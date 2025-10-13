Cụ ông rơi vào nguy kịch chỉ từ vài nốt mụn nhọt ở vùng mông

10 ngày trước khi nhập viện, ông Đ.Q.T. (76 tuổi, ở Hải Phòng) có xuất hiện mụn nhọt ở mông trái, sau đó nhanh chóng lan rộng thành nhiều ổ sưng tấy. Người nhà đã mời nhân viên y tế đến chích rạch và tiêm kháng sinh (không rõ loại) tại nhà nhưng tình trạng không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn.

Vùng bệnh lan rộng thành nhiều ổ áp xe lớn, sưng nề, tấy đỏ, thấm dịch, chảy mủ, khiến bệnh nhân sốt cao, suy hô hấp tăng và hạn chế vận động. Ông nhập bệnh viện gần nhà và được chẩn đoán bị viêm mô bào, sốc nhiễm khuẩn nặng nên lập tức được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân hoại tử toàn bộ vùng mông sau khi tự xử lý mụn nhọt tại nhà. Ảnh: BVCC.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch: phù toàn thân, suy hô hấp phải thở ôxy kính 5l/p, vùng mông đùi trái hoại tử rộng 20x30cm, chảy mủ dịch hôi, chỉ số albumin máu rất thấp, ăn uống kém. Ông phải dùng kháng sinh liều cao kết hợp thuốc vận mạch và các biện pháp hồi sức tích cực.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huân, Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết: Do bệnh nhân mắc gout và bệnh đái tháo đường mạn tính nhiều năm nên chỉ một vết thương nhỏ hoặc một nốt mụn nhọt ngoài da cũng có nguy cơ tiến triển nhiễm trùng nặng hơn, hoại tử lan rộng, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân được chuyến đến Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống để tiến hành phẫu thuật cắt lọc vùng khuyết phần mềm mông trái vì có nhiều tổ chức giả mạc và hoại tử.

Sau 15 ngày điều trị tích cực và phẫu thuật cắt lọc hoại tử, tổ chức hạt đã hồng trở lại, tiên lượng có thể tiến hành vá da trong thời gian tới.

Thận trọng khi xử lý mụn nhọt tại nhà

Theo bác sĩ Huân, những vết mụn nhọt hay trầy xước tưởng chừng nhỏ bé đôi khi lại trở thành "cửa ngõ" cho vi khuẩn tấn công, đặc biệt ở người có bệnh nền, người có sức đề kháng yếu như người cao tuổi, đái tháo đường, Gout, người xơ gan, dùng coticoid kéo dài …

Vì vậy, khi có vết thương ngoài da, cần vệ sinh sát khuẩn ngay, theo dõi cẩn thận và đi khám sớm nếu có dấu hiệu bất thường. Tuyệt đối không tự ý chích rạch trong môi trường không đảm bảo vô khuẩn, không tự ý dùng thuốc mà không có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.

Với người dân bình thường, khi có các vết thương nhỏ (trầy xước, vết cắt nông, mụn nhọt vỡ...), việc xử lý ban đầu đúng cách đóng vai trò rất quan trọng để phòng ngừa nhiễm trùng và biến chứng.

Lưu ý, không tự ý nặn bóp mụn. Việc can thiệp bằng tay hay dụng cụ không vô trùng dễ khiến vi khuẩn xâm nhập sâu hơn, gây áp xe, thậm chí nhiễm trùng huyết; không đắp các vật liệu lạ như lá cây, thuốc lào, tro bếp, kem đánh răng hay các mẹo dân gian vì đều có thể khiến vết thương nhiễm trùng nặng hơn.

Nếu vết thương do vật sắc nhọn, dính đất hoặc nghi bẩn, nên kiểm tra lại lịch tiêm vaccine uốn ván. Nếu đã quá 5–10 năm kể từ mũi nhắc gần nhất (hoặc không nhớ rõ), hãy đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng kịp thời, tránh biến chứng xảy ra.