Cách phòng ngừa u xơ tử cung bạn cần biết

Hiểu rõ về căn bệnh này và chủ động bảo vệ tử cung là bước quan trọng giúp chị em bảo vệ sức khỏe, phòng tránh các biến chứng.

U xơ tử cung là gì?

Sức khỏe tử cung và buồng trứng là vấn đề thầm kín, như một khu vườn hoa ẩn chứa nhiều bí mật của chị em. Khu vườn hoa này đóng vai trò cực kỳ quan trọng, là "cội nguồn" giúp chị em hạnh phúc.

Do đó, "khu vườn hoa" tử cung, buồng trứng rất cần được chăm sóc, tưới tắm, giữ gìn nâng niu. Có như vậy, chị em mới khỏe mạnh, rực rỡ. Ngược lại, khi sức khỏe tử cung, buồng trứng bị suy yếu có thể sinh ra các vấn đề sức khỏe như u xơ tử cung, u nang buồng trứng, viêm nhiễm…

U xơ tử cung là bệnh lý thường gặp ở phái nữ.

Ảnh hưởng của u xơ tử cung đến sức khỏe

Dù không phải khối u ác tính, u xơ tử cung vẫn có thể phát triển lớn dần theo thời gian, gây ra nhiều triệu chứng khó chịu, tác động sâu tới sức khỏe thể chất và tinh thần. Một số ảnh hưởng bao gồm:

Rong kinh, thiếu máu kéo dài

Khối u làm thay đổi niêm mạc tử cung, khiến kinh nguyệt kéo dài hoặc ra nhiều. Nhiều phụ nữ thiếu máu, chóng mặt, mệt mỏi triền miên.

Đau bụng, đau lưng và cảm giác nặng bụng dưới

Tử cung bị kéo giãn hoặc bị khối u chèn ép tạo ra đau âm ỉ, kéo dài, ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày.

Chèn ép cơ quan lân cận

U xơ lớn có thể chèn lên bàng quang (gây tiểu rắt, tiểu khó), trực tràng (gây táo bón), làm giảm chất lượng sống.

Ảnh hưởng khả năng sinh sản

Khối u có thể cản trở quá trình làm tổ của phôi thai, gây vô sinh, hiếm muộn hoặc tăng nguy cơ sảy thai.

U xơ tử cung có thể dẫn đến vô sinh, hiếm muộn, đặc biệt khi chúng phát triển dưới niêm mạc.

Nguy cơ phẫu thuật

Những khối u kích thước lớn hoặc phát triển nhanh có thể buộc phải can thiệp ngoại khoa để tránh biến chứng.

Cách phòng ngừa u xơ tử cung hiệu quả

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng lối sống và chế độ chăm sóc tử cung, buồng trứng có ảnh hưởng trực tiếp đến nguy cơ hình thành u xơ. Dưới đây là những biện pháp đã được nhiều chuyên gia khuyến nghị:

Giữ cân nặng hợp lý

Thừa cân, béo phì làm tăng nồng độ estrogen trong cơ thể, tạo điều kiện cho các khối u phát triển. Duy trì cân nặng hợp lý giúp giảm đáng kể nguy cơ hình thành u xơ.

Kiểm soát căng thẳng và ngủ đủ giấc

Stress kéo dài làm rối loạn hormone nữ. Giấc ngủ kém chất lượng cũng làm giảm khả năng cân bằng nội tiết. Do đó, bạn hãy tập yoga, thiền hoặc các bài tập giúp giảm căng thẳng; ngủ đủ 7 - 8 tiếng/ngày và tránh thức khuya, làm việc quá tải.

Vận động thường xuyên

Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp điều hòa nội tiết estrogen, tăng tuần hoàn máu vùng chậu, ổn định cân nặng và giảm viêm. Bạn có thể lựa chọn đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe, bơi lội hoặc các bài tập dành riêng cho phụ nữ như aerobic, pilates.

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh

Chế độ dinh dưỡng là yếu tố nền tảng trong phòng u xơ tử cung. Bạn nên ăn nhiều rau xanh, trái cây giàu chất chống oxy hóa; bổ sung các thực phẩm giàu omega-3 như cá hồi, cá thu, hạt óc chó; tăng cường đậu nành và các loại hạt giàu phytoestrogen tự nhiên giúp điều hòa nội tiết; uống đủ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày.

Chị em cần có chế độ ăn uống khoa học để phòng ngừa u xơ tử cung.

Bên cạnh đó, chị em cần hạn chế đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ, đường tinh luyện, nước ngọt có gas, thịt đỏ, rượu bia và chất kích thích. Một chế độ ăn hợp lý giúp "khu vườn hoa" tử cung, buồng trứng luôn khỏe mạnh, không tạo cơ hội cho tế bào cơ tử cung phát triển bất thường.

Khám phụ khoa định kỳ

Rất nhiều trường hợp phát hiện u xơ khi khối u đã lớn do chủ quan không kiểm tra thường xuyên. Do đó bạn nên khám định kỳ 6 tháng/lần giúp phát hiện sớm các khối u kích thước nhỏ, theo dõi sự thay đổi kích thước u và cải thiện kịp thời trước khi xuất hiện biến chứng.

Giữ vệ sinh vùng kín đúng cách

Viêm nhiễm phụ khoa kéo dài làm suy giảm miễn dịch tại tử cung, buồng trứng, tạo điều kiện cho các khối u phát triển. Bạn nên vệ sinh đều đặn, dùng sản phẩm dịu nhẹ, tránh thụt rửa sâu, thay quần lót thường xuyên và nên ưu tiên chất liệu cotton.

Sử dụng thêm giải pháp thảo dược đã được nghiên cứu

Từ xa xưa, các bậc thái y, ngự y rất tin dùng một cây thuốc quý để chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho các cung tần, mỹ nữ, hoàng hậu trong hoàng cung. Và cây thuốc này được đặt tên là trinh nữ hoàng cung, phản ánh đúng sứ mạng và vai trò trong việc chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho phụ nữ ở trong cung đình.

Ngày nay, rất nhiều nghiên cứu chứng minh, vị thuốc trinh nữ hoàng cung chứa nhiều alkaloid có tác dụng hỗ trợ tăng cường quá trình chết tế bào theo chương trình; qua đó tăng cường miễn dịch và hỗ trợ giảm kích thước khối u xơ tử cung, u nang buồng trứng, giảm triệu chứng do bệnh gây ra.

Sản phẩm thảo dược chứa trinh nữ hoàng cung giúp hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện u xơ tử cung.

Tại nước ta, các nhà nghiên cứu đã kết hợp trinh nữ hoàng cung và hoàng cầm, hoàng kỳ, khương hoàng tạo thành sản phẩm tiện dùng cho người bị u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Sản phẩm mang đến tác dụng hỗ trợ giảm sự tiến triển của u nang xơ buồng trứng, u xơ tử cung cho chị em phụ nữ.

Trên đây là các cách giúp phòng ngừa u xơ tử cung hiệu quả. Chị em đừng quên áp dụng các biện pháp trên kết hợp sử dụng sản phẩm thảo dược chứa thành phần chính trinh nữ hoàng cung mỗi ngày để hỗ trợ phòng ngừa và giảm sự tiến triển của u xơ tử cung nhé!

