Phòng the

5 tác hại của việc kiêng quan hệ tình dục trong thời gian dài

Thứ ba, 14:47 23/09/2025 | Phòng the
Tình dục có thể đóng một vai trò then chốt trong việc nuôi dưỡng sức khỏe tổng thể. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi kiêng quan hệ tình dục trong thời gian dài?

Thực tế, cơ thể và tâm trí có thể gặp một số tác dụng phụ khi kiêng quan hệ tình dục trong một thời gian dài. Không chỉ vậy, cho dù là do lựa chọn cá nhân, hoàn cảnh hay các lý do khác, việc thiếu vắng tình dục kéo dài cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe tình dục .

Theo Tiến sĩ Sanjay Kumawat, chuyên gia về tình dục tại Bệnh viện Fortis, Mumbai (Ấn Độ), dưới đây là 5 tác động tiềm tàng của việc thiếu "chuyện ấy" trong thời gian dài:

1. Không quan hệ tình dục trong thời gian dài có thể dẫn đến giảm ham muốn

5 tác hại của việc kiêng quan hệ tình dục trong thời gian dài- Ảnh 1.

Kiêng quan hệ tình dục kéo dài sẽ khó lấy lại ham muốn ban đầu.

Hoạt động tình dục đều đặn giúp duy trì ham muốn ở mức ổn định. Khi một khoảng thời gian đáng kể trôi qua giữa các lần "yêu", ham muốn sẽ suy giảm, khiến khó hưng phấn và không cảm thấy khao khát. Sự suy giảm này có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn, do đó khoảng thời gian kiêng càng kéo dài, việc lấy lại ham muốn ban đầu càng trở nên khó khăn.

2. Rối loạn cương dương và lo âu về hiệu suất

Đối với nam giới, việc kiêng "chuyện ấy" trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương hoặc làm trầm trọng thêm các vấn đề hiện có. Thiếu sự kích thích tình dục thường xuyên có thể ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến dương vật, gây khó khăn trong việc đạt và duy trì sự cương cứng. Ngoài ra, hội chứng lo âu về hiệu suất có thể xuất hiện do áp lực phải thể hiện tốt sau một thời gian dài gián đoạn, làm cho vấn đề càng tồi tệ hơn.

3. Khô âm đạo và đau khi giao hợp

Phụ nữ có thể bị khô âm đạo do quan hệ tình dục không thường xuyên. Việc kích thích tình dục và giao hợp đều đặn giúp thúc đẩy quá trình tiết dịch bôi trơn tự nhiên, giúp việc thâm nhập dễ dàng và thoải mái hơn. Nếu không có sự kích thích thường xuyên, các mô âm đạo có thể trở nên khô và kém đàn hồi, dẫn đến cảm giác khó chịu, đau rát, thậm chí gây ra những vết rách nhỏ trong khi quan hệ.

4. Cơ sàn chậu suy yếu

Hoạt động tình dục đều đặn giúp làm săn chắc và tăng cường sức mạnh cho các cơ sàn chậu. Các cơ này đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bàng quang, nâng đỡ các cơ quan vùng chậu và tăng khoái cảm tình dục. Việc thiếu "chuyện ấy" trong thời gian dài có thể làm cho các cơ sàn chậu suy yếu, dẫn đến nguy cơ tiểu không tự chủ, sa cơ quan vùng chậu và giảm sự hài lòng về tình dục.

5. Căng thẳng mối liên kết cảm xúc giữa các đối tác

Sự thân mật tình dục là một khía cạnh thiết yếu của sự kết nối cảm xúc và gắn bó trong một mối quan hệ lãng mạn. Khoảng cách kéo dài trong hoạt động tình dục có thể làm căng thẳng mối liên kết cảm xúc giữa các đối tác, dẫn đến cảm giác thất vọng, không hài lòng, thậm chí là oán giận. Thiếu sự thân mật tình dục cũng có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng chung của mối quan hệ, giao tiếp và sự gần gũi, từ đó có thể gây ra xung đột và làm giảm chất lượng mối quan hệ.

Duy trì một đời sống tình dục lành mạnh là điều vô cùng quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Những khoảng thời gian dài thiếu vắng "chuyện ấy" có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe tình dục.

Vì vậy, việc giao tiếp cởi mở, sự thấu hiểu và tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia khi cần thiết có thể giúp các cặp đôi giải quyết những vấn đề này và khôi phục một mối quan hệ tình dục lành mạnh. Hãy nhớ rằng, sức khỏe tình dục là một phần không thể thiếu của một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc. Ưu tiên nó cũng chính là một trong số những ưu tiên cho sức khỏe tổng thể.

Bảo Hưng
