Nhiều người không bệnh vẫn mệt mỏi khó chịu và cách nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nửa khỏe nửa bệnh

Cảnh báo sớm tình trạng nửa khỏe nửa bệnh

Sáng đầu tuần chị Hương (35 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh) đến công ty với gương mặt mệt mỏi. Chị không bị sốt, không ho, cũng không đau nhức rõ ràng. Thế nhưng, cả người chị uể oải, khó tập trung, ăn uống kém, hay buồn ngủ ngày... Đi khám tổng quát, các chỉ số đều gần như bình thường. Bác sĩ bảo cơ thể chị đang ở trạng thái nửa khỏe nửa bệnh – mà rất nhiều người gặp trong tháng Tết.

Theo đó, năm nay nghỉ Tết dài, rồi cỗ bàn tiệc tùng Rằm tháng Giêng và các buổi gặp gỡ dịp 8/3 khiến nhiều người rơi vào trạng thái nửa khỏe nửa bệnh. BS Thái Nhân Sâm (Viện trưởng Viện Y học Sự sống) cho rằng, đó là dấu hiệu cơ thể đang bị quá tải bởi nhiều yếu tố tích tụ trong tháng Tết. Trạng thái nửa khỏe nửa bệnh - tuy cơ thể chưa phát sinh bệnh lý cụ thể, nhưng nội tạng bắt đầu mất cân bằng, có những biểu hiện như cơ thể mệt mỏi khó chịu, thiếu năng lượng, khó tập trung, dễ cáu gắt, đầy bụng, khó tiêu, ngủ không sâu giấc, da sạm, nổi mụn hoặc nóng trong…

Đáng nói là khi đi khám, nhiều xét nghiệm vẫn nằm trong ngưỡng bình thường. Vì vậy, nhiều người chủ quan bỏ qua. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe, đây chính là giai đoạn "cảnh báo sớm" của cơ thể. Nếu không điều chỉnh lối sống kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành các bệnh lý thực sự như rối loạn tiêu hóa, gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa hay suy giảm miễn dịch…

Sau chuỗi ngày ăn uống quá nhiều nhiều người rơi vào tình trạng nửa khỏe nửa bệnh. Ảnh internet

Điểm danh độc tố tích tụ sau chuỗi ngày ăn uống quá mức

Một trong những nguyên nhân lớn khiến nhiều người rơi vào tình trạng nửa khỏe nửa bệnh, không bệnh mà vẫn mệt thời điểm này là do sự tích tụ độc tố trong cơ thể. Từ trước Tết tới giờ chế độ ăn uống của mọi người thay đổi rõ rệt. Các bữa ăn nhiều thịt, nhiều chất béo, đồ chiên rán, rượu bia và thực phẩm chế biến sẵn xuất hiện liên tục trong nhiều ngày.

Mệt mỏi, uể oải... dịp này là cơ thể rơi vào trạng thái nửa khỏe nửa bệnh. Ảnh internet

Không khỏe vì ăn nhiều thịt, ít rau – mất cân bằng dinh dưỡng

Bên cạnh lượng thức ăn lớn, cấu trúc bữa ăn ngày Tết cũng thường thiếu cân đối. Sau chuỗi bàn tiệc tùng nhiều ngày trong tháng Giêng, rồi dịp 8/3… thường có nhiều món thịt như giò chả, thịt kho, bánh chưng, bánh tét… trong khi lượng rau xanh và trái cây lại khá hạn chế.

Chế độ ăn nhiều thịt, ít rau dễ khiến cơ thể thiếu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Điều này làm giảm khả năng tiêu hóa, khiến hệ đường ruột hoạt động kém hiệu quả. Khi hệ tiêu hóa bị quá tải, cơ thể sẽ xuất hiện nhiều triệu chứng khó chịu như đầy hơi, táo bón, chậm tiêu...

Đồng thời, việc thiếu rau xanh còn làm giảm khả năng đào thải độc tố tự nhiên của cơ thể. Lâu dần, sự mất cân bằng dinh dưỡng này khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài dù không có bệnh lý cụ thể.

Hay buồn ngủ ban ngày cũng là một trong những dấu hiệu nửa khỏe nửa bệnh. Ảnh internet

Ngủ thất thường làm rối loạn nhịp sinh học

Thói quen sinh hoạt trong dịp Tết cũng góp phần khiến cơ thể kiệt sức. Trong những ngày nghỉ lễ, nhiều người thức khuya để gặp gỡ bạn bè, xem phim, chơi game hoặc tham gia các buổi tiệc kéo dài. Việc ngủ muộn, ngủ bù vào ban ngày hoặc thay đổi giờ giấc liên tục khiến nhịp sinh học của cơ thể bị rối loạn.

Theo BS Thái Văn Sâm, giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phục hồi năng lượng và thải độc của cơ thể. Khi ngủ không đủ hoặc ngủ không đúng giờ, hệ thần kinh và nội tiết sẽ bị ảnh hưởng.

Hậu quả là nhiều người sau Tết gặp tình trạng khó ngủ hoặc ngủ không sâu, hay buồn ngủ ban ngày, giảm khả năng tập trung, dễ stress, cáu gắt… Những thay đổi nhỏ này khiến cơ thể rơi vào trạng thái nửa khỏe nửa bệnh.

Lắng nghe cơ thể, điều chỉnh ăn uống, lối sống, chăm vận động để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nửa khỏe nửa bệnh. Ảnh internet

Lắng nghe cơ thể và sớm điều chỉnh lối sống

Trạng thái mệt mỏi nửa khỏe nửa bệnh là lời cảnh báo sớm cho cơ thể sau chuỗi ngày ăn uống và sinh hoạt thiếu điều độ. Tuy sự uể oải, khó chịu kéo dài không phải lúc nào cũng là bệnh, nhưng không nên xem nhẹ - bởi tín hiệu đó cho thấy cơ thể đang cần được nghỉ ngơi, cân bằng và chăm sóc lại.

Việc quay trở lại lối sống lành mạnh là cách đơn giản nhất để nhanh lấy lại năng lượng. Đôi khi, chỉ cần điều chỉnh lại nhịp sống cơ thể sẽ tự hồi phục và trở lại trạng thái khỏe mạnh vốn có. Các chuyên gia sức khỏe cũng cho rằng, tình trạng mệt mỏi nửa khỏe nửa bệnh dịp này của nhiều người hoàn toàn có thể cải thiện nếu điều chỉnh lối sống kịp thời. Vì vậy, mọi người tự giác sớm đưa cơ thể trở lại nhịp sinh hoạt bình thường như: Ngủ đúng giờ, ăn uống cân đối, tăng cường vận động nhẹ nhàng...

Về ăn uống, ưu tiên rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu chất xơ và uống đủ nước để hỗ trợ quá trình thanh lọc tự nhiên của cơ thể.

Đồng thời, hạn chế rượu bia, đồ uống có cồn, và các món ăn nhiều dầu mỡ trong thời gian này.

Ngoài ra, việc tập thể dục nhẹ như đi bộ, yoga hoặc đạp xe cũng giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi năng lượng và cải thiện tinh thần.

