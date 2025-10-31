5 năm dành thời gian cho gia đình, nghệ sĩ Ái Như trở lại 'như lên đồng' trong phim mới

NSND Hồng Vân, Ái Như đóng cửa sân khấu Hồng Vân cho hay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chị quyết định đóng cửa hai sân khấu.

Phim điện ảnh "Phá đám: Sinh nhật mẹ" tung best cut cuộc tranh cãi "căng như dây đàn" giữa mẹ con nghệ sĩ Ái Như và Trần Kim Hải.

Phim điện ảnh "Phá đám: Sinh nhật mẹ" đã có buổi họp báo ra mắt phim vào ngày 28/10/2025. Đạo diễn Nguyễn Thanh Bình cùng Bột Creative Hub đã đem đến một món ăn độc đáo và lạ miệng trong mùa Halloween với một đám tang… kiêm tiệc sinh nhật của nhân vật chính, cùng những cú twist bất ngờ.

Ái Như và phân cảnh "như lên đồng" trong "Phá đám: Sinh nhật mẹ".

"Phá đám: Sinh nhật mẹ" xoay quanh gia đình bà Tuệ Tâm (nghệ sĩ Ái Như thủ vai) và cậu con trai Y Đức (Trần Kim Hải thủ vai). Từ cách đặt tên con đã thấy bà Tâm dành rất nhiều kỳ vọng vào viễn cảnh con trai mình sẽ trở thành một bác sĩ cứu người.

Trong best cut vừa được tung ra, đoàn làm phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ" tiết lộ phân cảnh trên bàn nhậu "căng như dây đàn" của mẹ con Tâm - Đức. Mở đầu đã thấy Y Đức "gục" trước sức uống của mẹ mình và bà Tâm trêu con: "Trứng mà đòi khôn hơn vịt". Dù vậy, câu thoại này đã phần hé lộ tính cách và cách dạy con của bà, cho rằng con trẻ lúc nào cũng chưa đủ khôn lớn để có thể tự lo cho mình. Nguyên nhân của cuộc nhậu này ban đầu khiến Y Đức vô cùng sung sướng, đó là bà Tâm sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện học ngành y với anh nữa. Nhìn Đức vui đến "giãy đành đạch" trên ghế như đứa trẻ, khán giả dễ dàng đoán được tâm trạng nhẹ nhõm như dỡ gánh nặng ngàn cân đã đeo bám anh từ mấy chục năm nay.

Thế nhưng, nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi bà Tâm đưa ra tuyên bố còn sốc hơn: Từ nay, người sẽ gánh lấy kỳ vọng khoác tấm áo blouse trắng ấy sẽ là bé An - con trai Đức. Gần 40 năm cuộc đời như trôi vụt qua tâm trí anh. Bia đã nhạt nhưng miệng vẫn đắng nghét, trong phút chốc mọi ấm ức và tủi hờn trong lòng Đức trào ra. Mọi đứa con đều vô thức ngóng về phía mẹ, chờ đợi sự chở che và công nhận. Nhưng trong suốt cuộc đời mình, Đức chỉ thấy thế giới của mẹ chia làm hai nửa: Một là bác sĩ, hai là "những kẻ thất bại, những thằng vô dụng".

Anh đâu có muốn từ bỏ giấc mơ của mẹ, nhưng anh không theo được nữa. Và rồi từ đó, mọi nỗ lực của Đức để tự lo cho mình, từ kinh doanh cho đến việc chạy xe ôm công nghệ cố gắng vực dậy sau thất bại, đều không được công nhận. Hóa ra tới giờ, mẹ anh vẫn chỉ chăm chú vào tấm bằng bác sĩ. Có lẽ, đứa trẻ nào từng bị phủi bỏ công sức đều tìm thấy mình trong câu thoại chua chát của Y Đức: "Má làm vậy có bất công với tui quá không?" Có lẽ điều làm cõi lòng người làm con, làm cha như Đức tan nát nhất là khi nhận ra, những mâu thuẫn giữa hai mẹ con chưa phút nào nguôi, giờ lại sắp sửa trút sang đứa con trai bé bỏng, từng ngây thơ thốt lên rằng: "Phải làm bác sĩ mới được nội thương!".

Nghệ sĩ Ái Như dẫn dắt khán giả vào cảm xúc của nhân vật.

Nhưng bà Tâm cũng không phải không có lý do để áp lực con như thế. Bản thân Y Đức cũng khó mà trả lời khi mẹ hỏi "Tao muốn con tao làm bác sĩ thay vì chạy xe ôm ngoài đường thì có gì là sai?" Bậc phụ huynh nào cũng chỉ mong con mình được thành đạt, vì thành đạt thì mới tự lo được cho mình khi họ yếu dần rồi rời xa, vì họ sợ sẽ không chăm lo được cho con cái nữa. Bà Tâm mang trong mình nhiều nỗi tiếc nuối, cho chính mình và cho cả Đức, nhưng trên tất cả là tình yêu thương con đến quặn lòng nhưng lại sai cách thể hiện.

Hơn 5 phút của best cut bàn nhậu là một màn đối diễn xuất sắc của nghệ sĩ Ái Như và Trần Kim Hải. Căng thẳng nhanh chóng leo thang khi bà Tâm tiết lộ mục đích của mình, Trần Kim Hải cũng mượt mà chuyển từ trạng thái giỡn hớt say xỉn sang ấm ức và phẫn nộ. Phần độc thoại chia sẻ nỗi lòng của anh như rút ruột gan của những đứa con từng sống trong áp lực vô hình trói chặt của phụ huynh. Mà để làm được điều đó lại đến từ sự lèo lái tài tình của cái tên kì cựu trong lĩnh vực sân khấu là nghệ sĩ Ái Như. Thân hình nhỏ nhắn, biểu cảm ôn hoà, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng áp lực tỏa ra từ kỳ vọng một chiều của bà Tâm đã thành công khiến khán giả nhanh chóng đồng cảm với nhân vật Y Đức của Kim Hải. Cuộc cãi vã đầy ngột ngạt nhưng cũng rất thành công của hai mẹ con cũng khiến khán giả phần nào thông cảm hơn cho những hành động sau này của Y Đức.

Cảnh đối diễn của nghệ sĩ Ái Như và Kim Hải.

"Phá đám: Sinh nhật mẹ" liên tục đưa người xem đi qua những cung bậc cảm xúc đa dạng khi những tràng cười cứ tiếp nối những căng thẳng rồi lại tiếp tục nghẹt thở vì bức bối. Trên tất cả, một lần nữa chủ đề khoảng cách thế hệ được truyền tải tài tình và đầy sáng tạo, khiến khán giả lại có dịp chiêm nghiệm lại về cách bày tỏ tình cảm với cha mẹ cũng như con cái, để giải phóng nhau khỏi những xiềng xích vô hình của yêu thương độc hại.

Ảnh: ĐLP cung cấp