3 loại rau quả quen thuộc giúp bảo vệ mạch máu, hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ: Rẻ tiền, dễ mua nhưng nhiều người bỏ qua

Không có loại rau nào là "thần dược" chống đột quỵ

Mới đây, câu chuyện của một người đàn ông 58 tuổi ở Trung Quốc thu hút sự chú ý khi ông tin vào những lời quảng cáo trên mạng rằng mướp có thể “quét sạch mạch máu”, ngăn ngừa đột quỵ và đào thải axit uric.

Với niềm tin đó, ông ăn mướp liên tục trong nhiều tuần với hy vọng cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, kết quả tái khám cho thấy các chỉ số không cải thiện như mong muốn, thậm chí còn xuất hiện thêm vấn đề về mỡ máu.

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Các chuyên gia nhấn mạnh rằng hiện nay chưa có bất kỳ loại thực phẩm nào có thể tự mình “làm sạch mạch máu” hay ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ đột quỵ. Sức khỏe tim mạch phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn uống, vận động, giấc ngủ, kiểm soát bệnh nền và thói quen sinh hoạt lâu dài.

Tuy vậy, một số loại rau quả có thể hỗ trợ cơ thể duy trì hệ mạch khỏe mạnh, góp phần giảm các yếu tố nguy cơ gây đột quỵ.

3 loại rau quả quen thuộc giúp bảo vệ mạch máu, hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ

Cần tây - loại rau quen thuộc giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Trong nhiều năm qua, cần tây thường được nhắc đến như một loại rau có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Loại rau này chứa nhiều kali, chất xơ và các hợp chất thực vật có khả năng hỗ trợ thư giãn thành mạch máu, từ đó giúp huyết áp ổn định hơn. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng bởi tăng huyết áp được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột quỵ. Ngoài ra, cần tây còn có lượng calo thấp, phù hợp với những người đang kiểm soát cân nặng hoặc mỡ máu.

Cần tây có thể được chế biến thành nhiều món quen thuộc như xào thịt bò, nấu canh, ép nước uống hoặc ăn kèm trong các món salad.

Bí đao - món ăn dân dã giúp cơ thể thanh mát

Canh bí đao là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, đặc biệt vào mùa hè.

Bí đao chứa hàm lượng nước rất cao, ít calo và gần như không chứa chất béo. Nhờ đó, loại quả này giúp cơ thể duy trì trạng thái đủ nước, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và kiểm soát cân nặng. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc duy trì cân nặng hợp lý có ý nghĩa rất lớn trong phòng ngừa các bệnh tim mạch, cao huyết áp và đột quỵ. Bên cạnh đó, chất xơ trong bí đao còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, góp phần kiểm soát cholesterol trong máu.

Một bát canh bí đao nấu tôm, nấu thịt nạc hoặc đơn giản là bí đao luộc cũng có thể trở thành lựa chọn lành mạnh cho bữa cơm gia đình.

Dưa chuột - thực phẩm giải nhiệt nhưng ít người biết lợi ích với mạch máu

Dưa chuột là loại quả có giá thành rẻ, dễ tìm và xuất hiện quanh năm.

Khoảng 95% thành phần của dưa chuột là nước. Việc bổ sung dưa chuột thường xuyên giúp cơ thể duy trì cân bằng nước, hỗ trợ tuần hoàn và giảm gánh nặng cho hệ tim mạch. Ngoài ra, dưa chuột còn chứa vitamin C, vitamin K cùng nhiều chất chống oxy hóa có khả năng góp phần bảo vệ tế bào trước các tổn thương do gốc tự do gây ra. Nhiều người có thói quen gọt bỏ hoàn toàn vỏ dưa chuột. Tuy nhiên, nếu đảm bảo nguồn gốc an toàn và được rửa sạch kỹ lưỡng, phần vỏ lại chứa khá nhiều chất xơ và dưỡng chất có lợi.

Dưa chuột có thể ăn sống, làm salad hoặc dùng như món ăn kèm giúp bữa cơm thêm thanh mát.

Muốn phòng ngừa đột quỵ, chỉ ăn rau thôi là chưa đủ

Các chuyên gia tim mạch cho rằng đột quỵ là hậu quả của một quá trình tổn thương mạch máu kéo dài nhiều năm. Vì vậy, không có loại thực phẩm nào đủ khả năng thay thế thuốc điều trị hay bù đắp cho những thói quen sống thiếu lành mạnh.

Cần tây, bí đao hay dưa chuột đều là những thực phẩm bình dân nhưng có thể góp phần xây dựng một chế độ ăn lành mạnh. Điều quan trọng không nằm ở việc ăn thật nhiều một loại thực phẩm nào đó mà là duy trì sự cân bằng, đa dạng và khoa học trong bữa ăn hàng ngày. Chính những thói quen nhỏ được duy trì lâu dài mới là "lá chắn" hiệu quả giúp bảo vệ mạch máu và giảm nguy cơ đột quỵ.