5 món quen thuộc giúp cơ thể 'tự buồn ngủ'

Theo các chuyên gia, một số thực phẩm có thể hỗ trợ cơ thể sản sinh melatonin – hormone giúp điều hòa giấc ngủ một cách tự nhiên.

Hạt sen – món ăn 'ru ngủ' quen thuộc của người Việt

Không phải ngẫu nhiên mà hạt sen thường xuất hiện trong các món ăn buổi tối. Hạt sen chứa các hợp chất giúp an thần, giảm lo âu và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Một bát chè hạt sen hoặc cháo hạt sen ấm trước khi ngủ là lựa chọn rất phù hợp.

Sữa ấm – kích hoạt cơ chế thư giãn

Sữa chứa tryptophan – một axit amin giúp cơ thể sản sinh serotonin và melatonin. Uống một cốc sữa ấm trước khi ngủ khoảng 30 phút có thể giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơn, đặc biệt với người hay bị mất ngủ nhẹ.

Chuối – 'liều giãn cơ' tự nhiên

Chuối giàu magie và kali – hai khoáng chất giúp thư giãn cơ bắp và hệ thần kinh. Ăn một quả chuối vào buổi tối không chỉ giúp no nhẹ mà còn hỗ trợ cơ thể “thả lỏng” sau một ngày dài.

Tránh ăn quá no hoặc quá muộn

Một sai lầm phổ biến là ăn tối quá muộn hoặc quá nhiều. Khi dạ dày vẫn phải hoạt động mạnh, cơ thể khó chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng. Bữa tối nên nhẹ nhàng, cách giờ ngủ ít nhất 2–3 tiếng.

Giấc ngủ là 'liều hồi phục' tự nhiên

Không có thực phẩm nào có thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ. Nhưng một chế độ ăn hợp lý có thể giúp bạn dễ ngủ hơn, ngủ sâu hơn và thức dậy với cảm giác nhẹ nhàng hơn.

Và khi ngủ đủ, gần như mọi vấn đề khác – từ tâm trạng đến sức khỏe – đều được cải thiện đáng kể.

