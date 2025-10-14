6 thói quen giúp hỗ trợ làm chậm tiến triển suy tim

Suy tim là tình trạng tim mất dần khả năng bơm máu, không đáp ứng đủ nhu cầu của cơ thể. Đây là hậu quả cuối cùng của nhiều bệnh tim mạch phổ biến như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, hẹp hở van tim. Người bệnh thường gặp các triệu chứng: khó thở, mệt mỏi, phù nề chân tay, tim đập nhanh, hồi hộp. Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, suy tim còn là một trong những nguyên nhân gây nhập viện, thậm chí tử vong nếu không được kiểm soát tốt.

Người bệnh có thể kiểm soát được suy tim nếu phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp phù hợp

Mặc dù suy tim chưa có biện pháp chữa khỏi hoàn toàn, nhưng tiến triển của bệnh có thể làm chậm lại đáng kể nếu người bệnh duy trì một lối sống khoa học và tuân thủ điều trị. Trong đó, 6 thói quen dưới đây được các chuyên gia tim mạch khuyến nghị là "chìa khóa vàng" giúp bảo vệ trái tim.

Ăn uống lành mạnh, kiểm soát muối và chất béo

Dinh dưỡng là yếu tố quyết định đến sự tiến triển của suy tim. Chế độ ăn không hợp lý – quá nhiều muối, dầu mỡ, đồ chiên rán – sẽ làm tình trạng ứ dịch, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu nặng hơn, khiến tim thêm gánh nặng. Người bệnh cần:

• Hạn chế muối và natri: Khuyến nghị chỉ nên dùng dưới 2g natri/ngày. Nên tránh các thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, dưa muối, đồ hộp vì chứa nhiều muối tiềm ẩn.

• Giảm chất béo xấu: Hạn chế mỡ động vật, da gà, nội tạng. Thay vào đó, nên sử dụng dầu thực vật (dầu oliu, dầu hạt cải, dầu đậu nành) để giảm cholesterol xấu và ngăn hình thành mảng xơ vữa.

• Bổ sung thực phẩm có lợi cho tim: Ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi giàu chất chống oxy hóa; cá béo như cá hồi, cá thu giàu omega-3 giúp chống viêm và bảo vệ mạch máu; ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ giúp kiểm soát cân nặng.

Chế độ ăn lành mạnh giúp kiểm soát tình trạng suy tim hiệu quả hơn

Một chế độ ăn cân đối không chỉ giảm gánh nặng cho tim mà còn giúp ổn định huyết áp, đường huyết và mỡ máu – những yếu tố nguy cơ chính làm suy tim tiến triển nhanh.

Tập thể dục đều đặn, vừa sức

Nhiều bệnh nhân suy tim ngại vận động vì lo sợ tim phải làm việc nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu lười vận động, tim và cơ bắp sẽ càng yếu đi, làm tình trạng suy tim nặng hơn.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), việc tập luyện thường xuyên với cường độ vừa phải có thể:

• Cải thiện lưu thông máu.

• Giúp tim co bóp hiệu quả hơn.

• Giảm mệt mỏi, khó thở.

• Tăng sức bền và chất lượng cuộc sống.

Người bệnh nên:

• Tập luyện ít nhất 5 ngày/tuần, mỗi ngày 20–30 phút.

• Lựa chọn các môn nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe chậm, tập yoga, khí công.

• Tránh vận động gắng sức đột ngột, đặc biệt trong thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh.

Một nguyên tắc quan trọng: hãy dừng tập ngay nếu xuất hiện đau ngực, khó thở nhiều, chóng mặt. Lúc đó, nên nghỉ ngơi và trao đổi với bác sĩ để điều chỉnh kế hoạch vận động phù hợp.

Người suy tim nên vận động nhẹ nhàng, vừa sức

Bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia

Thuốc lá và rượu bia là "kẻ thù" của trái tim. Nicotine trong thuốc lá làm co mạch, tăng huyết áp, gây rối loạn nhịp tim. Rượu bia có thể gây giãn cơ tim, tăng nguy cơ suy tim tiến triển.

• Người bệnh cần tuyệt đối tránh hút thuốc lá dưới mọi hình thức.

• Nếu có thói quen uống rượu, nên ngừng hoặc chỉ dùng ở mức tối thiểu theo khuyến cáo của bác sĩ.

