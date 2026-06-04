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Tuyệt chiêu chống nắng cho ban công: Biến "lò bát quái" thành góc thư giãn mát rượi

Thứ năm, 16:28 04/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Chống nắng cho ban công là một việc làm quan trọng để giữ cho không gian sống của bạn mát mẻ và thoải mái trong những ngày nắng nóng.

Tạo hồ nước ngay tại khu vực ban công sân thượng

Nếu bạn ưa thích sự mới lạ, độc đáo thì hãy thử tạo một hồ nước nhỏ phù hợp với không gian ban công nhà mình. Với khả năng hấp thụ nhiệt, hồ nước sẽ giúp làm mát trần nhà từ đó tạo ra một không gian ban công mát mẻ.

Đặc biệt để tăng thêm sự tươi mát và sinh động thì bạn có thể trang trí thêm bằng các viên đá hoặc nuôi những chú cá dễ thương trong hồ nước. Tuy nhiên, trước khi áp dụng cách chống nắng cho ban công này bạn cần chú ý các vấn đề dưới đây:

Cân đối không gian và kích thước của hồ nước để không làm cho không gian trở nên quá chật hẹp. Nếu không có đủ không gian, bạn có thể tạo một vài bể nước nhỏ hoặc sử dụng các sản phẩm nhỏ hơn như chậu hoa, lọ thủy tinh để trang trí.

Tuyệt chiêu chống nắng cho ban công: Biến "lò bát quái" thành góc thư giãn mát rượi - Ảnh 1.

Nếu bạn ưa thích sự mới lạ, độc đáo thì hãy thử tạo một hồ nước nhỏ phù hợp với không gian ban công nhà mình.

Cân nhắc khả năng chống thấm của trần để ban công không bị dột hay thấm nước. Cân nhắc đến vấn đề kinh tế.

Trồng các loại cây xanh

Trồng các loại cây xanh là một cách chống nắng cho ban công cực kỳ hiệu quả. Các loại cây như cây leo, cây cối hoặc các loại cây xanh lá mịn như cây dương xỉ, cây kim ngân, cây sen đá, cây phượng vĩ... đều có thể trồng trên ban công.

Các cây xanh này sẽ giúp tạo bóng mát, giảm nhiệt độ và làm tươi mát không gian. Bên cạnh đó, các loại cây này còn có tác dụng hấp thụ khí độc và làm tăng lượng oxy trong không khí, giúp cho không khí trở nên trong lành hơn.

Các bạn có thể trồng cây vào chậu rồi đặt ở ban công hoặc treo ở lan can ban công. Nếu có điều kiện bạn có thể tạo ra những thảm cỏ nhân tạo xanh mướt để giúp không gian ban công nhà mình trở nên thoáng mát và bắt mắt hơn.

Sử dụng các loại vật liệu cách nhiệt

Để giảm nhiệt độ trên ban công nhà bạn, hãy sử dụng các loại vật liệu cách nhiệt. Bạn có thể lựa chọn sử dụng tấm cách nhiệt, tấm tôn chống nóng hoặc tôn lợp sinh thái chống nắng để giảm tác động của ánh nắng trực tiếp lên không gian ban công.

Tuyệt chiêu chống nắng cho ban công: Biến "lò bát quái" thành góc thư giãn mát rượi - Ảnh 2.

Để giảm nhiệt độ trên ban công nhà bạn, hãy sử dụng các loại vật liệu cách nhiệt.

Những vật liệu này giúp cản trở tia UV và giữ nhiệt độ mát mẻ cho không gian bên trong ngôi nhà.

Sử dụng rèm che

Sử dụng rèm che là một trong những cách chống nắng cho ban công đơn giản và hiệu quả. Rèm che giúp hạn chế ánh nắng trực tiếp vào không gian ban công, giảm độ chói và giữ cho không gian mát mẻ hơn.

Khi lựa chọn rèm che cho ban công, bạn cần chú ý đến màu sắc và chất liệu của rèm. Nên chọn rèm che có màu sáng hoặc trung tính để giảm độ chói và phản xạ ánh nắng, đồng thời giữ cho không gian ban công sáng tối tự nhiên.

Chất liệu của rèm cũng cần được lựa chọn sao cho đủ mỏng để không che kín ánh sáng, đồng thời đủ dày để hạn chế nhiệt độ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn rèm che kết hợp với bạt che nắng mưa để tăng khả năng chống nắng và giảm nhiệt độ cho không gian ban công.

Lựa chọn vật liệu phù hợp

Để chống nắng cho ban công, lựa chọn vật liệu phù hợp là rất quan trọng. Bạn nên chọn những vật liệu có khả năng phản xạ ánh nắng trực tiếp, giảm độ chói và hấp thụ nhiệt.

Tuyệt chiêu chống nắng cho ban công: Biến "lò bát quái" thành góc thư giãn mát rượi - Ảnh 3.

Trồng các loại cây xanh là một cách chống nắng cho ban công cực kỳ hiệu quả. Ảnh: Đinh Huế

Ví dụ, nếu ban công của bạn được lát bằng gạch hoặc đá, bạn nên chọn màu sáng hoặc trắng để giảm độ chói và tăng khả năng phản xạ ánh nắng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các loại vật liệu đặc biệt như kính chống nắng hoặc kính cách nhiệt để giảm tác động của ánh nắng. Tuy nhiên, hãy cân nhắc đến chi phí và độ bền của các vật liệu này.

Việc lựa chọn vật liệu phù hợp không chỉ giúp chống nắng hiệu quả, mà còn tạo nên một không gian ban công đẹp mắt và thẩm mỹ.

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