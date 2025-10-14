4 thói quen buổi sáng đơn giản, giúp ổn định đường huyết, giảm mỡ máu hiệu quả

Thực phẩm nào là 'chìa khóa' giúp ổn định đường huyết? Đối với người bệnh đái tháo đường, việc lựa chọn sai thực phẩm có thể khiến đường huyết tăng vọt gây nguy hiểm. Vì thế, hiểu rõ cách thực phẩm tác động đến đường huyết và biết cách lựa chọn là 'chìa khóa' quan trọng để kiểm soát bệnh.

Thay đổi lối sống và ăn uống khoa học là hai cách tốt nhất giúp cải thiện lượng cholesterol và ổn định đường huyết cho người bệnh. Cụ thể:

Uống nước ấm sau khi ngủ dậy

Cung cấp đủ nước cho cơ thể là một trong những cách đơn giản nhất để kiểm soát lượng đường huyết. Uống nước ấm vào buổi sáng có thể giúp cơ thể được cấp nước sau một đêm dài, hỗ trợ lưu thông máu và cải thiện quá trình trao đổi chất. Điều này cũng giúp cơ thể duy trì lượng đường huyết ổn định.

Khi lượng đường trong máu cao có thể khiến bạn đi tiểu nhiều hơn, điều này có thể khiến bạn bị mất nước nhiều hơn.

Bởi vậy hãy bắt đầu ngày mới với một ly nước ấm sau đó cung cấp đủ nước cho cơ thể trong suốt cả ngày. Nghiên cứu đã chỉ ra trung bình chúng ta nên uống đủ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày.

Tập thể dục thường xuyên

Hoạt động thể chất có thể giúp bạn kiểm soát tác động của bệnh tiểu đường loại 2. Thói quen tập thể dục có thể làm giảm lượng đường trong máu theo thời gian; giúp phản ứng tốt hơn với insulin, cho phép tế bào sử dụng hormone hiệu quả hơn.

Ngoài ra, tập thể dục cường độ vừa phải có thể giúp bạn được và duy trì mức cân nặng khỏe mạnh, từ đó có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát bệnh tiểu đường loại 2.

Ăn bữa sáng cân bằng

Ăn một bữa sáng giàu protein và chất xơ trong vòng một giờ sau khi thức dậy có thể giúp ổn định lượng đường huyết.

Khi bỏ bữa sáng, cơ thể không nhận được năng lượng cần thiết và buộc phải tiết glucose dự trữ vào máu để duy trì mức đường huyết. Điều này kích hoạt sự gia tăng đột biến glucose trong máu. Ngược lại nếu ăn một bữa sáng nhiều carbohydrate cũng sẽ dẫn tới việc tăng nhanh lượng glucose trong máu.

Bởi vậy, chuyên gia khuyến khích bữa sáng bao gồm ba thành phần quan trọng là protein, chất béo lành mạnh và chất xơ. Ví dụ như bánh mì nguyên cám kẹp trứng/rau xà lách và bơ hoặc một cốc sữa chua Hy Lạp cùng các loại hạt giàu dinh dưỡng.

Nói không với cà phê

Nhiều người có thói quen uống cà phê mỗi buổi sáng. Tuy nhiên cà phê có thể khiến cho lượng đường trong máu tăng đột biến, đặc biệt vào buổi sáng. Mặc dù cà phê đen không khiến cho lượng đường huyết thay đổi đáng kể, tuy nhiên ít ai uống cà phê đen nguyên chất mà thường sẽ thêm đường/ sữa - nguyên nhân chính làm tăng lượng đường trong máu.

Nếu bạn nghiện cà phê bạn có thể uống trong ngày với điều kiện hạn chế nhất có thể lượng đường/ sữa uống cùng.