Kiểm soát cân nặng và huyết áp

Béo phì, thừa cân làm tim phải bơm máu nhiều hơn, dễ dẫn đến suy tim nặng. Tăng huyết áp lại là nguyên nhân chính gây tổn thương cơ tim.

• Theo dõi cân nặng hàng ngày: Nếu tăng >2kg/tuần, có thể là dấu hiệu ứ dịch, cần đi khám.

• Đo huyết áp thường xuyên: Duy trì ở mức 120/80 mmHg, theo dõi chặt chẽ với người có tăng huyết áp.

Ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng

Người bệnh suy tim thường dễ mệt mỏi, lo âu, mất ngủ. Căng thẳng kéo dài khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng, làm suy tim nặng hơn.

• Ngủ đủ 7–8 tiếng mỗi ngày.

• Tập thở sâu, thiền, nghe nhạc nhẹ để giảm stress.

• Tránh lo âu thái quá, giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Tuân thủ điều trị và kết hợp giải pháp hỗ trợ

Người bệnh suy tim cần dùng thuốc đúng chỉ định, không tự ý bỏ thuốc hay giảm liều. Đặc biệt, người bệnh cần tái khám định kỳ hàng tháng hoặc 3–6 tháng/lần theo lịch hẹn của bác sĩ, luôn mang theo thuốc bên mình, đặc biệt trong thời tiết thay đổi.

Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân có thể lựa chọn kết hợp giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để nâng cao hiệu quả. Bạn nên lựa chọn sản phẩm có mặt gần 20 năm trên thị trường, đã được nghiên cứu lâm sàng và được tỷ lệ người dùng đánh giá hài lòng cao về hiệu quả. Sản phẩm có thành phần thảo dược quý như:

• Đan sâm, Hoàng đằng, Natto: giúp hỗ trợ hoạt huyết, tan cục máu đông, phòng ngừa hình thành mảng xơ vữa.

• L-Carnitine: Hỗ trợ tăng cường năng lượng cho cơ tim, hỗ trợ cải thiện khả năng co bóp.

• Magie: Hỗ trợ bảo vệ tế bào cơ tim, giảm stress oxy hóa, ổn định nhịp tim.

Sản phẩm thảo dược chứa đan sâm kết hợp hoàng đằng cùng nhiều thảo dược quý giúp hỗ trợ bảo vệ tim

Nhờ cơ chế tác động đa chiều, sản phẩm giúp hỗ trợ giảm triệu chứng khó thở, hồi hộp do suy tim, hỗ trợ giảm cholesterol, giảm nguy cơ hình thành huyết khối, xơ vữa động mạch, tăng lưu thông máu.

Suy tim là căn bệnh mạn tính nhưng có thể kiểm soát và làm chậm tiến triển nhờ lối sống khoa học. Duy trì 6 thói quen vàng: ăn uống lành mạnh, tập thể dục vừa sức, bỏ thuốc lá – rượu bia, kiểm soát cân nặng và huyết áp, ngủ đủ giấc – giảm stress, tuân thủ điều trị kết hợp hỗ trợ từ thảo dược, chính là chìa khóa để trái tim khỏe mạnh hơn.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang - Hỗ trợ giảm triệu chứng khó thở, hồi hộp do suy tim Thành phần: Cao đan sâm, cao hoàng đằng, cao natto, L-carnitine, magiê. Công dụng: • Hỗ trợ giảm triệu chứng khó thở, hồi hộp do suy tim. • Hỗ trợ giảm cholesterol, giảm nguy cơ hình thành huyết khối, xơ vữa động mạch, tăng lưu thông máu. Dùng cho các trường hợp: • Người bị suy tim, người có triệu chứng tim mạch (do tăng huyết áp, xơ vữa mạch vành...). • Người có nguy cơ tim mạch: Người cao tuổi, có tiền sử gia đình bị tim mạch. Cách dùng: • Ngày 4 viên, chia 2 lần ở người có triệu chứng tim mạch. • Ngày 2 viên ở những người có nguy cơ tim mạch, người cao tuổi. • Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. • Nên dùng thường xuyên theo mỗi đợt trong 3 tháng để có kết quả tốt nhất. Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Đông Tây. Địa chỉ: Số 19A Ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. SĐT: 0243 775 9865 XNQC: 3555/2020/XNQC-ATTP (*) Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. (*) Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Doanh nghiệp tự giới thiệu