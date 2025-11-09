6 công thức sữa đậu nành cực tốt

Sữa đậu nành là thức uống bổ dưỡng truyền thống, giàu protein thực vật chất lượng cao, chất xơ và nhiều dưỡng chất khác. Thời tiết mùa đông hanh khô, cơ thể dễ gặp các vấn đề như thiếu nước, suy yếu chức năng tỳ vị. Sữa đậu nành dịu nhẹ, bổ dưỡng, bổ sung độ ẩm và dưỡng chất. Hơn nữa, có thể kết hợp với các nguyên liệu phù hợp với đặc điểm mùa đông để dưỡng ẩm, tăng cường chức năng tỳ vị, tăng cường sức khỏe tổng thể.

I. Lợi ích của việc uống sữa đậu nành vào mùa đông

1. Cấp nước và giữ ẩm, làm giảm cảm giác khó chịu do khô da

Sữa đậu nành có hàm lượng nước cao và giàu protein thực vật. Uống sữa đậu nành có thể bổ sung độ ẩm cho cơ thể và làm giảm các triệu chứng như khô da, khô miệng và khô họng. Đồng thời, sữa đậu nành có vị dịu nhẹ, không gây kích ứng dạ dày như đồ uống lạnh. Sữa đậu nành có thể nhẹ nhàng nuôi dưỡng dịch cơ thể và giữ nước cho cơ thể.

2. Tăng cường chức năng của tỳ và dạ dày; hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ

Vào mùa đông, chức năng tỳ vị dễ bị suy yếu do nhiệt độ thấp/lạnh (tỳ vị sợ lạnh). Sữa đậu nành sau khi xay và đun sôi sẽ giúp cơ thể dễ dàng tiêu hóa và hấp thụ protein hơn, không gây áp lực quá mức lên tỳ vị. Ăn uống điều độ có thể tăng cường chức năng tỳ vị, cải thiện các vấn đề như chán ăn, khó tiêu vào mùa đông, đồng thời cung cấp năng lượng ổn định cho cơ thể.

3. Bổ sung dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng theo mùa

Sữa đậu nành giàu protein thực vật chất lượng cao, vitamin nhóm B, canxi, phốt pho và các chất dinh dưỡng khác. Uống sữa đậu nành vào mùa đông có thể bổ sung năng lượng tiêu hao do thời tiết giao mùa, tăng cường miễn dịch, giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với sự thay đổi khí hậu mùa đông và giảm nguy cơ mắc bệnh.

II. 6 công thức sữa đậu nành vàng cho mùa đông

1. Sữa đậu nành, hạt sen và củ hoa huệ: Dưỡng ẩm cho da khô và làm dịu thần kinh

Nguyên liệu: 50g đậu nành, 15g củ hoa huệ khô, 15g hạt sen khô.

Cách làm sữa đậu nành, hạt sen và củ hoa huệ

Ngâm đậu nành trước 6-8 tiếng. Rửa sạch củ hoa huệ và hạt sen, ngâm cho đến khi mềm. Cho tất cả nguyên liệu vào máy làm sữa hạt, thêm nước vừa đủ và khởi động chức năng nấu sữa đậu nành. theo hướng dẫn. Củ hoa huệ giúp bổ phổi, giảm khô họng, hạt sen bổ tim, an thần. Sữa đậu nành này thích hợp cho người dễ cáu gắt, mất ngủ, khô miệng. Vị ngọt dịu, thanh mát, mang lại cảm giác sảng khoái, dễ chịu.

2. Sữa đậu nành, bí đỏ và hạt kê: Bổ tỳ, ấm dạ dày

Nguyên liệu: 40g đậu nành, 80g bí đỏ, 20g kê.

Cách làm sữa đậu nành, bí đỏ và hạt kê

Ngâm đậu nành, sau đó cho vào máy làm hạt cùng kê đã rửa sạch và bí đỏ thái hạt lựu. Sau đó bạn khởi động chức năng nấu sữa đậu nành và chờ đợi hoàn thành. Bí đỏ có tác dụng bổ tỳ vị, kê có tác dụng bổ khí. Sữa đậu nành có vị thanh, đậm đà, làm ấm dạ dày, giúp giảm các triệu chứng tỳ vị hư hàn, tay chân lạnh vào mùa thu-đông. Thích hợp dùng cho bữa sáng.

