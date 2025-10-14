4 thói quen buổi sáng đơn giản, giúp ổn định đường huyết, giảm mỡ máu hiệu quả
GĐXH - Một số thói quen buổi sáng nên duy trì để ổn định đường huyết và cải thiện tình trạng mỡ máu như: Uống nước ấm vào buổi sáng, tập thể dục thường xuyên và ăn sáng đầy đủ...
Thay đổi lối sống và ăn uống khoa học là hai cách tốt nhất giúp cải thiện lượng cholesterol và ổn định đường huyết cho người bệnh. Cụ thể:
Uống nước ấm sau khi ngủ dậy
Cung cấp đủ nước cho cơ thể là một trong những cách đơn giản nhất để kiểm soát lượng đường huyết. Uống nước ấm vào buổi sáng có thể giúp cơ thể được cấp nước sau một đêm dài, hỗ trợ lưu thông máu và cải thiện quá trình trao đổi chất. Điều này cũng giúp cơ thể duy trì lượng đường huyết ổn định.
Khi lượng đường trong máu cao có thể khiến bạn đi tiểu nhiều hơn, điều này có thể khiến bạn bị mất nước nhiều hơn.
Bởi vậy hãy bắt đầu ngày mới với một ly nước ấm sau đó cung cấp đủ nước cho cơ thể trong suốt cả ngày. Nghiên cứu đã chỉ ra trung bình chúng ta nên uống đủ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày.
Tập thể dục thường xuyên
Hoạt động thể chất có thể giúp bạn kiểm soát tác động của bệnh tiểu đường loại 2. Thói quen tập thể dục có thể làm giảm lượng đường trong máu theo thời gian; giúp phản ứng tốt hơn với insulin, cho phép tế bào sử dụng hormone hiệu quả hơn.
Ngoài ra, tập thể dục cường độ vừa phải có thể giúp bạn được và duy trì mức cân nặng khỏe mạnh, từ đó có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát bệnh tiểu đường loại 2.
Ăn bữa sáng cân bằng
Ăn một bữa sáng giàu protein và chất xơ trong vòng một giờ sau khi thức dậy có thể giúp ổn định lượng đường huyết.
Khi bỏ bữa sáng, cơ thể không nhận được năng lượng cần thiết và buộc phải tiết glucose dự trữ vào máu để duy trì mức đường huyết. Điều này kích hoạt sự gia tăng đột biến glucose trong máu. Ngược lại nếu ăn một bữa sáng nhiều carbohydrate cũng sẽ dẫn tới việc tăng nhanh lượng glucose trong máu.
Bởi vậy, chuyên gia khuyến khích bữa sáng bao gồm ba thành phần quan trọng là protein, chất béo lành mạnh và chất xơ. Ví dụ như bánh mì nguyên cám kẹp trứng/rau xà lách và bơ hoặc một cốc sữa chua Hy Lạp cùng các loại hạt giàu dinh dưỡng.
Nói không với cà phê
Nhiều người có thói quen uống cà phê mỗi buổi sáng. Tuy nhiên cà phê có thể khiến cho lượng đường trong máu tăng đột biến, đặc biệt vào buổi sáng. Mặc dù cà phê đen không khiến cho lượng đường huyết thay đổi đáng kể, tuy nhiên ít ai uống cà phê đen nguyên chất mà thường sẽ thêm đường/ sữa - nguyên nhân chính làm tăng lượng đường trong máu.
Nếu bạn nghiện cà phê bạn có thể uống trong ngày với điều kiện hạn chế nhất có thể lượng đường/ sữa uống cùng.
Mỡ máu cao – căn bệnh thầm lặng khiến người cao tuổi dễ đột quỵ dù trông vẫn khỏe mạnhBệnh thường gặp - 31 phút trước
GĐXH - Mỡ máu cao đang âm thầm hủy hoại tim và não người cao tuổi, dù vẻ ngoài vẫn khỏe mạnh. Hiểu sớm để giữ trái tim luôn bình yên.
Người phụ nữ 39 tuổi phát hiện ung thư vú và u buồng trứng thừa nhận gia đình từng có 2 người mắc bệnh nàySống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Chị Ánh cho biết, gia đình có hai chị gái thì một chị bệnh ung thư vú và một chị ung thư buồng trứng, đã chữa dứt bệnh cách đây ba năm.
Thanh niên 22 tuổi bị viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phảiSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Thanh niên bị viêm tụy cấp nặng hoại tử nhập viện trong tình trạng bụng chướng, đau dữ dội và nôn ói sau nhiều ngày uống rượu liên tục.
Cụ ông loét đầu, chảy mủ do sai lầm nhiều người hay gặp khi chữa zona thần kinhY tế - 3 giờ trước
GĐXH - Sau 2 lần đắp lá lên vùng bị zona, bệnh nhân lên cơn co giật, hoảng loạn, co cứng cơ vùng đầu - cổ với nhiều vết loét rộng, chảy mủ.
Thực phẩm người bệnh trào ngược dạ dày nên ăn để làm dịu niêm mạc và giảm axitSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Bệnh trào ngược dạ dày tuy không nguy hiểm ngay nhưng nếu kéo dài có thể gây viêm loét thực quản, hẹp thực quản hoặc Barrett thực quản.
6 thành tố được khuyến nghị giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinhSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Việc duy trì ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, giữ tinh thần tích cực... có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh và sau mãn kinh.
Chuyên gia quốc tế đánh giá thành tựu của Vinmec trong điều trị ung thư xương có ý nghĩa lớn với y học châu ÁSống khỏe - 8 giờ trước
Tại Hội nghị lần thứ 15 của Hiệp hội U xương Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APMSTS 2025) vừa diễn ra tại Bali (Indonesia), Hệ thống Y tế Vinmec ghi dấu ấn đặc biệt với những tiến bộ trong điều trị ung thư xương bằng công nghệ in 3D - thành tựu mang tính tiên phong tại Việt Nam và được đánh giá là "có ý nghĩa lớn với y học của toàn châu Á".
6 thói quen giúp hỗ trợ làm chậm tiến triển suy timSống khỏe - 10 giờ trước
Người bệnh suy tim nên áp dụng ngay những thói quen sau đây để hỗ trợ giảm triệu chứng và làm chậm tiến triển bệnh.
Sản phẩm của Ngân 98 chứa chất cấm có thể gây ung thư, gây rối tim mạch, tăng huyết áp?Sống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, sản phẩm của Ngân là hàng giả, không đạt chỉ tiêu chất lượng. Trong đó một số mẫu “viên Collagen” chứa chất cấm có thể gây rối loạn tim mạch, huyết áp và nguy cơ ung thư.
Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?Bệnh thường gặp - 11 giờ trước
GĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.
Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?Bệnh thường gặp
GĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.