Loại củ rẻ tiền đang bán đầy chợ, uống vào mùa Đông để làm ấm cơ thể, giải độc gan và giảm cân hiệu quả

Uống nước củ sả có tốt không?

Củ sả với hương thơm đặc trưng và vị cay nhẹ, từ lâu đã được sử dụng rộng rãi trong cả ẩm thực và y học ở các nước châu Á như Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan…

Theo nghiên cứu, nước sả không chỉ là một thức uống giải khát mà còn là một loại "thuốc" tự nhiên đa năng, tốt cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Những thành phần chính trong nước sả bao gồm:

Ảnh minh họa.

Tinh dầu sả: Đây là thành phần chính mang lại hương thơm đặc trưng và nhiều công dụng cho sức khỏe. Tinh dầu sả chứa các hợp chất như citral, geraniol, linalool... có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm đau.

Vitamin và khoáng chất: Nước sả cung cấp một lượng nhỏ các vitamin và khoáng chất như vitamin C, kali, mangan. Tuy nhiên, hàm lượng này thường không đáng kể so với các nguồn thực phẩm khác.

Chất chống oxy hóa: Tinh dầu sả chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, ngăn ngừa lão hóa.

Nước sả cung cấp lượng calo cực thấp và đặc biệt không chứa chất béo hay carbohydrate.

Công dụng tuyệt vời của củ sả với sức khỏe

Giúp giải độc

Cây sả có khả năng giúp cơ thể loại bỏ axit uric và các chất độc hại khác. Chính vì vậy, việc thêm sả và chế độ ăn có thể đem lại tác dụng giải độc gan, hệ tiêu hóa, tuyến tụy, thận và bàng quang. Đồng thời, sả cũng có tác dụng thanh lọc cơ thể bằng cách tăng cường số lượng và tần suất đi tiểu.

Giúp giảm cân

Phương pháp này đã được người Thái Lan áp dụng rất hiệu quả vì sả có khả năng cắt giảm lượng calo trong món ăn. Với họ, sả có tác dụng như ớt với khả năng đốt cháy mỡ thừa, làm thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp máu lưu thông tốt hơn. Một nghiên cứu năm 2015, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ngửi các thành phần của tinh dầu sả làm giảm khả năng ăn và làm chậm tăng cân.

Ảnh minh họa

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Có một số ý kiến cho rằng hợp chất citral trong cây sả có khả năng sả giúp tiêu diệt các tế bào ung thư và không làm tổn hại đến các tế bào khỏe mạnh khác.

Các chuyên gia cũng khuyến khích chúng ta nên cho sả vào thức ăn hoặc giã sả vắt làm nước uống thay cho trà. Ngoài ra, một số nghiên cứu khác còn cho thấy sả có chứa beta-carotene-1 là loại chất chống oxy hóa có thể giúp cơ thể ngăn ngừa ung thư.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Tác dụng của củ sả đầu tiên phải kể đến chính là khả năng ngăn ngừa đầy hơi. Với hoạt chất tinh dầu có mùi thơm, vị cay tính ấm, sả được xếp vào nhóm thuốc hành khí của y học cổ truyền, điều trị các chứng nê trệ, đầy hơi của đường tiêu hóa. Chính vì vậy, trong văn hóa ẩm thực của Việt Nam, sả được xem là loại gia vị giúp kích thích tiêu hóa. Bên cạnh đó sả còn khử hôi miệng và tiêu đờm.

Giúp giảm ho – giải cảm

Sả là loại dược liệu có vị the, cay, mùi thơm, tính ấm. Chính vì vậy, sả tươi này còn được dùng như bài thuốc tiêu đờm, giải cảm, giảm ho.

Trường hợp nếu tình trạng ho không thuyên giảm sau 3-5 ngày áp dụng, hoặc xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng như sốt cao kéo dài, khó thở cần ngưng sử dụng và đi khám bác sĩ ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Ai không nên uống nước sả?

Tinh dầu sả chứa các hợp chất như citral, geraniol. Một số người có thể bị dị ứng với các thành phần trong sả, gây ra các triệu chứng như ngứa, nổi mẩn đỏ.

Nếu trước đây bạn từng bị dị ứng khi tiếp xúc trực tiếp với lá, thân hoặc tinh dầu sả, hãy cẩn trọng trước khi uống nước sả.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con bú, người có vấn đề về dạ dày cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu muốn uống nước sả.

Ảnh minh họa

Thời điểm uống nước củ sả tốt nhất cho sức khỏe

Uống nước sả vào buổi sáng giúp tỉnh táo, tăng cường năng lượng và hỗ trợ tiêu hóa. Uống nước sả sau bữa ăn khoảng 30 phút giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng. Uống một cốc nước sả ấm trước khi đi ngủ giúp thư giãn, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ.

Bạn chỉ nên uống khoảng 2 - 3 cốc nước sả mỗi ngày. Tinh dầu trong sả có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, đặc biệt đối với những người có dạ dày nhạy cảm. Uống quá nhiều nước sả có thể dẫn đến tình trạng ợ nóng, đau bụng hoặc khó tiêu.

3 cách dùng sả an toàn và hiệu quả

Pha trà sả

Giã hoặc cắt khoảng 10 lá sả thành những đoạn nhỏ, đun sôi nước rồi cho sả vào đun tiếp khoảng 10-15 phút. Sau đó lọc bỏ bã, thêm đường (tùy sở thích) và một lát gừng. Để nguội, uống mỗi lần một cốc, 2-3 lần mỗi ngày.

Cách uống này có thể giảm căng thẳng, stress, giải độc rượu, hỗ trợ giảm cholesterol, ngăn ngừa viêm nhiễm, bảo vệ răng miệng…

Giã lấy nước

Sả có thể ăn sống hoặc giã lấy nước uống để điều trị cảm lạnh, cảm cúm, sốt rét.

Kết hợp với các vị thuốc khác

Sả có thể được kết hợp với các vị thuốc khác để làm thuốc xông giải cảm, làm mượt tóc, sạch gàu, chữa tiêu chảy do lạnh bụng, ho do cảm cúm... theo hướng dẫn của bác sĩ.

6 công dụng tuyệt vời của nước uống chanh sả mật ong, không phải ai cũng biết GĐXH - Mật ong khi kết hợp với chanh sả đem lại nhiều công dụng sức khỏe. Đây cũng là thức uống có hương vị thơm ngon, lại dễ làm tại nhà nên được rất nhiều người ưa thích.



