6 loại trái cây giúp tăng ham muốn tình dục cho nam giới ăn chay

1. Thực phẩm thực vật có giúp kích thích tình dục như thế nào?

Chế độ ăn dựa trên thực vật không chỉ mang lại lợi ích về mặt dinh dưỡng, hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh mạn tính mà một số loại rau quả giàu chất chống oxy hóa flavonoid còn có tác dụng kích thích tự nhiên, tăng ham muốn tình dục và hỗ trợ ngăn ngừa rối loạn cương dương ở nam giới.

Flavonoid là một nhóm hợp chất thực vật có trong nhiều loại rau quả và thảo mộc, nó bao gồm hàng nghìn hợp chất polyphenolic được hydroxyl hóa, thực hiện các chức năng chính trong thực vật như thu hút côn trùng thụ phấn, chống lại áp lực môi trường và điều chỉnh sự phát triển của tế bào.

Là chất chống viêm tự nhiên, flavonoid rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe của mạch máu và gan, giảm nguy cơ mắc các bệnh như đái tháo đường, ung thư, bảo vệ thần kinh.

Thực phẩm thực vật giàu chất chống oxy hóa favonoid có ảnh hưởng tích cực đến ham muốn tình dục ở nam giới.

Các nghiên cứu cho thấy, ăn thực phẩm chứa hàm lượng flavonoid cao rất tốt cho sức khỏe và khả năng sản xuất testosterone , giúp tăng cường sinh lực cho nam giới. Flavonoid có thể ngăn ngừa hoặc trì hoãn tình trạng suy sinh dục ở nam giới khi có tuổi.

Chất chống oxy hóa có trong trái cây, rau quả cũng giúp bảo vệ mạch máu, cải thiện lưu lượng máu, điều này rất cần thiết để đạt được và duy trì sự cương cứng. Oxit nitric là một phân tử quan trọng cho chức năng cương cứng vì nó làm giãn mạch máu, cho phép tăng lưu lượng máu đến dương vật. Một số loại thực phẩm như dưa hấu và sô cô la đen chứa các hợp chất có thể thúc đẩy sản xuất oxit nitric trong cơ thể.

Trong số các loại flavonoid chính, ba loại có lợi ích lớn nhất là anthocyanin, flavanone và flavone. Hàm lượng cao các hóa chất thực vật tự nhiên này được tìm thấy trong các loại quả mọng như việt quất, mâm xôi đen, dâu tây, anh đào, nho, táo, lê và trái cây họ cam quýt.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan và Đại học East Anglia trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, những người đàn ông tiêu thụ ba hoặc bốn khẩu phần thực phẩm và đồ uống có chứa flavonoid mỗi tuần, bao gồm các loại quả mọng, trái cây họ cam quýt và chút rượu vang đỏ có thể giảm nguy cơ rối loạn cương dương.

Họ cũng phát hiện, những người đàn ông hoạt động thể chất ngoài việc tiêu thụ nhiều flavonoid có nguy cơ rối loạn cương dương thấp nhất. Do đó các nhà khoa học khuyến khích nam giới bị rối loạn cương dương nên lựa chọn lối sống lành mạnh như tập thể dục nhiều hơn và ăn đúng loại thực phẩm. Rối loạn cương dương thường là dấu hiệu sớm cảnh báo chức năng mạch máu kém, vì vậy sống lành mạnh, dinh dưỡng tốt mang lại lợi ích rất lớn cho sức khỏe tim mạch lâu dài.

2. Một số trái cây giàu flavonoid giúp tăng ham muốn tình dục cho nam giới

Quả lựu

Lựu là trái cây nổi tiếng giàu chất chống oxy hóa. Tất cả các flavonoid trong lựu đều thể hiện hoạt tính chống oxy hóa với tác dụng ức chế gián tiếp các dấu hiệu viêm, giảm huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch, làm tăng lưu lượng máu máu khắp cơ thể bao gồm cả các vùng nhạy cảm. Do đó nó tốt cho sức khỏe tình dục ở nam giới.

Trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, bưởi và chanh rất giàu vitamin C. Loại vitamin thiết yếu này đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen , giúp duy trì mạch máu khỏe mạnh và hỗ trợ chức năng cương dương.

Dâu tây

Một trong những tác dụng nổi bật của dâu tây là chất chống oxy hóa. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một số chất chống oxy hóa mạnh được tìm thấy trong dâu tây bao gồm vitamin C, carotenoids lutein và carotene. Ngoài ra, dâu tây còn là nguồn cung cấp các vitamin, khoáng chất và chất xơ khác có lợi cho sức khỏe.

Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy vitamin C cải thiện rối loạn cương dương nhưng vitamin C hỗ trợ các con đường sinh hóa cuối cùng giải phóng oxit nitric, chất rất quan trọng để đạt được sự cương cứng vì nó làm tăng lưu lượng máu. Vitamin C cũng đã được chứng minh là làm tăng mức testosterone và thúc đẩy lưu lượng máu.

Chất chống oxy hóa trong dâu tây tốt cho chức năng tình dục của nam giới.

Dưa hấu

Dưa hấu chứa một lượng lớn magie , chất dinh dưỡng quan trọng hỗ trợ thư giãn các mạch máu và cho phép các mạch máu dương vật thư giãn trong quá trình cương cứng. Nồng độ magie thấp có thể dẫn đến co thắt các mạch máu và làm suy yếu chức năng cương cứng bình thường.

Citrulline và nguồn vitamin C dồi dào trong dưa hấu cũng có thể làm tăng nồng độ và giải phóng oxit nitric, thúc đẩy quá trình thư giãn mạch máu và lưu thông máu tốt hơn đến dương vật.

Quả bơ

Nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn quá ít chất béo có thể làm giảm mức testosterone. Chất béo không bão hòa lành mạnh có trong quả bơ góp phần thay thế lượng calo từ carbohydrate tinh chế trong chế độ ăn uống và làm tăng mức testosterone.

Thành phần dinh dưỡng của quả bơ chứa cả vitamin E và kẽm , cả hai đều có tác dụng tích cực đến ham muốn tình dục và khả năng sinh sản của nam giới. Kẽm được cho là có thể làm tăng mức testosterone tự do trong cơ thể, trong khi vitamin E cải thiện chất lượng tinh trùng.

Táo

Với hàm lượng chất xơ, carbohydrate phức hợp và chất chống oxy hóa cao, ăn một quả táo mỗi ngày không chỉ có lợi cho sức khỏe tổng thể mà còn giúp nam giới sung mãn hơn do chất chống oxy hóa trong táo có thể cải thiện lưu lượng máu và tăng cường sức khỏe mạch máu.