Bí quyết để món sườn heo tuyệt ngon: 2 thứ nên thêm và 3 thứ không nên thêm!

Vài ngày trước, tôi có người bạn ghé thăm. Vừa bước vào, bạn tôi đã reo lên: "Cậu lại nấu sườn heo nữa à? Mùi thơm lan tỏa khắp nhà!". Sau đó bạn tôi nhất quyết hỏi tôi bí quyết, nói rằng món sườn heo mà bạn nấu luôn dai và tanh, dù đã dùng rất nhiều gia vị. Thực ra, tôi cũng gặp vấn đề tương tự. Sau đó, tôi đã gặp một đầu bếp có 40 năm kinh nghiệm, ông ấy mỉm cười và nói với tôi: "Sườn ngon không cần nhiều gia vị cầu kỳ. Hãy nhớ '2 thứ nên cho và 3 thứ không nên cho', như thế bạn chắc chắn sẽ có món sườn mềm, tan trong miệng và thơm lừng".

1. Tại sao món sườn heo của bạn lại không ngon?

Nhiều người thường làm theo các bước sau trước khi nấu món sườn: rửa sạch, chần sơ sườn, sau đó chuẩn bị hơn chục loại gia vị, với suy nghĩ rằng điều này sẽ khử mùi tanh và tăng hương thơm. Nhưng kết quả là gì? Hương vị tự nhiên của sườn bị lấn át bởi mùi thơm nồng của gia vị, khiến thịt trở nên khô và dai.

Thực tế, bí quyết để món sườn heo ngon nằm ở việc làm nổi bật độ tươi ngon và hương thơm tự nhiên của thịt; bất kỳ gia vị nào quá nồng đều không cần thiết. Bản thân sườn heo chứa nhiều axit inosinic và axit amin, khi được chế biến ở nhiệt độ và thời gian thích hợp sẽ tạo ra hương vị thịt đậm đà khó cưỡng. Gia vị không phù hợp giống như việc bôi sơn lên một kiệt tác, phá hỏng vẻ đẹp ban đầu của nó.

2. "2 thứ nên thêm" để làm cho sườn mềm, dễ tách xương và có mùi thơm hấp dẫn

Bước đầu tiên: Cho lượng hành lá và gừng vừa đủ, không nên cho quá nhiều gia vị.

Khi nấu sườn heo, hành lá và gừng là 2 loại gia vị duy nhất được sử dụng. Tuy nhiên, lượng và cách thêm chúng cần được cân nhắc kỹ lưỡng:

Cách chọn và sử dụng hành lá: Hãy chọn những cây hành lá tươi, vì chúng ngọt hơn và thơm. Cắt hành lá thành từng đoạn dài hoặc cuộn lại và cho vào khi chần. Bên cạnh đó, khi nấu món hầm thì hãy vớt hành lá ra khi nấu được một nửa thời gian, vì hành lá nấu quá chín sẽ có vị chua. Nếu bạn nấu món canh sườn heo thì hãy vớt hành lá sau khoảng 30 phút ninh.

Mẹo khi sử dụng gừng: Gừng già thích hợp hơn gừng non. Lấy một miếng gừng cỡ ngón tay cái và đập dập bằng dao thay vì thái lát. Đập dập gừng giúp hương vị của nó được giải phóng đều hơn và lâu hơn. Không cần gọt vỏ gừng; vỏ gừng có tính mát và có thể cân bằng độ nóng của phần thịt gừng, giúp món canh ít bị nóng trong người hơn.

Điểm thứ hai: Hãy dành đủ thời gian, thay vì thiếu kiên nhẫn và vội vàng.

Câu tục ngữ "chậm mà chắc" có lẽ được minh họa hoàn hảo trong món sườn heo hầm. Ở đây, "thời gian" không chỉ đơn thuần là tổng thời gian nấu, mà còn là sự kiên nhẫn áp dụng theo từng giai đoạn:

Bước ngâm nước lạnh (1 giờ): Trước tiên, ngâm sườn heo trong nước lạnh, thay nước sau mỗi 20 phút. Bước này giúp loại bỏ phần lớn máu và tạp chất, đồng thời là chìa khóa để khử mùi tanh từ gốc. Nhiều người bỏ qua bước này và chần sườn trực tiếp, điều này làm giảm đáng kể hiệu quả.

Giai đoạn chần sơ (8 phút): Cho sườn vào nồi nước lạnh và đun nhỏ lửa. Khi nhiệt độ nước tăng lên, máu và tạp chất sẽ từ từ tiết ra. Vớt bọt bằng thìa khi nước gần sôi. Lưu ý: Không nên đợi nước sôi mạnh rồi mới cho sườn vào chần, vì điều này sẽ làm "niêm phong" các tạp chất trở lại trong thịt.

