Thịt bò và ngao: Sự kết hợp làm nên món ăn ngon không tưởng, hương thơm ngào ngạt, cả nhà ăn hết veo trong nháy mắt

Khi bạn không muốn nấu nướng, sao không thử món nấu món ăn này? Rất đơn giản, chỉ cần một nồi và bạn không cần thêm một giọt nước nào trong suốt quá trình nấu. Mùi thơm tuyệt vời sẽ tỏa ra ngay khi bạn mở nắp, khiến bạn thèm thuồng. Và quan trọng hơn cả, nó rất bổ dưỡng.

Nguyên liệu chính của món ăn này chỉ có hai loại: Thịt bò và nghêu. Sự kết hợp này khá độc đáo. Cả hai đều giàu protein và chất dinh dưỡng. Một là niềm tự hào của các loại thịt, còn cái kia là "loại hải sản ngon nhất thế giới". Chúng bổ sung hương vị và dinh dưỡng cho nhau, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo. Nếu bạn muốn thử một cách ăn uống mới, tại sao không thử công thức hôm nay?

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây chúng tôi xin chia sẻ công thức món thịt bò hầm tiêu đen và nghêu này. Ngay khi mở nắp, hương thơm nồng nàn sẽ lan tỏa, và mỗi miếng ăn đều mềm, mọng nước và bổ dưỡng.

Nguyên liệu làm món thịt bò hầm tiêu đen và ngao

300g thịt bò tươi, 1kg ngao, bột tiêu đen, bột tiêu trắng, dầu hào, nước tương, một ít đường, một ít muối, một củ hành tây, một ít hành lá và gừng, tỏi băm nhỏ, một ít dầu ăn, một ít rượu vang trắng và một ít tinh bột bắp.

Bước 1: Thịt bò bạn đem rửa sạch rồi thấm khô nước, sau đó thái thịt bò thành các lát mỏng và cho vào bát. Thêm một ít muối và dầu hào, trộn đều. Sau đó thêm một muỗng canh bột bắp và trộn đều một lần nữa. Để bát thịt bò sang một bên và ướp trong khoảng 15 phút cho ngấm gia vị. Tiếp theo, bạn rửa sạch ngao rồi để ráo nước. Lưu ý bạn nên dùng loại ngao đã được ngâm nhả sạch cát.

Bước 2: Khi nấu món ăn này chúng ta cần dùng "nước sốt tiêu đen". Nếu bạn có sẵn nước sốt tiêu đen (loại có bán ở siêu thị) thì càng tốt. Nếu không, bạn có thể tự làm. Cho 1 thìa canh bột tiêu đen và 1 thìa cà phê bột tiêu trắng vào một chiếc bát, sau đó cho thêm 2 thìa canh nước tương, 1 thìa cà phê dầu hào, một ít đường và muối, rồi khuấy đều.

Bước 3: Món ăn này sẽ được nấu bằng nồi đất nung để giữ nhiệt và giúp hương vị món ăn ngon hơn. Đầu tiên bạn cần lau khô nồi đất, sau đó cho một chút dầu ăn vào, đun nóng. Tiếp theo, cho hành tây thái miếng, gừng băm nhỏ và tỏi băm nhỏ vào xào thơm. Sau đó, vặn nhỏ lửa, dàn đều hành tây ra rồi lấy thịt bò đã ướp ra và rải đều lên trên. Đậy nắp nồi và đun trên lửa nhỏ trong khoảng 2-3 phút cho đến khi thịt bò hơi đổi màu.

Bước 4: Sau đó mở nắp nồi, cho ngao lên trên, đậy nắp lại, rưới một vòng rượu vang trắng để tăng hương vị, và tiếp tục đun nhỏ lửa ở mức trung bình thấp. Đun đến khi tất cả ngao trong nồi mở hết vỏ. Lúc này, lấy nước sốt tiêu đen đã chuẩn bị, đổ vào nồi, đậy nắp và đun nhỏ lửa thêm 1 hoặc 2 phút nữa trước khi tắt bếp. Trang trí với rau mùi thái nhỏ và vài miếng ớt đỏ trước khi dùng.

Thành phẩm món thịt bò hầm tiêu đen và ngao

Món ăn được nấu bằng nồi đất nên vẫn còn nóng hổi khi dọn ra, mùi thơm khó cưỡng vô cùng kích thích vị giác. Thịt bò đã mềm, thấm gia vị và vị ngọt của ngao làm tăng thêm hương vị, khiến món ăn càng thêm ngon miệng. Món ăn có hương thơm tiêu đen đậm đà sẽ kích thích vị giác khiến món ăn vừa bày lên bàn một thoáng đã hết veo. Nhất định bạn phải thử công thức này cho gia đình mình thưởng thức nhé.

Mẹo cần nhớ: Để phần thịt bò trong món ăn này mềm ngon, bạn nên chọn loại thịt có vân mỡ, thịt vai hoặc thăn. Nếu không có những phần thịt ngon, đừng lo lắng. Bạn có thể thêm một ít bột nở hoặc tinh bột làm mềm thịt khi ướp bò, điều này sẽ giúp cải thiện đáng kể hương vị. Không cần thêm nước khi hầm trong nồi đất, vì hành tây và ngao sẽ tiết ra rất nhiều nước, nên không cần lo lắng về việc món ăn bị khô.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món thịt bò hầm tiêu đen và ngao!