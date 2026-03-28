5 món quen thuộc giúp cơ thể 'tự buồn ngủ'

Thứ bảy, 08:52 28/03/2026 | Sống khỏe
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
GĐXH - Không ít người nhận ra rằng, càng vào thời điểm giao mùa, giấc ngủ càng trở nên chập chờn: khó ngủ, ngủ không sâu, hay tỉnh giấc giữa đêm. Nguyên nhân không chỉ đến từ thời tiết, mà còn từ thói quen ăn uống và sinh hoạt chưa phù hợp.

Theo các chuyên gia, một số thực phẩm có thể hỗ trợ cơ thể sản sinh melatonin – hormone giúp điều hòa giấc ngủ một cách tự nhiên.

Hạt sen – món ăn 'ru ngủ' quen thuộc của người Việt

5 Món ăn giúp cơ thể tự buồn ngủ hiệu quả và tự nhiên - Ảnh 1.

Không phải ngẫu nhiên mà hạt sen thường xuất hiện trong các món ăn buổi tối. Hạt sen chứa các hợp chất giúp an thần, giảm lo âu và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Một bát chè hạt sen hoặc cháo hạt sen ấm trước khi ngủ là lựa chọn rất phù hợp.

Sữa ấm – kích hoạt cơ chế thư giãn

5 Món ăn giúp cơ thể tự buồn ngủ hiệu quả và tự nhiên - Ảnh 2.

Sữa chứa tryptophan – một axit amin giúp cơ thể sản sinh serotonin và melatonin. Uống một cốc sữa ấm trước khi ngủ khoảng 30 phút có thể giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơn, đặc biệt với người hay bị mất ngủ nhẹ.

Chuối – 'liều giãn cơ' tự nhiên

5 Món ăn giúp cơ thể tự buồn ngủ hiệu quả và tự nhiên - Ảnh 3.

Chuối giàu magie và kali – hai khoáng chất giúp thư giãn cơ bắp và hệ thần kinh. Ăn một quả chuối vào buổi tối không chỉ giúp no nhẹ mà còn hỗ trợ cơ thể “thả lỏng” sau một ngày dài.

Tránh ăn quá no hoặc quá muộn

Một sai lầm phổ biến là ăn tối quá muộn hoặc quá nhiều. Khi dạ dày vẫn phải hoạt động mạnh, cơ thể khó chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng. Bữa tối nên nhẹ nhàng, cách giờ ngủ ít nhất 2–3 tiếng.

Giấc ngủ là 'liều hồi phục' tự nhiên

Không có thực phẩm nào có thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ. Nhưng một chế độ ăn hợp lý có thể giúp bạn dễ ngủ hơn, ngủ sâu hơn và thức dậy với cảm giác nhẹ nhàng hơn.

Và khi ngủ đủ, gần như mọi vấn đề khác – từ tâm trạng đến sức khỏe – đều được cải thiện đáng kể.

5 Món ăn giúp cơ thể tự buồn ngủ hiệu quả và tự nhiên - Ảnh 4.Món ăn giúp 'gia cố' tài chính khi cuộc sống bấp bênh

GĐXH - Trong những giai đoạn kinh tế nhiều biến động, không ít người tìm đến các vật phẩm phong thủy với hy vọng cải thiện vận may tài chính. Tuy nhiên, theo góc nhìn đời sống – văn hóa, đôi khi sự ổn định lại đến từ những điều rất giản dị. Một trong số đó là món ăn quen thuộc nhưng giàu ý nghĩa: cơm niêu đất.

5 Món ăn giúp cơ thể tự buồn ngủ hiệu quả và tự nhiên - Ảnh 5.Sau tuổi 40, đừng ăn sáng theo kiểu này nếu không muốn cơ thể xuống dốc nhanh hơn

GĐXH - Không ít người sau tuổi 40 bắt đầu cảm thấy một điều rất rõ: buổi sáng quyết định gần như toàn bộ năng lượng của cả ngày. Có người chỉ cần ăn sáng “sai một chút” là thấy mệt mỏi, uể oải, làm việc kém tập trung, thậm chí nhanh đói và dễ cáu gắt.

Người suy thận uống nước chanh được không, cách dùng hiệu quả?

