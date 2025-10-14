Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

4 thói quen buổi sáng đơn giản, giúp ổn định đường huyết, giảm mỡ máu hiệu quả

Thứ ba, 07:11 14/10/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một số thói quen buổi sáng nên duy trì để ổn định đường huyết và cải thiện tình trạng mỡ máu như: Uống nước ấm vào buổi sáng, tập thể dục thường xuyên và ăn sáng đầy đủ...

Thực phẩm nào là "chìa khóa" giúp ổn định đường huyết?Thực phẩm nào là 'chìa khóa' giúp ổn định đường huyết?

Đối với người bệnh đái tháo đường, việc lựa chọn sai thực phẩm có thể khiến đường huyết tăng vọt gây nguy hiểm. Vì thế, hiểu rõ cách thực phẩm tác động đến đường huyết và biết cách lựa chọn là 'chìa khóa' quan trọng để kiểm soát bệnh.

Thay đổi lối sống và ăn uống khoa học là hai cách tốt nhất giúp cải thiện lượng cholesterol và ổn định đường huyết cho người bệnh. Cụ thể:

Uống nước ấm sau khi ngủ dậy

4 thói quen buổi sáng dễ làm nhưng giúp ổn định đường huyết, giảm mỡ máu hiệu quả - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cung cấp đủ nước cho cơ thể là một trong những cách đơn giản nhất để kiểm soát lượng đường huyết. Uống nước ấm vào buổi sáng có thể giúp cơ thể được cấp nước sau một đêm dài, hỗ trợ lưu thông máu và cải thiện quá trình trao đổi chất. Điều này cũng giúp cơ thể duy trì lượng đường huyết ổn định.

Khi lượng đường trong máu cao có thể khiến bạn đi tiểu nhiều hơn, điều này có thể khiến bạn bị mất nước nhiều hơn.

Bởi vậy hãy bắt đầu ngày mới với một ly nước ấm sau đó cung cấp đủ nước cho cơ thể trong suốt cả ngày. Nghiên cứu đã chỉ ra trung bình chúng ta nên uống đủ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày.

Tập thể dục thường xuyên

4 thói quen buổi sáng dễ làm nhưng giúp ổn định đường huyết, giảm mỡ máu hiệu quả - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Hoạt động thể chất có thể giúp bạn kiểm soát tác động của bệnh tiểu đường loại 2. Thói quen tập thể dục có thể làm giảm lượng đường trong máu theo thời gian; giúp phản ứng tốt hơn với insulin, cho phép tế bào sử dụng hormone hiệu quả hơn.

Ngoài ra, tập thể dục cường độ vừa phải có thể giúp bạn được và duy trì mức cân nặng khỏe mạnh, từ đó có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát bệnh tiểu đường loại 2.

Ăn bữa sáng cân bằng

4 thói quen buổi sáng dễ làm nhưng giúp ổn định đường huyết, giảm mỡ máu hiệu quả - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Ăn một bữa sáng giàu protein và chất xơ trong vòng một giờ sau khi thức dậy có thể giúp ổn định lượng đường huyết.

Khi bỏ bữa sáng, cơ thể không nhận được năng lượng cần thiết và buộc phải tiết glucose dự trữ vào máu để duy trì mức đường huyết. Điều này kích hoạt sự gia tăng đột biến glucose trong máu. Ngược lại nếu ăn một bữa sáng nhiều carbohydrate cũng sẽ dẫn tới việc tăng nhanh lượng glucose trong máu.

Bởi vậy, chuyên gia khuyến khích bữa sáng bao gồm ba thành phần quan trọng là protein, chất béo lành mạnh và chất xơ. Ví dụ như bánh mì nguyên cám kẹp trứng/rau xà lách và bơ hoặc một cốc sữa chua Hy Lạp cùng các loại hạt giàu dinh dưỡng.

Nói không với cà phê

4 thói quen buổi sáng dễ làm nhưng giúp ổn định đường huyết, giảm mỡ máu hiệu quả - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

Nhiều người có thói quen uống cà phê mỗi buổi sáng. Tuy nhiên cà phê có thể khiến cho lượng đường trong máu tăng đột biến, đặc biệt vào buổi sáng. Mặc dù cà phê đen không khiến cho lượng đường huyết thay đổi đáng kể, tuy nhiên ít ai uống cà phê đen nguyên chất mà thường sẽ thêm đường/ sữa - nguyên nhân chính làm tăng lượng đường trong máu.

Nếu bạn nghiện cà phê bạn có thể uống trong ngày với điều kiện hạn chế nhất có thể lượng đường/ sữa uống cùng.

4 việc cần làm sau bữa ăn để duy trì mức đường huyết ổn định4 việc cần làm sau bữa ăn để duy trì mức đường huyết ổn định

Việc duy trì đường huyết ổn định sau bữa ăn không chỉ giúp người bệnh đái tháo đường cảm thấy khỏe mạnh mà còn là giải pháp bảo vệ sức khỏe lâu dài để sống chung với bệnh một cách an toàn, phòng biến chứng.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thực đơn trứng cho bữa sáng: Ăn trứng bao nhiêu, ăn như thế nào là tốt nhất?

Thực đơn trứng cho bữa sáng: Ăn trứng bao nhiêu, ăn như thế nào là tốt nhất?

