thanh nhiệt, giải độc, tốt cho hệ tiêu hóa và giúp cơ thể thích ứng với thời tiết hanh khô của mùa thu. Ngoài ra, củ sen cũng rất giàu vitamin C - chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường hệ miễn dịch bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật.

Trong khi đó thịt vịt có tính mát, giúp giải nhiệt, bổ sung dưỡng chất và tốt cho sức khỏe, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết hanh khô của mùa thu có thể gây ra tình trạng mất nước và khó chịu cho cơ thể. Ngoài ra, thịt vịt còn có tác dụng bổ phế, dưỡng âm, rất phù hợp với những người có các vấn đề về đường hô hấp trong mùa này.

Nguyên liệu để làm món canh củ sen và

Nửa con vịt già (khoảng 1kg), 500g củ sen, 3 lát gừng, 1 thìa canh rượu nấu ăn, lượng gia vị vừa ăn, một chút bột nêm.

Cách làm món củ sen hầm thịt vịt

Bước 1: Rửa sạch thịt vịt, chặt thành miếng vừa ăn sau đó chần qua nước sôi để loại bỏ bọt máu. Sau đó vớt ra, rửa lại với nước ấm rồi để riêng. Gọt vỏ củ sen và cắt thành từng miếng vừa ăn rồi để riêng.

Bước 2: Cho thịt vịt vào nồi, thêm gừng thái lát, rượu nấu ăn rồi đun sôi ở lửa lớn. Sau đó bạn cho củ sen vào tiếp tục đun sôi một lúc.

Bước 3: Sau đó bạn giảm về mức lửa nhỏ rồi đun liu riu trong khoảng 60 phút cho đến khi thịt vịt và củ sen chín mềm. Tiếp đó bạn thêm gia vị, bột nêm vừa khẩu vị là có thể lấy ra bát và dùng.

2. Canh thịt bò thái lát

Thịt bò là loại nguyên liệu giàu protein và sắt dồi dào. Vì thế nó có thể giúp cơ thể sản xuất năng lượng và duy trì hoạt động hiệu quả, tăng cường cơ bắp, hoặc cải thiện sức khỏe tổng thể. Thịt bò cũng giàu vitamin B12, kẽm, và các khoáng chất thiết yếu khác, giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Do đó dùng thịt bò ở mức vừa phải vào mùa thu giúp bạn củng cố sức khỏe để sẵn sàng chống chọi lại với mùa đông.

Nguyên liệu làm món canh thịt bò thái lát

300g thịt bò, một ít gừng băm nhỏ, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa cà phê bột năng, lượng gia vị và bột tiêu vừa ăn, 5 quả trứng cút đã luộc, 10g rong biển khô và một ít rau mùi.

Cách làm món canh thịt bò thái lát

Bước 1: Rửa sạch và thái thịt bò thành các lát mỏng rồi cho vào bát. Sau đó thêm nước tương, bột năng, một chút gia vị rồi ướp trong khoảng 10 phút. Sau đó bạn đặt một nồi nước lên bếp, đun sôi rồi cho gừng băm vào.

Bước 2: Tiếp đó bạn thả từng lát thịt bò vào nồi nước sôi. Nấu ở mức lửa nhỏ cho đến khi thịt chuyển màu. Tiếp đó bạn cho rong biển khô, trứng cút đã bóc vỏ, gia vị vừa ăn và bột tiêu vào, khuấy nhẹ rồi tắt bếp. Cuối cùng lấy món canh ra tô, rắc rau mùi thái nhỏ vào là có thể thưởng thức.

3. Thăn heo chiên giòn

Thịt heo vốn là loại thực phẩm quen thuộc cung cấp protein, vitamin và khoáng chất quan trọng cho cơ thể. Do đó khi vào mùa thu, việc ăn thịt heo cân đối và đa dạng hóa thực phẩm là điều quan trọng để duy trì sức khỏe.

Nguyên liệu làm món thăn heo chiên giòn

400g thịt thăn heo, 1 lòng trắng trứng gà, 2 thìa canh bột năng, muối, tiêu vừa ăn, dầu ăn.

Cách làm món thăn heo chiên giòn

Bước 1: Rửa sạch và thấm khô thịt heo bằng khăn bếp. Sau đó cắt thịt thăn thành những dải bằng nhau, cho vào bát. Tiếp đó bạn nêm gia vị, bột tiêu, lòng trắng trứng gà và bột năng vào, trộn đều rồi ướp trong 15 phút.