Món ăn giúp 'gia cố' tài chính khi cuộc sống bấp bênh

Tại sao người xưa dặn “Tháng 2 ăn lá, tháng 3 ăn hoa”?

Hóa ra chỉ thêm "thứ hạt" này sẽ có món trứng luộc vị ngon xuất sắc, bí quyết giữ dáng mang đến công ty ai cũng xin công thức!

Sau tuổi 40, đừng ăn sáng theo kiểu này nếu không muốn cơ thể xuống dốc nhanh hơn

Cùng chuyên mục

Cô gái 23 tuổi phát hiện mắc ung thư dạ dày từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện bất thường khi sờ thấy khối u nhỏ ở cổ, c gái đi khám phát hiện ung thư dạ dày thể ác tính cao. Đây là lời cảnh báo về những biểu hiện dễ bị bỏ qua.

8 loại rau xanh dồi dào magie giúp nâng cao sức khỏe tổng thể

Sống khỏe - 1 giờ trước

Việc bổ sung đủ lượng magie cho cơ thể không quá khó nếu chúng ta duy trì một chế độ ăn uống cân bằng. Nên bổ sung đa dạng các loại rau giàu magie vào thực đơn hàng ngày để bảo vệ gan, ổn định thần kinh và tăng cường sức khỏe...

Nữ sinh 21 tuổi nhiễm HPV, bác sĩ cảnh báo: 3 cách giặt đồ lót nguy cơ nhiễm bệnh

Sống khỏe - 1 giờ trước

Giặt đồ lót theo cách này không chỉ khiến việc loại bỏ virus trở nên khó khăn hơn mà còn có thể làm tăng nguy cơ tổn thương tiền ung thư cổ tử cung.

Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong 2 ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc cá nóc.

Người đàn ông mắc ung thư thực quản thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị ung thư thực quản di căn hạch có thói quen hút thuốc lá và uống rượu mỗi ngày trong nhiều năm.

Trái tim quyết định tuổi thọ: Người trung niên nên ưu tiên 4 loại thực phẩm này để trẻ hóa mạch máu

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Bước sang tuổi 50, điều đáng sợ nhất không phải là nếp nhăn hay tóc bạc, mà là khi trái tim bắt đầu "hụt hơi". Những cơn thở dốc khi leo cầu thang, những đêm trằn trọc hay cảm giác mệt mỏi vô cớ đều là lời cảnh báo từ "nhà máy năng lượng" của cơ thể.

Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vừa kịp thời gắp bỏ một con giun lươn còn sống ký sinh trong mắt nữ bệnh nhân 22 tuổi, cảnh báo nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm nếu chủ quan trong ăn uống và sinh hoạt.

3 thời điểm 'vàng' bổ sung protein trong ngày: Chuyên gia chỉ rõ cách ăn đúng

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Protein đóng vai trò quan trọng với sức khỏe và cơ bắp. ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Đại học Y Hà Nội) cho biết, bổ sung đúng thời điểm giúp tối ưu trao đổi chất và phục hồi cơ thể.

Nghiên cứu mới: 1 kiểu đi bộ giúp kéo dài tuổi thọ đáng kinh ngạc

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Một nghiên cứu mới cho thấy, chỉ cần đi bộ nhanh vài phút mỗi ngày cũng có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim và góp phần kéo dài tuổi thọ đáng kể.

Tích luỹ 'vốn sức khỏe' - nếp sống mới của người hiện đại

Sống khỏe - 1 ngày trước

Để duy trì sự dẻo dai của cơ thể đặc biệt là trung và cao niên khi cơ thể bắt đầu đối mặt với những thách thức về lão hóa như tim mạch, cơ xương khớp và lão hóa miễn dịch người dân đã quan tâm nhiều hơn đến sự kết hợp giữa vận động hợp lý và chế độ ăn uống phù hợp, khoa học đang dần được khuyến khích nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho thế hệ trung niên.

Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

Y tế

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.

Sống khỏe
Loại rau mát bổ nhưng tăng gánh nặng cho thận, người bệnh suy thận nếu ăn cần phải đúng cách

Sống khỏe
Trái tim quyết định tuổi thọ: Người trung niên nên ưu tiên 4 loại thực phẩm này để trẻ hóa mạch máu

Sống khỏe
Người đàn ông 44 tuổi bất ngờ nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