Giai đoạn ninh nhỏ lửa (vô cùng quan trọng): Sau khi chần sơ, rửa sạch sườn với nước ấm rồi cho vào nồi nước sôi. Điều cần thiết là phải dùng nước nóng nếu không, protein trong thịt nóng sẽ co lại khi tiếp xúc với nước lạnh, làm cho thịt bị dai. Sau đó giảm lửa xuống mức thấp và ninh trong 1-1.5 giờ, duy trì lửa nhỏ liu riu.

3. "3 thứ không nên thêm" để đảm bảo hương vị thịt thơm ngon đích thực

Đầu tiên, không được thêm rượu nấu ăn

Đây có lẽ là điểm trái ngược với trực giác nhất! Nhiều người quen thêm rượu nấu ăn khi hầm thịt để khử mùi tanh, nhưng đối với những nguyên liệu như sườn vốn đã khá đậm đà hương vị, cồn và các chất phụ gia trong rượu nấu ăn sẽ làm hỏng hương vị ban đầu của thịt.

Trong quá trình hầm ở nhiệt độ cao, cồn trong rượu nấu ăn bay hơi, nhưng các thành phần tạo hương vị và phụ gia vi lượng có thể để lại mùi vị khó chịu. Những mùi vị khó chịu này càng trở nên rõ rệt hơn, đặc biệt là sau khi hầm lâu. Có thể loại bỏ hoàn toàn mùi tanh bằng cách ngâm nước lạnh và chần nhẹ trước đó. Một đầu bếp giàu kinh nghiệm từng nói đùa rằng: "Thịt ngon không cần rượu nấu ăn để cứu vãn tình thế, cũng giống như một người phụ nữ xinh đẹp không cần trang điểm đậm".

Điều thứ hai, không nên thêm các loại gia vị có mùi vị mạnh như quế và hồi

Mùi thơm của quế và hồi quá nồng, sẽ lấn át hoàn toàn hương vị tinh tế của sườn heo. Những loại gia vị này thích hợp hơn cho các món thịt hầm có mùi tanh mạnh hoặc những loại thịt nhạt vị, chẳng hạn như thịt cừu và nội tạng động vật. Sườn heo vốn đã có vị ngọt thanh tự nhiên, nên việc thêm các loại gia vị này sẽ không cần thiết.

Điều thứ ba, không thêm muối (ít nhất là không thêm trong quá trình hầm).

Đây là bí quyết để làm cho sườn mềm! Muối sẽ khiến protein đông lại sớm, làm cho thịt bị co lại và trở nên dai. Cách đúng là thêm muối cho vừa ăn 10 phút trước khi sườn chín và món ăn sẵn sàng để phục vụ. Chỉ một thay đổi nhỏ trong thứ tự các bước đã mang lại hiệu quả tức thì.

4. Bí quyết đưa món sườn lên một tầm cao mới

Lựa chọn nguồn nước: Nếu nước máy có vị clo nồng, nên sử dụng nước lọc hoặc nước khoáng để ninh. Chất lượng nước ảnh hưởng trực tiếp đến độ trong và hương vị của món canh.

Ảnh hưởng của dụng cụ nấu ăn: Nồi đất nung đáy dày là lựa chọn tốt nhất, vì chúng dẫn nhiệt đều, giữ nhiệt tốt và cho phép ninh nhỏ lửa thực sự. Nồi thép không gỉ là lựa chọn tốt thứ hai, nhưng cần kiểm soát nhiệt độ cẩn thận.

Mẹo xử lý mỡ: Nếu bạn thích món canh trong và bớt ngấy hơn, bạn có thể hớt bỏ lớp mỡ nổi trên bề mặt sau khi nguội bớt và đông lại trên bề mặt. Tuy nhiên, giữ lại một lượng mỡ vừa đủ thực sự làm cho canh thơm hơn, tùy thuộc vào sở thích cá nhân.

Nghệ thuật kết hợp: Sườn heo hầm có thể ăn kèm với các loại rau có vị ngọt như củ cải, ngô và củ sen; đối với sườn heo kho, hãy thêm lượng nước tương và đường phèn vừa đủ vào cuối quá trình hầm cho vừa khẩu vị.

Bí quyết nấu món sườn heo hầm thực chất thể hiện một triết lý sống - đôi khi, việc bớt đi cần nhiều sự khôn ngoan hơn việc thêm vào. Quy tắc "2 thứ nên thêm, 3 thứ không thêm" nghe có vẻ đơn giản, nhưng đó là quy tắc vàng được những người nấu đúc kết từ vô số lần thất bại. Tối nay, hãy nấu một nồi sườn heo cho gia đình bạn, để họ cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu thương của bạn qua hương thơm thuần khiết của thịt.