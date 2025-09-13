6 mẹo chăm sóc ‘vùng kín’ - mọi phụ nữ nên biết

Vùng kín của phụ nữ rất mỏng manh và cần được chăm sóc đặc biệt để tránh nhiễm trùng, kích ứng và các vấn đề liên quan khác. Cùng tìm hiểu vai trò của hệ vi khuẩn âm hộ và âm đạo, những thay đổi có thể xảy ra và các mẹo chăm sóc vùng kín.

1. Vai trò của hệ vi khuẩn âm đạo

Hệ vi sinh vật ‘vùng kín’, còn được gọi là hệ vi sinh vật âm hộ - là một nhóm vi sinh vật có lợi trong âm hộ và âm đạo - rất cần thiết để duy trì sức khỏe âm hộ và âm đạo vì chúng ngăn chặn các loài gây bệnh khác xâm chiếm khu vực này và gây nhiễm trùng.

Các vi sinh vật thuộc chi Lactobacillus chủ yếu tạo nên hệ vi khuẩn này. Các vi khuẩn này bảo vệ niêm mạc bằng 3 cơ chế:

Sự hiện diện của chúng trong biểu mô âm hộ ngăn chặn sự bám dính của các vi sinh vật gây bệnh.

Chúng sản xuất ra các hợp chất kháng khuẩn như acid lactic hoặc hydro peroxide.

Chúng kết hợp với các tác nhân gây bệnh, tăng cường tác dụng diệt khuẩn.

Việc sản xuất acid lactic của những vi khuẩn này làm giảm độ pH của 'vùng kín', xuống khoảng 4. Môi trường acid này ức chế sự phát triển của hầu hết các vi khuẩn từ đường tiêu hóa và các vi khuẩn có nguồn gốc từ môi trường, giúp bảo vệ niêm mạc âm hộ và âm đạo.

2. Sự thay đổi của hệ vi khuẩn âm hộ và âm đạo

Sự thay đổi tỷ lệ các loại vi khuẩn khác nhau có trong hệ vi khuẩn âm hộ - âm đạo, còn được gọi là loạn khuẩn có thể gây khó chịu và dẫn đến viêm âm hộ - âm đạo. Thông thường, khi bị nhiễm trùng âm hộ hoặc âm đạo sẽ có một hoặc nhiều triệu chứng xuất hiện: thay đổi về lượng, màu sắc hoặc mùi của khí hư, ngứa, rát, kích ứng, đỏ và đau.

Sự thay đổi hệ vi sinh vật ‘vùng kín’ có thể do một số nguyên nhân:

- Tuổi tác và giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt dẫn đến những thay đổi về nội tiết tố. Nồng độ estrogen cao giúp bảo tồn và kích thích hệ vi khuẩn ở âm hộ, âm đạo.

- Sử dụng kháng sinh không đúng cách và quá liều. Kháng sinh được sử dụng để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh nhưng đồng thời chúng có thể tấn công cả những vi khuẩn có lợi trong ‘vùng kín’.

- Quần áo quá chật và mặc loại vải không thoáng khí có thể gây kích ứng âm hộ.

- Quan hệ tình dục không an toàn. Vi khuẩn gây bệnh có thể lây truyền giữa các bạn tình trong bất kỳ quan hệ tình dục nào.

- Sử dụng xà phòng hoặc sản phẩm có độ pH không phù hợp. Xà phòng thông thường có độ pH trung tính hoặc kiềm (lớn hơn 7) và việc sử dụng chúng có thể làm mất cân bằng acid ở âm hộ.

Vệ sinh 'vùng kín' nhẹ nhàng bằng nước sạch và chọn loại dung dịch vệ sinh có độ pH phù hợp.

3. Mẹo chăm sóc vùng kín - chị em nên biết

Chăm sóc vùng âm hộ tốt có liên quan đến sự cân bằng thích hợp của hệ vi khuẩn âm đạo. Sau đây là một số khuyến nghị để chăm sóc sức khỏe vùng kín, chị em nên tham khảo thực hiện:

Giữ gìn vệ sinh khi quan hệ tình dục cả trước và sau khi quan hệ. Để bảo vệ bản thân khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn, chị em nên khuyến khích bạn tình sử dụng bao cao su trong mỗi lần quan hệ tình dục. Sử dụng quần áo không quá chật và vải cotton. Vải tổng hợp có thể làm tăng tiết mồ hôi ở vùng sinh dục, tạo môi trường ẩm ướt thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh phát triển. Tránh giữ ẩm vùng kín. Sau khi tập thể dục và đặc biệt là vào mùa hè khi mặc đồ bơi, tốt nhất bạn nên nhanh chóng thay quần áo khi bị ướt. Chú ý chế độ ăn uống lành mạnh và bổ sung men vi sinh, đặc biệt nếu đang dùng thuốc kháng sinh. Phụ nữ ở bất kỳ lứa tuổi nào nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ với bác sĩ phụ khoa để đảm bảo duy trì sức khỏe. Chị em nên đi khám ít nhất mỗi năm một lần và đến gặp bác sĩ nếu cảm thấy có bất kỳ triệu chứng bất thường hoặc khó chịu nào. Sử dụng các sản phẩm chăm sóc ‘vùng kín’ phù hợp và chuyên biệt, đảm bảo độ pH cân bằng. Chỉ nên vệ sinh âm đạo và cơ quan sinh dục ngoài bằng loại nước tẩy rửa an toàn dành riêng cho vùng kín với độ pH nhẹ và nước sạch là đủ. Không thụt rửa âm đạo vì sẽ tiêu diệt vi khuẩn có lợi.