Bước 3: Đặt chảo lên bếp đun nóng rồi cho lượng dầu ăn vừa phải vào. Khi dầu nóng 60% thì thả từng dải thịt vào và chiên cho đến khi vàng nâu. Tăng nhiệt độ dầu và chiên lại lần nữa để vỏ giòn hơn. Sau đó bạn vớt ra khỏi chảo, cho vào đĩa rồi ăn kèm với nước sốt tỏi hoặc tương cà chua...

4. Đậu phụ kho nấm sò

Theo Đông y, mùa thu là thời điểm cơ thể thu vào cả âm tinh (các loại âm dịch như máu và tân dịch) lẫn dương khí nên rất phù hợp cho việc bồi bổ cơ thể). Do đó nếu bạn biết cách tích dưỡng âm tinh vào mùa thu đông, bạn sẽ ít bị nhiễm cảm cúm. Loại thực phẩm bổ âm nhuận táo như đậu phụ bạn có thể thêm vào thực đơn để củng cố sức khỏe cho gia đình vào mùa thu. Ngoài ra, mùa thu là mùa của các loại nấm. Nấm rất giàu các loại vitamin, khoáng chất và chất xơ..., có thể giúp tăng cường sức đề kháng và bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, đặc biệt là trong thời tiết khô hanh, se lạnh của mùa thu.

Nguyên liệu làm món đậu phụ kho nấm sò

300g nấm sò, 1 khối đậu hũ non, 1 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh dầu hào, một ít hành lá và gừng băm nhỏ, lượng gia vị vùa phải.

Cách làm món đậu phụ kho nấm sò

Bước 1: Cắt chân nấm rồi rửa sạch với một chút tinh bột để loại bỏ tạp chất. Sau khi nấm đã được rửa sạch, bạn xé thành miếng nhỏ. Cắt đậu phụ thành khối vuông rồi chần qua nước sôi để loại bỏ mùi tanh đặc trưng.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng cùng chút dầu ăn. Sau đó cho hành lá thái nhỏ và gừng vào phi thơm. Tiếp theo bạn cho nấm sò vào xào một lúc thì nêm nước tương và dầu hào cho vừa ăn. Tiếp đó bạn thêm đậu phụ vào, đun nhỏ lửa trong khoảng 10 phút. Bạn nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn trước khi tắt bếp và lấy ra đĩa.

5. Khoai tây hầm

Mùa thu là thời điểm thu hoạc của khoai tây. Chúng ngon và bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Khoai tây rất giàu các loại vitamin, khoáng chất và chất xơ, có thể giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch... Ngoài ra theo Đông y, khoai tây cũng là loại thực phẩm bổ âm nhuận táo tốt cho sức khỏe trong mùa thu.

Nguyên liệu làm món khoai tây hầm

400g khoai tây, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa cà phê nước tương đen, 1 thìa cà phê đường, một ít hành lá thái nhỏ và gừng thái lát, lượng gia vị vừa phải.

Cách làm món khoai tây hầm

Bước 1: Gọt vỏ khoai tây và cắt thành từng khối vuông vừa phải. Sau đó thả khoai tây vào ngâm trong chậu nước để loại bỏ tinh bột thừa. Tiếp theo bạn cho một chút dầu ăn vào chảo, thêm hành lá thái nhỏ và gừng thái lát vào xào cho đến khi dậy mùi thơm.

Bước 2: Cho khoai tây vào xào đều, sau đó thêm nước tương, nước tương đen và đường để nêm nếm. Đổ lượng nước vừa phải vào và đun nhỏ lửa cho đến khi khoai tây mềm nước rút gần hết. Tắt bếp và lấy món ăn ra đĩa, có thể rắc một chút vừng trắng rang lên rồi thưởng thức.

Chế độ ăn mùa thu nên "nhẹ nhàng và bổ dưỡng", kết hợp thịt và rau để bổ sung dinh dưỡng, đồng thời ngăn ngừa khô da và khó tiêu trong mùa thu. Ăn nhiều canh và rau theo mùa có thể giúp củng cố sức khỏe, tăng cân lành mạnh, chứ không phải là một nỗi lo lắng.