Mua trứng nên chọn quả to hay quả nhỏ? Người chăn nuôi lâu năm tiết lộ câu trả lời bất ngờ
GĐXH - Khi đi chợ hoặc siêu thị mua trứng gà, nhiều người thường có thói quen chọn những quả trứng to vì nghĩ rằng trứng càng lớn thì càng nhiều dinh dưỡng và “đáng tiền” hơn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của những người chăn nuôi gà lâu năm, kích thước trứng không phải yếu tố quyết định hoàn toàn chất lượng. Thậm chí trong nhiều trường hợp, những quả trứng nhỏ lại được đánh giá cao hơn.
Kích thước trứng thường liên quan đến tuổi của gà
Theo người nuôi gà, kích thước trứng thường phụ thuộc khá nhiều vào độ tuổi của gà mái.
Gà mái tơ – tức là gà mới bắt đầu bước vào giai đoạn đẻ trứng – thường đẻ những quả trứng nhỏ. Khi gà lớn tuổi hơn và đã trải qua nhiều lứa đẻ, kích thước trứng sẽ dần lớn hơn.
Điều này có nghĩa là những quả trứng nhỏ thường đến từ gà mái trẻ, trong khi trứng to thường do gà đã đẻ lâu năm. Vì vậy, nếu xét về độ “trẻ” của gà, trứng nhỏ đôi khi lại được nhiều người đánh giá cao hơn.
Trứng nhỏ thường đậm vị hơn
Một số người chăn nuôi cho biết trứng từ gà mái trẻ thường có lòng đỏ đậm màu, vị béo và thơm hơn. Nguyên nhân là do gà còn khỏe, khả năng hấp thụ dinh dưỡng tốt nên chất lượng trứng cũng có thể cao hơn.
Ngoài ra, trứng nhỏ thường có tỷ lệ lòng đỏ cao hơn so với lòng trắng, vì vậy nhiều người cảm thấy trứng nhỏ “đậm vị” hơn khi ăn.
Với các món quen thuộc như trứng luộc, trứng chiên hay trứng rán, trứng nhỏ vẫn mang lại hương vị rất thơm và béo.
Trứng to chưa chắc giàu dinh dưỡng hơn
Không ít người cho rằng trứng càng to thì càng giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy giá trị dinh dưỡng của trứng phụ thuộc nhiều vào chế độ ăn của gà hơn là kích thước trứng.
Các dưỡng chất quan trọng như protein, vitamin A, vitamin D hay các khoáng chất vẫn tồn tại ở mức tương đối giống nhau.
Trứng lớn thường có nhiều lòng trắng hơn, trong khi phần lòng đỏ – nơi chứa nhiều vitamin và chất béo – không tăng lên quá nhiều. Vì vậy, nếu xét về mật độ dinh dưỡng, trứng nhỏ đôi khi không hề thua kém trứng to.
Khi nào nên chọn trứng to?
Trứng to vẫn có những ưu điểm riêng, đặc biệt trong nấu ăn.
Nếu bạn cần chế biến các món cần nhiều lòng trắng như làm bánh, mousse hoặc một số món ăn phương Tây, trứng to sẽ thuận tiện hơn vì lượng nguyên liệu nhiều hơn.
Ngoài ra, trứng to trong siêu thị thường được phân loại theo kích cỡ khá đồng đều, giúp việc đo lường nguyên liệu trong nấu nướng chính xác hơn.
Khi nào nên chọn trứng nhỏ?
Nếu mua trứng để dùng hằng ngày, nhiều người chăn nuôi khuyên nên chọn trứng cỡ vừa hoặc hơi nhỏ.
Những quả trứng này thường đến từ gà mái trẻ, lòng đỏ đậm và hương vị thơm hơn. Đặc biệt với các món ăn quen thuộc của người Việt như trứng luộc, trứng kho hay trứng rán, trứng nhỏ vẫn đáp ứng rất tốt cả về hương vị lẫn giá trị dinh dưỡng.
Mẹo đơn giản giúp chọn trứng tươi
Dù chọn trứng to hay nhỏ, yếu tố quan trọng nhất vẫn là độ tươi của trứng. Khi mua trứng, bạn có thể áp dụng một số mẹo sau:
Quan sát vỏ trứng: Vỏ nên có lớp phấn mỏng tự nhiên, không quá bóng. Trứng quá bóng có thể đã được bảo quản lâu.
Cầm thử: Trứng tươi thường cảm giác nặng tay so với kích thước.
Lắc nhẹ: Nếu nghe thấy tiếng động bên trong, trứng có thể đã để lâu.
Kiểm tra khi đập trứng: Lòng đỏ tròn, đứng và lòng trắng đặc bám quanh là dấu hiệu trứng còn tươi.
Không phải cứ trứng to mới là lựa chọn tốt
Thực tế, không có câu trả lời tuyệt đối rằng trứng gà to hay nhỏ tốt hơn. Trứng to có thể tiện lợi hơn trong một số món ăn và cung cấp nhiều lòng trắng. Trong khi đó, trứng nhỏ thường đến từ gà mái trẻ và đôi khi được đánh giá là thơm, đậm vị hơn.
Điều quan trọng nhất khi mua trứng vẫn là chọn trứng tươi, có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản đúng cách. Vì vậy, lần tới khi đi chợ, bạn không nhất thiết phải chỉ chọn những quả trứng to nhất. Đôi khi, những quả trứng cỡ vừa hoặc hơi nhỏ lại là lựa chọn ngon và hợp lý hơn.
