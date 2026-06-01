Tiết kiệm hàng triệu đồng nhờ biết cách dùng quạt tích điện chuẩn khoa học này
GĐXH - Quạt tích điện thích hợp để sử dụng trong những lúc mất điện, đặc biệt là những ngày hè oi bức. Vậy sử dụng quạt tích điện như thế nào mới hiệu quả và an toàn? Hãy đọc bài viết sau!
Lợi ích khi sử dụng quạt tích điện
Trong mùa hè kéo dài và nóng bức, nhu cầu sử dụng điện tăng cao dẫn đến nguy cơ quá tải và mất điện đột ngột, đặc biệt là tại các khu vực đông dân cư.
Điều này gây ra một tình huống khó chịu cho mọi người, và có thể gây cảm sốt đối với trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu. Khi đó, quạt tích điện là lợi ích khi sử dụng trong trường hợp này.
Đa dạng kiểu dáng
Quạt tích điện có thiết kế đa dạng, bao gồm quạt bàn, quạt hộp, quạt đứng, và nhiều loại khác, cho phép bạn tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của gia đình.
Thiết bị này khá gọn nhẹ, giúp việc di chuyển dễ dàng và sử dụng linh hoạt ở nhiều phòng khác nhau.
Dung lượng pin lớn
Một số quạt tích điện được trang bị dung lượng pin khá lớn. Khi được sạc đầy, thì có thể sử dụng liên tục lên đến 516 giờ (tùy thuộc vào tốc độ quạt). Điều này giúp làm mát hiệu quả cho cả gia đình khi mất điện đột ngột.
Chế độ gió đa dạng
Quạt tích điện thường đi kèm với nhiều chế độ gió cao và thấp, cho phép bạn tùy chỉnh để không thổi gió quá mạnh và làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp của trẻ em và người già.
Chế độ sạc/AC
Một số mẫu quạt tích điện cho phép sử dụng như quạt điện thông thường với chế độ AC, và cũng có thể sạc tích điện để sử dụng khi mất điện với chế độ DC. Điều này rất tiện lợi và tiết kiệm chi phí.
Cách sử dụng quạt tích điện đúng cách
Sạc điện đúng cách khi mới mua về
Để đảm bảo tuổi thọ và an toàn sử dụng của pin, bình ắc quy trong quạt tích điện, việc sạc đúng cách khi mới mua về là điều quan trọng. Bạn có thể tham khảo theo một số hướng dẫn sau:
Khi mua quạt tích điện mới, hãy tắt hết các chức năng trước khi sạc. Sạc pin đủ trong 24 tiếng để đảm bảo pin đạt mức sạc đầy.
Cho các lần sạc sau, thời gian sạc có thể khác nhau tùy theo mẫu quạt. Trung bình, thời gian sạc từ 12-15 tiếng là đủ.
Theo dõi đèn báo chỉ thị trạng thái sạc. Khi đang sạc, đèn báo thường hiển thị màu đỏ. Khi pin đã sạc đầy, đèn báo sẽ chuyển sang màu xanh. Đối với một số dòng quạt, chúng đã được trang bị tính năng tự ngắt khi pin đã sạc đầy rất tiện lợi.
Không để hết pin hẳn mới mang đi sạc
Để tăng độ bền và tuổi thọ của pin bình ắc quy trong quạt tích điện, tốt nhất là không nên để pin hoàn toàn hết sạch trước khi sạc. Nếu để pin hoàn toàn hết sạch rồi mới sạc, có thể làm giảm tuổi thọ của pin và độ bền của thiết bị.
Bạn có thể ước lượng thời gian sử dụng, hoặc theo dõi đèn báo dung lượng pin. Khi thấy đèn báo pin yếu mờ hoặc quạt chỉ còn hoạt động trong một thời gian ngắn, hãy dừng sử dụng và mang đi sạc pin. Điều này giúp duy trì tuổi thọ và hiệu suất tối đa của pin.
Không sạc trong thời gian quá dài
Bạn không nên sạc quạt tích điện quá lâu, đặc biệt sau lần đầu tiên sử dụng. Sạc quạt tích điện quá lâu có thể làm chai nhanh hơn, và ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin hoặc ắc quy.
Những lần sạc sau, bạn nên ước lượng thời gian sạc và theo dõi đèn báo sạc để biết khi nào pin đã đầy. Tùy thuộc vào mẫu quạt, thời gian sạc pin có thể khác nhau. Trung bình, việc sạc pin trong khoảng từ 12 đến 15 tiếng là đủ.
Không sử dụng quạt trong lúc sạc điện
Đây là một lỗi phổ biến mà nhiều người dùng mắc phải, trong quá trình sử dụng quạt tích điện là sạc pin trong khi vẫn sử dụng quạt. Hành động này sẽ khiến lượng điện vừa được tích trữ vào ắc quy, sẽ ngay lập tức bị tiêu thụ từ đó làm giảm tuổi thọ ắc quy rất nhanh.
Các nhà sản xuất thiết bị cũng đã khuyến cáo việc này, và chúng ta cần lưu ý và thay đổi thói quen sử dụng quạt sạc. Việc này đảm bảo sự bền bỉ, và tiết kiệm năng lượng hơn cho quạt tích điện.
Khi không sử dụng quạt trong thời gian dài
Nếu bạn không sử dụng quạt tích điện trong một khoảng thời gian dài, cũng cần phải sạc lại quạt với tần suất từ 1 - 2 lần mỗi tháng.
Điều này đảm bảo rằng ắc quy vẫn được đầy điện và tránh tình trạng không sạc quá lâu, gây ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của ắc quy.
