6 loại trà thảo mộc tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

Nguyên nhân gây gan nhiễm mỡ thường do chế độ ăn nhiều chất béo chuyển hóa (TF), rối loạn chuyển hóa lipid máu, thừa cân béo phì,... Những người ở độ tuổi trung niên, tuy không có thừa cân béo phì nhưng nếu có chế độ làm việc và sinh hoạt ít vận động không hợp lý với lối sống tĩnh tại cũng dễ bị gan nhiễm mỡ không do rượu.

Khi bị gan nhiễm mỡ không do rượu, bên cạnh việc tuân thủ các nguyên tắc vàng như giảm đường, chất béo bão hòa và hạn chế rượu bia, có một giải pháp hỗ trợ đơn giản nhưng hiệu quả là sử dụng trà thảo mộc . Với hàm lượng chất chống oxy hóa và chống viêm cao, một số loại trà thảo mộc có thể hỗ trợ tốt nhờ tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, hỗ trợ chuyển hóa mỡ trong gan.

Dưới đây là một số loại trà thảo mộc dễ sử dụng, người bệnh gan nhiễm mỡ có thể tham khảo liều lượng dùng để đảm bảo an toàn.

1. Trà xanh giảm mỡ tích tụ trong gan

Tiêu thụ trà xanh đều đặn có thể giúp giảm men gan và hỗ trợ quá trình chuyển hóa lipid, tốt cho bệnh gan nhiễm mỡ.

Trà xanh từ lâu đã được biết đến là một "siêu thực phẩm" cho sức khỏe. Đối với gan nhiễm mỡ, hợp chất quý giá nhất trong trà xanh là epigallocatechin-3-gallate (EGCG). EGCG là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm mỡ tích tụ trong gan, cải thiện chức năng gan và giảm tình trạng viêm. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ trà xanh đều đặn có thể giúp giảm men gan và hỗ trợ quá trình chuyển hóa lipid, giảm cholesterol xấu.

2. Trà atisô hỗ trợ thải độc gan

Atisô không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một vị thuốc quý cho gan, giúp giảm cholesterol và hỗ trợ thải độc. Hợp chất chính tạo nên công dụng này là cynarin. Cynarin có tác dụng kích thích sản xuất mật, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc loại bỏ độc tố và chuyển hóa chất béo. Trà atisô còn chứa các chất chống oxy hóa như silymarin hỗ trợ chức năng gan, tăng tiết mật, bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do.

3. Trà gừng giúp cải thiện gan nhiễm mỡ

Cả gingerol và shogaol có trong gừng đều là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Chúng giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, làm giảm tổn thương tế bào gan do stress oxy hóa. Đây là một cơ chế quan trọng giúp bảo vệ gan, đặc biệt với những người mắc gan nhiễm mỡ không do rượu.

Gan nhiễm mỡ thường đi kèm với tình trạng viêm gan. Các hoạt chất trong gừng có khả năng ức chế các cytokine và prostaglandin - những chất trung gian gây viêm. Nhờ đó, việc tiêu thụ gừng đều đặn có thể giúp giảm tình trạng viêm gan, hỗ trợ cải thiện chức năng gan. Có nghiên cứu cho thấy gừng giúp giảm mỡ máu và cải thiện men gan.

4. Trà lá sen hỗ trợ điều hòa lipid máu, giảm mỡ nội tạng

Lá sen chứa nhiều hoạt chất flavonoid và alkaloid (như nuciferin), có tác dụng hỗ trợ chuyển hóa lipid (chất béo) trong cơ thể. Các hợp chất này giúp giảm nồng độ cholesterol và triglyceride trong máu, từ đó gián tiếp làm giảm lượng mỡ tích tụ ở gan.

Một số nghiên cứu cho thấy các hoạt chất trong lá sen có khả năng kích thích quá trình đốt cháy chất béo và ức chế sự hình thành các tế bào mỡ mới. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa và hỗ trợ cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ. Thường dùng kèm trong các bài trà thảo mộc giảm cân, hỗ trợ gan nhiễm mỡ.

Trà lá sen có tác dụng cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ.

5. Trà hoa cúc chống oxy hóa, bảo vệ gan

Các flavonoid trong trà hoa cúc là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Chúng giúp chống lại stress oxy hóa và giảm viêm nhiễm trong gan, hai yếu tố thường liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ.

Một số nghiên cứu cho thấy trà hoa cúc có thể kích thích sản xuất các enzyme giải độc trong gan, giúp cơ quan này hoạt động hiệu quả hơn trong việc loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

6. Trà từ cây kế sữa tái tạo tế bào gan

Cây kế sữa (milk thistle) chứa silymarin, một phức hợp các flavonoid có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Silymarin giúp trung hòa các gốc tự do gây tổn thương tế bào gan, giảm stress oxy hóa. Đây là một cơ chế quan trọng giúp bảo vệ gan khỏi những tổn thương do bệnh gan nhiễm mỡ gây ra.

Silymarin còn kích thích tổng hợp protein, từ đó thúc đẩy quá trình tái tạo các tế bào gan bị tổn thương và sản sinh các tế bào gan mới, giúp gan phục hồi và hoạt động hiệu quả hơn.

7. Khuyến nghị khi sử dụng

Mặc dù các loại trà thảo mộc này mang lại nhiều lợi ích tiềm năng nhưng chỉ nên áp dụng như một phần của phác đồ điều trị toàn diện. Trà thảo mộc không thể thay thế thuốc điều trị hoặc chế độ ăn uống do bác sĩ chỉ định. Người bệnh gan nhiễm mỡ không nên coi đây là phương pháp chữa bệnh.

Chỉ nên sử dụng với liều lượng hợp lý. Uống lượng vừa phải, 1-2 cốc/ ngày. Không thay thế hoàn toàn nước lọc bằng trà. Tránh uống trà quá đặc, quá nhiều vì có thể gây mất ngủ hoặc ảnh hưởng dạ dày.

Trước khi sử dụng bất kỳ loại trà thảo mộc nào, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo an toàn, đặc biệt là người đang có bệnh nền khác hoặc đang dùng thuốc.