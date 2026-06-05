3 loại rau quả quen thuộc giúp bảo vệ mạch máu, hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ: Rẻ tiền, dễ mua nhưng nhiều người bỏ qua
GĐXH - Ngay trong những khu chợ truyền thống hay siêu thị gần nhà, nhiều loại rau củ quen thuộc vẫn có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe mạch máu, hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ, nếu được sử dụng hợp lý.
Không có loại rau nào là "thần dược" chống đột quỵ
Mới đây, câu chuyện của một người đàn ông 58 tuổi ở Trung Quốc thu hút sự chú ý khi ông tin vào những lời quảng cáo trên mạng rằng mướp có thể “quét sạch mạch máu”, ngăn ngừa đột quỵ và đào thải axit uric.
Với niềm tin đó, ông ăn mướp liên tục trong nhiều tuần với hy vọng cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, kết quả tái khám cho thấy các chỉ số không cải thiện như mong muốn, thậm chí còn xuất hiện thêm vấn đề về mỡ máu.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng hiện nay chưa có bất kỳ loại thực phẩm nào có thể tự mình “làm sạch mạch máu” hay ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ đột quỵ. Sức khỏe tim mạch phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn uống, vận động, giấc ngủ, kiểm soát bệnh nền và thói quen sinh hoạt lâu dài.
Tuy vậy, một số loại rau quả có thể hỗ trợ cơ thể duy trì hệ mạch khỏe mạnh, góp phần giảm các yếu tố nguy cơ gây đột quỵ.
3 loại rau quả quen thuộc giúp bảo vệ mạch máu, hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ
Cần tây - loại rau quen thuộc giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp
Trong nhiều năm qua, cần tây thường được nhắc đến như một loại rau có lợi cho sức khỏe tim mạch.
Loại rau này chứa nhiều kali, chất xơ và các hợp chất thực vật có khả năng hỗ trợ thư giãn thành mạch máu, từ đó giúp huyết áp ổn định hơn. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng bởi tăng huyết áp được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột quỵ. Ngoài ra, cần tây còn có lượng calo thấp, phù hợp với những người đang kiểm soát cân nặng hoặc mỡ máu.
Cần tây có thể được chế biến thành nhiều món quen thuộc như xào thịt bò, nấu canh, ép nước uống hoặc ăn kèm trong các món salad.
Bí đao - món ăn dân dã giúp cơ thể thanh mát
Canh bí đao là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, đặc biệt vào mùa hè.
Bí đao chứa hàm lượng nước rất cao, ít calo và gần như không chứa chất béo. Nhờ đó, loại quả này giúp cơ thể duy trì trạng thái đủ nước, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và kiểm soát cân nặng. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc duy trì cân nặng hợp lý có ý nghĩa rất lớn trong phòng ngừa các bệnh tim mạch, cao huyết áp và đột quỵ. Bên cạnh đó, chất xơ trong bí đao còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, góp phần kiểm soát cholesterol trong máu.
Một bát canh bí đao nấu tôm, nấu thịt nạc hoặc đơn giản là bí đao luộc cũng có thể trở thành lựa chọn lành mạnh cho bữa cơm gia đình.
Dưa chuột - thực phẩm giải nhiệt nhưng ít người biết lợi ích với mạch máu
Dưa chuột là loại quả có giá thành rẻ, dễ tìm và xuất hiện quanh năm.
Khoảng 95% thành phần của dưa chuột là nước. Việc bổ sung dưa chuột thường xuyên giúp cơ thể duy trì cân bằng nước, hỗ trợ tuần hoàn và giảm gánh nặng cho hệ tim mạch. Ngoài ra, dưa chuột còn chứa vitamin C, vitamin K cùng nhiều chất chống oxy hóa có khả năng góp phần bảo vệ tế bào trước các tổn thương do gốc tự do gây ra. Nhiều người có thói quen gọt bỏ hoàn toàn vỏ dưa chuột. Tuy nhiên, nếu đảm bảo nguồn gốc an toàn và được rửa sạch kỹ lưỡng, phần vỏ lại chứa khá nhiều chất xơ và dưỡng chất có lợi.
Dưa chuột có thể ăn sống, làm salad hoặc dùng như món ăn kèm giúp bữa cơm thêm thanh mát.
Muốn phòng ngừa đột quỵ, chỉ ăn rau thôi là chưa đủ
Các chuyên gia tim mạch cho rằng đột quỵ là hậu quả của một quá trình tổn thương mạch máu kéo dài nhiều năm. Vì vậy, không có loại thực phẩm nào đủ khả năng thay thế thuốc điều trị hay bù đắp cho những thói quen sống thiếu lành mạnh.
