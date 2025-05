5 ngôi sao sáng của TPHCM, 1 MC trở thành đạo diễn nghìn tỷ cả nước biết

NSND Kim Cương - Kỳ nữ với trái tim nhân ái

Sinh năm 1937, Kim Cương sớm gắn bó với sân khấu bởi là con gái của NSND Bảy Nam và ông bầu Nguyễn Phước Cương. Hành trình nghệ thuật của bà bắt đầu từ nhỏ với vai Na Tra trong vở Na Tra lóc thịt.

Kim Cương nổi tiếng với vở kịch Lá sầu riêng , vừa là soạn giả vừa đóng vai chính. Bà giữ kỷ lục là nghệ sĩ viết nhiều kịch bản kịch nói nhất Việt Nam, được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận. Trong sự nghiệp lừng lẫy, bà không chỉ là diễn viên mà còn kiêm nhiệm vai trò soạn giả, đạo diễn và trưởng đoàn kịch nói Kim Cương - đoàn kịch chuyên nghiệp bậc nhất miền Nam.

NSND Kim Cương

Ở tuổi 88, NSND Kim Cương vẫn minh mẫn và tiếp tục truyền bá cải lương, kịch sân khấu cho thế hệ trẻ. Năm 2025, NSND Kim Cương được Thành ủy TPHCM vinh danh là 1 trong 7 nghệ sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM giai đoạn 1975-2025. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp không chỉ trong nghệ thuật mà còn trong công tác từ thiện qua Quỹ học bổng Bảy Nam và chương trình Nghệ sĩ tri âm của bà.

Tháng 10/2024, NSND Kim Cương nhập viện cấp cứu tại Viện Tim TPHCM do khó thở và bệnh tim tái phát. Dù sức khỏe gặp khó khăn, bà vẫn dự định phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam dựng lại vở Lá sầu riêng tại Hà Nội để gây quỹ cho nghệ sĩ khó khăn miền Bắc, thể hiện tâm huyết và tình yêu nghề không bao giờ tắt.

NSƯT Đại Nghĩa

MC Đại Nghĩa sinh năm 1978 tại TPHCM. Anh bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu kịch Idecaf và nhanh chóng trở thành MC được yêu mến với lối dẫn duyên dáng, gần gũi.

Đại Nghĩa ghi dấu ấn qua các chương trình truyền hình như Gương mặt thân quen , Cười xuyên Việt, Hát mãi ước mơ, Mái ấm gia đình Việt, Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai ... Anh từng giành giải Mai Vàng cho Diễn viên hài (2016) và MC được yêu thích.

MC Đại Nghĩa.

Điều khiến công chúng ngưỡng mộ ở Đại Nghĩa không chỉ là tài năng nghệ thuật mà còn là tấm lòng nhân ái. Anh tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xây cầu ở vùng sâu vùng xa và hỗ trợ người nghèo.

Năm 2024, Đại Nghĩa tiếp tục dẫn nhiều chương trình như Siêu tài năng nhí, Cười xuyên Việt và không ngừng kêu gọi quyên góp cho các hoàn cảnh khó khăn thông qua mạng xã hội. Anh duy trì hình ảnh nghệ sĩ đa năng và nhân ái, được nhiều đồng nghiệp và khán giả yêu mến.

MC Trấn Thành

Trấn Thành sinh năm 1987 tại TPHCM, là một trong những nghệ sĩ đa tài và có tầm ảnh hưởng lớn của showbiz Việt. Anh nổi tiếng với vai trò MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim.

MC Trấn Thành được cả nước biết đến.

Trấn Thành gây ấn tượng với khán giả qua các chương trình như Rap Việt, Siêu trí tuệ Việt Nam, Người ấy là ai, Anh trai say hi ... Anh còn ghi dấu ấn qua các phim điện ảnh, đặc biệt là Mai (2024) - bộ phim anh vừa đạo diễn vừa đóng vai chính, hiện là phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt. Tổng doanh thu 4 phim của Trấn Thành hiện là hơn 1.700 tỷ đồng.

Với năng lượng bùng nổ, khả năng ứng biến và sự nhạy bén trong nghề, Trấn Thành là MC được cả nước biết đến khi giành nhiều giải thưởng cho diễn viên và đạo diễn. Anh hiện tiếp tục làm đạo diễn và sản xuất các dự án phim mới, đồng thời dẫn dắt nhiều show truyền hình đình đám. Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, Trấn Thành còn tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ nghệ sĩ khó khăn.

Noo Phước Thịnh

Noo Phước Thịnh tên thật là Nguyễn Phước Thịnh, sinh năm 1988 tại TPHCM. Anh bắt đầu sự nghiệp từ năm 2009 và nhanh chóng trở thành thần tượng âm nhạc của giới trẻ nhờ ngoại hình điển trai và giọng hát cảm xúc.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Noo Phước Thịnh ghi dấu ấn với các bản hit như Gạt đi nước mắt, Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Mãi mãi bên nhau. Anh từng giành nhiều giải thưởng Mai Vàng và trở thành một trong những ca sĩ hàng đầu V-pop với lượng fan đông đảo.

"Tôi luôn muốn mang đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng và đầu tư. Đó là cách để tôn trọng người nghe và chính bản thân mình", nam ca sĩ chia sẻ.

Năm 2024, Noo Phước Thịnh tổ chức liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát tại TPHCM, nhận được nhiều lời khen về quy mô và chất lượng. Anh tiếp tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới và tham gia các sự kiện âm nhạc lớn, duy trì vị thế ngôi sao hạng A trong làng nhạc Việt.

HIEUTHUHAI

HIEUTHUHAI (tên thật là Trần Minh Hiếu), sinh năm 1999 tại TPHCM. Anh nổi lên từ cuộc thi King Of Rap và là thành viên của nhóm Gerdnang, gây ấn tượng với phong cách rap trẻ trung và ngoại hình điển trai.

Khác với những cái tên lớn đã có chỗ đứng vững chắc, HIEUTHUHAI đại diện cho thế hệ nghệ sĩ mới, đang trong quá trình khẳng định bản thân và xây dựng phong cách riêng. Anh được giới trẻ yêu thích nhờ làn gió mới mang đến cho thị trường âm nhạc Việt.

"Rap với tôi không chỉ là âm nhạc mà còn là cách để bày tỏ quan điểm, cảm xúc và góc nhìn về cuộc sống. Tôi muốn mang đến một màu sắc riêng trong dòng nhạc rap Việt", HIEUTHUHAI tâm sự.

HIEUTHUHAI trong vòng tay người hâm mộ.





HIEUTHUHAI được đề cử Ca sĩ đột phá ở Làn Sóng Xanh 2022. Năm 2024, anh tham gia chương trình Anh trai say hi và giành giải quán quân. Rapper có 1,6 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify, hơn 3 triệu người theo dõi trên fanpage và facebook cá nhân, từng tạo nên các bản hit như Không thể say, No Love No Life, Exit Sign và mới đây là Nước mắt cá sấu.

Ảnh, video: Tư liệu