Thời điểm ăn sáng lý tưởng để sống thọ khỏe mạnh

Thời điểm ăn sáng lý tưởng để sống thọ khỏe mạnh

Thoát đột quỵ nhờ đi khám do biểu hiện lạ sau khi ăn sáng

Thoát đột quỵ nhờ đi khám do biểu hiện lạ sau khi ăn sáng

Ăn trái cây buổi sáng: Bí quyết giảm cân hay nguy cơ tiềm ẩn?

Ăn trái cây buổi sáng: Bí quyết giảm cân hay nguy cơ tiềm ẩn?

Người đàn ông đột tử khi đang tập thể dục: 3 sai lầm tuyệt đối tránh khi tập thể dục buổi sáng

Người đàn ông đột tử khi đang tập thể dục: 3 sai lầm tuyệt đối tránh khi tập thể dục buổi sáng

Cùng chuyên mục

Mỡ máu cao – căn bệnh thầm lặng khiến người cao tuổi dễ đột quỵ dù trông vẫn khỏe mạnh

Mỡ máu cao – căn bệnh thầm lặng khiến người cao tuổi dễ đột quỵ dù trông vẫn khỏe mạnh

Bệnh thường gặp - 31 phút trước

GĐXH - Mỡ máu cao đang âm thầm hủy hoại tim và não người cao tuổi, dù vẻ ngoài vẫn khỏe mạnh. Hiểu sớm để giữ trái tim luôn bình yên.

Người phụ nữ 39 tuổi phát hiện ung thư vú và u buồng trứng thừa nhận gia đình từng có 2 người mắc bệnh này

Người phụ nữ 39 tuổi phát hiện ung thư vú và u buồng trứng thừa nhận gia đình từng có 2 người mắc bệnh này

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Chị Ánh cho biết, gia đình có hai chị gái thì một chị bệnh ung thư vú và một chị ung thư buồng trứng, đã chữa dứt bệnh cách đây ba năm.

Thanh niên 22 tuổi bị viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Thanh niên 22 tuổi bị viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị viêm tụy cấp nặng hoại tử nhập viện trong tình trạng bụng chướng, đau dữ dội và nôn ói sau nhiều ngày uống rượu liên tục.

Cụ ông loét đầu, chảy mủ do sai lầm nhiều người hay gặp khi chữa zona thần kinh

Cụ ông loét đầu, chảy mủ do sai lầm nhiều người hay gặp khi chữa zona thần kinh

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Sau 2 lần đắp lá lên vùng bị zona, bệnh nhân lên cơn co giật, hoảng loạn, co cứng cơ vùng đầu - cổ với nhiều vết loét rộng, chảy mủ.

Thực phẩm người bệnh trào ngược dạ dày nên ăn để làm dịu niêm mạc và giảm axit

Thực phẩm người bệnh trào ngược dạ dày nên ăn để làm dịu niêm mạc và giảm axit

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Bệnh trào ngược dạ dày tuy không nguy hiểm ngay nhưng nếu kéo dài có thể gây viêm loét thực quản, hẹp thực quản hoặc Barrett thực quản.

6 thành tố được khuyến nghị giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh

6 thành tố được khuyến nghị giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Việc duy trì ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, giữ tinh thần tích cực... có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh và sau mãn kinh.

Chuyên gia quốc tế đánh giá thành tựu của Vinmec trong điều trị ung thư xương có ý nghĩa lớn với y học châu Á

Chuyên gia quốc tế đánh giá thành tựu của Vinmec trong điều trị ung thư xương có ý nghĩa lớn với y học châu Á

Sống khỏe - 8 giờ trước

Tại Hội nghị lần thứ 15 của Hiệp hội U xương Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APMSTS 2025) vừa diễn ra tại Bali (Indonesia), Hệ thống Y tế Vinmec ghi dấu ấn đặc biệt với những tiến bộ trong điều trị ung thư xương bằng công nghệ in 3D - thành tựu mang tính tiên phong tại Việt Nam và được đánh giá là "có ý nghĩa lớn với y học của toàn châu Á".

6 thói quen giúp hỗ trợ làm chậm tiến triển suy tim

6 thói quen giúp hỗ trợ làm chậm tiến triển suy tim

Sống khỏe - 10 giờ trước

Người bệnh suy tim nên áp dụng ngay những thói quen sau đây để hỗ trợ giảm triệu chứng và làm chậm tiến triển bệnh.

Sản phẩm của Ngân 98 chứa chất cấm có thể gây ung thư, gây rối tim mạch, tăng huyết áp?

Sản phẩm của Ngân 98 chứa chất cấm có thể gây ung thư, gây rối tim mạch, tăng huyết áp?

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, sản phẩm của Ngân là hàng giả, không đạt chỉ tiêu chất lượng. Trong đó một số mẫu “viên Collagen” chứa chất cấm có thể gây rối loạn tim mạch, huyết áp và nguy cơ ung thư.

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.

Xem nhiều

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Bệnh thường gặp

GĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.

3 người thân mất vì ung thư, người đàn ông đi khám phát hiện tiền ung thư dù không có triệu chứng

3 người thân mất vì ung thư, người đàn ông đi khám phát hiện tiền ung thư dù không có triệu chứng

Sống khỏe
Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Bệnh thường gặp
Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bệnh thường gặp
Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top