Cần tây, bí đao hay dưa chuột đều là những thực phẩm bình dân nhưng có thể góp phần xây dựng một chế độ ăn lành mạnh. Điều quan trọng không nằm ở việc ăn thật nhiều một loại thực phẩm nào đó mà là duy trì sự cân bằng, đa dạng và khoa học trong bữa ăn hàng ngày. Chính những thói quen nhỏ được duy trì lâu dài mới là "lá chắn" hiệu quả giúp bảo vệ mạch máu và giảm nguy cơ đột quỵ.
Gợi ý thực đơn mâm cơm gia đình "giải nhiệt" cấp tốc cho ngày hè oi ảĂn - 6 giờ trước
GĐXH - Những ngày nắng nóng khiến việc nấu nướng trở nên ngại ngần, nhưng chỉ cần chọn đúng món ăn đưa cơm ngày hè, bạn vẫn có thể chuẩn bị những mâm cơm gia đình ngon, mát và đầy đủ dinh dưỡng trong thời gian ngắn.
Loại hoa mùa hè được ví như ‘thuốc ngủ tự nhiên’, đem xào hay nấu đều thành món ngon nức tiếngĂn - 18 giờ trước
GĐXH – Với hương thơm dịu nhẹ, vị ngọt thanh đặc trưng cùng khả năng chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Đây là một trong những đặc sản mùa hè ví như “thuốc ngủ tự nhiên” được nhiều gia đình Việt yêu thích.
Thứ rau đắng ngắt tưởng khó nuốt đem quết với loại cá dẻo quánh này, nước canh ngọt lịm, tỉnh người sau 5 phút đi nắngĂn - 21 giờ trước
Giữa trưa hè oi ả, húp một muôi canh ấm nhẹ vị gừng sẽ giúp cơ thể toát mồ hôi nhẹ, nhẹ bẫng bụng dạ và sảng khoái tức thì.
Loại cá ít xương ngọt thịt, được khen "tốt hơn cá hồi", đi chợ thấy thì tranh thủ mua ngayĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Loại cá này rất được ưa thích nhờ hương vị thơm ngon, thịt trắng mềm và hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.
Gợi ý thực đơn thanh mát cho ngày nắng nóng, ăn đến đâu "tỉnh người" đến đấyĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Để những ngày nóng không còn cản trở bạn vào bếp, thực đơn nhanh, gọn và thanh mát với đủ những món canh, món xào sẽ xua tan cái oi bức mùa hè, giúp bữa cơm của bạn thêm ngon và hấp dẫn hơn rất nhiều.
Đánh bay nắng nóng với các món chè hạt sen thanh mát, ngọt dịu tại nhàĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Chè hạt sen với hương vị tươi mát và bổ dưỡng giúp giải nhiệt luôn được nhiều người yêu thích. Hãy cùng tìm hiểu cách nấu món chè hạt sen trong bài viết này.
Gần 8 năm ăn chay trường, Angela Phương Trinh thay đổi ra sao?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Từng được biết đến với hình ảnh nữ diễn viên có vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính, Angela Phương Trinh những năm gần đây lại gây chú ý bởi vóc dáng săn chắc, cơ bắp nổi rõ không kém nhiều vận động viên chuyên nghiệp.
Được người Nhật gọi là “nhân sâm xanh”, rau này vừa mát vừa bổ, xuất hiện trên mâm cơm Việt mỗi mùa hèĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ vài nghìn đồng một mớ tại chợ Việt nhưng rau này lại được người Nhật ví như “nhân sâm xanh” nhờ chứa nhiều dưỡng chất. Ngày hè, chúng giúp cho bữa cơm thêm thanh mát.
5 mâm cơm gia đình '0 đồng' từ Singapore đậm chất Việt khiến cộng đồng thích thúĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Từ Singapore, chị Emma Phạm chia sẻ trên nhóm cộng đồng yêu bếp, chị chia sẻ rằng có những bữa cơm trong gia đình gần như không phải bỏ tiền mua thực phẩm, bởi tất cả đều đến từ tình cảm chân thành của những người hàng xóm xung quanh.
Đập tan nắng hè với 11 món canh giải nhiệt vừa mát, vừa dễ làm cho mâm cơm gia đìnhĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày hè nắng nóng cần có những món ăn thanh mát để giải nhiệt cơ thể, giảm cảm giác chán ăn, mệt mỏi. Tham khảo ngay những món canh giải nhiệt mùa hè có trong bài viết sau để bữa cơm gia đình thêm hấp dẫn.
15 mâm cơm mùa hè ngon bổ rẻ chỉ 100.000 đồng cho gia đình giữa lúc chi tiêu eo hẹp của mẹ đảm Hà NộiĂn
GĐXH – Những mâm cơm mùa hè chỉ quanh mức 100.000 đồng nhưng vẫn đầy đặn, ngon mắt của chị Phùng Hà (Hà Nội) dưới đây là gợi ý cho các chị em nội trợ vừa tiết kiệm chi phí giữa thời buổi giá cả leo thang vừa thay đổi thực đơn cho gia đình.