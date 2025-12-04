Phi công đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Điều nên làm để phòng ngừa ung thư tái phát
GĐXH - Sau khi mổ ung thư tuyến giáp, các bác sĩ đã bảo tồn dây thần kinh hồi thanh quản và thần kinh XI, giúp nam phi công thoát bệnh nan y, bảo tồn giọng nói.
Phi công trẻ phát hiện ung thư tuyến giáp ở tuổi 29
Anh Hùng (29 tuổi, Đồng Nai), phi công chuyên nghiệp, thường xuyên bay với lịch trình dày đặc và chịu áp lực công việc nhiều năm. Gần đây anh phát hiện vùng cổ trái sưng to, có khối nổi cộm, không đau.
Khám sức khỏe định kỳ tại một phòng khám tuyến tỉnh phát hiện nhân thùy trái tuyến giáp lớn khoảng 48 mm và hạch cổ trái nghi ngờ ung thư di căn, thùy phải có nhân 15 mm. Xét nghiệm FNA ghi nhận nhân thùy trái là carcinoma tuyến giáp dạng nhú, nhân thùy phải xác định phình giáp. Anh siêu âm lần 2 tại một bệnh viện tuyến trên xác nhận hạch cổ trái nhóm III, IV và VI D đã di căn; nhân thùy phải TIRADS 3.
BS.CKII Đỗ Tường Huân, khoa Ngoại Vú – Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết người bệnh đến khám với mong muốn được điều trị triệt để, ngăn ung thư. Người bệnh có nhân giáp thùy trái khoảng 4cm, chắc, di động theo nhịp nuốt, có di căn hạch cổ trái.
Sau hội chẩn, hội đồng y khoa thống nhất cắt toàn bộ tuyến giáp, nạo vét hạch cổ nhóm II, III, IV bảo tồn các cấu trúc thiết yếu như dây thần kinh hồi thanh quản quặt ngược giúp giữ giọng nói, dây thần kinh XI đảm bảo vận động cổ, vai, cùng toàn bộ tuyến cận giáp để duy trì ổn định calci máu. Điều này sẽ giúp anh Hùng phục hồi nhanh, không khàn tiếng, không yếu vai và đủ điều kiện trở lại công việc phi công.
Ca mổ diễn ra trong 4 giờ, do BS.CKII Đỗ Tường Huân làm phẫu thuật viện chính. Ca mổ chỉ mất khoảng 10 ml máu, không cần truyền máu, không ghi nhận biến chứng.
Cần làm gì sau khi mổ ung thư tuyến giáp?
Theo bác sĩ Huân, sau mổ bệnh nhân cần hạn chế các thực phẩm giàu i-ốt như muối i-ốt, hải sản hay tảo biển nhằm giúp tăng hiệu quả của điều trị phóng xạ, vì khi lượng i-ốt trong cơ thể ở mức thấp, thuốc phóng xạ sẽ được hấp thu tốt hơn vào các tế bào tuyến giáp còn sót lại.
Sau khi cắt toàn bộ tuyến giáp, anh Hùng phải uống hormon giáp thay thế suốt đời để bù lại hormon cơ thể không còn tự sản xuất, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ tái phát ung thư. Bác sĩ thêm rằng, đây là thuốc an toàn, dùng mỗi sáng và hầu như không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nếu tuân thủ liều và tái khám định kỳ.
Đảm nhiệm ca mổ cho bệnh nhân đặc thù là phi công, bác sĩ Huân cho biết mục tiêu không chỉ lấy trọn tổn thương mà còn bảo tồn tối đa các cấu trúc quan trọng như dây thanh âm, tuyến cận giáp và mạch máu vùng cổ.
Trong quá trình mổ, ê-kip đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo từng bước, sử dụng hệ thống hỗ trợ thần kinh và theo dõi liên tục để giảm thiểu rủi ro, đảm bảo giọng nói và chức năng hormone được duy trì sau mổ.
Bác sĩ Huân cho hay ung thư tuyến giáp thể nhú thường tiên lượng tốt nếu phát hiện sớm. Sau phẫu thuật, bệnh nhân cần theo dõi hormone giáp, siêu âm định kỳ, xét nghiệm thyroglobulin, xét nghiệm kháng thể kháng thyroglobulin trong máu (anti-TG) để tầm soát nguy cơ tái phát.