3. Sữa đậu nành, hạt óc chó và mè đen: Bổ gan, bổ thận

Nguyên liệu: 50g đậu nành, 20g quả óc chó, 15g hạt mè đen.

Cách làm sữa đậu nành, hạt óc chó và mè đen

Ngâm đậu nành, sau đó cho vào máy làm sữa hạt cùng với quả óc chó băm nhỏ và hạt mè đen đã rửa sạch. Sau đó bạn khởi động chế độ nấu sữa đậu nành và chờ hoàn thành. Hạt quả óc chó và hạt mè đen đều bổ gan-thận, giàu axit béo không bão hòa. Sữa đậu nành này thích hợp cho người bị khô tóc, chóng mặt, mệt mỏi vào mùa đông, cung cấp dưỡng chất thiết yếu và tăng cường năng lượng.

4. Sữa đậu nành, củ mài và táo đỏ: Bổ khí huyết

Nguyên liệu: 45g đậu nành, 50g khoai mỡ, 5 quả táo đỏ.

Cách làm sữa đậu nành, củ mài và táo đỏ

Ngâm đậu nành 6-8 tiếng rồi rửa sạch, để ráo. Gọt vỏ rửa sạch và thái củ mài thành miếng hình hạt lựu. Rửa sạch và bỏ hạt táo đỏ rồi thái nhỏ. Sau đó cho tất cả vào máy làm sữa hạt, chọn và khởi động chức năng nấu sữa đậu nành rồi chờ đợi hoàn thành. Củ mài có tác dụng bổ tỳ, bổ khí, táo đỏ có tác dụng bổ khí huyết. Món sữa đậu nành này có vị thanh nhẹ, thích hợp cho người khí huyết suy yếu, sắc mặt nhợt nhạt, mệt mỏi vào mùa thu đông. Giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực.

5. Sữa đậu nành, lê và nấm tuyết: Dưỡng ẩm cho phổi và giảm ho

Nguyên liệu: 40g đậu nành, nửa quả lê, 10g nấm tuyết khô.

Cách làm món sữa đậu nành, lê và nấm tuyết

Ngâm đậu nành trước 6-8 tiếng. Ngâm mộc nhĩ cho đến khi mềm rồi cắt bỏ chân, rửa sạch và xé nhỏ, Gọt vỏ, bỏ lõi lê và cắt thành miếng nhỏ. Cho tất cả các nguyên liệu vào máy làm sữa hạt và chọn chức năng nấu sữa đậu nành, khởi động rồi chờ đợi hoàn thành. Lê có tác dụng dưỡng phổi, giảm ho, nấm tuyết dưỡng âm, giảm khô họng. Món sữa đậu nành này thích hợp cho người dễ bị ho, đau họng vào mùa đông, giúp giảm khô họng, mang lại cảm giác sảng khoái, ẩm mượt.

6. Sữa đậu nành, đậu đỏ và ý dĩ: Thanh nhiệt, bổ tỳ

Nguyên liệu: 20g đậu nành, 30g đậu đỏ, 30g hạt ý dĩ

Cách làm sữa đậu nành, đậu đỏ và ý dĩ

Ngâm đậu đỏ, hạt ý dĩ và đậu nành trước, sau đó rửa sạch lại rồi cho vào máy làm sữa hạt. Sử dụng chức năng nấu sữa đậu nành và ấn nút khởi động. Ý dĩ dĩ có tác dụng thanh nhiệt, bổ tỳ. Đậu đỏ có tác dụng bổ máu, làm dịu căng thẳng, đẹp da. Món sữa đậu nành này thích hợp cho người bị thấp nhiệt, nặng bụng vào mùa thu, giúp thanh nhiệt, giải độc, giúp cơ thể nhẹ nhõm, dễ chịu hơn.

Sữa đậu nành là một lựa chọn tuyệt vời cho mùa đông, giúp dưỡng ẩm da hiệu quả. Với hàm lượng nước cao và protein thực vật chất lượng, thức uống này không chỉ bổ sung độ ẩm cho cơ thể mà còn hỗ trợ chức năng tỳ vị và tăng cường sức đề kháng. Hãy dùng 6 công thức sữa đậu nành phù hợp giúp bạn cải thiện tình trạng khô da và tăng cường sức khỏe trong mùa lạnh này.