Người cao tuổi thường xuyên đau nhức, mất ngủ? Cơ thể đang ‘kêu cứu’ vì thiếu loại vitamin này

Vitamin D – vi chất thiết yếu cho người cao tuổi

Vitamin D không chỉ là "người bạn của xương" mà còn giữ vai trò thiết yếu trong việc duy trì hệ miễn dịch và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Với người cao tuổi, việc bổ sung đủ lượng vitamin D cần thiết mỗi ngày giúp cơ thể dẻo dai, giảm nguy cơ bệnh tật và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Xương chắc, dáng vững, sống khỏe mỗi ngày nhờ vitamin D – người bạn thân của người cao tuổi.

Theo thời gian, quá trình lão hóa khiến xương dễ giòn, sức cơ suy giảm và nguy cơ té ngã, loãng xương tăng cao. Một trong những nguyên nhân chính là do thiếu hụt vitamin D – vi chất quan trọng giúp cơ thể hấp thu canxi và phospho hiệu quả. Vậy làm thế nào để người cao tuổi có thể bổ sung vitamin D một cách an toàn, đúng cách và phát huy tối đa lợi ích cho sức khỏe? Cùng lắng nghe những chia sẻ từ TS. Lê Thị Hương Giang – Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 để hiểu rõ hơn.

TS. Lê Thị Hương Giang – Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8.

Bổ sung vitamin D: Có nên dùng viên uống hằng ngày?

Theo TS. Lê Thị Hương Giang, ở độ tuổi 65, việc bổ sung vitamin D trong cuộc sống hàng ngày là điều vô cùng cần thiết. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Nội tiết lâm sàng Hoa Kỳ, liều lượng thường được đề nghị cho người cao tuổi là khoảng 600–800 IU/ngày. Tuy nhiên, đây chỉ là liều tham khảo. Tốt nhất, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có liều lượng phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe cụ thể của mình.

Những dấu hiệu nào cho biết cơ thể đang bị thiếu vitamin D?

TS. Lê Thị Hương Giang cho biết, một trong những điều đáng lo ngại nhất của tình trạng thiếu vitamin D là nó thường diễn ra một cách âm thầm và khó phát hiện. Các triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng và dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề lão hóa thông thường. Tuy nhiên, người bệnh có thể 'lắng nghe' cơ thể để nhận biết những dấu hiệu cho thấy mình đang bị thiếu vitamin D qua các biểu hiện sau:

- Đau cơ, yếu cơ: Cảm giác mỏi mệt ở các cơ bắp, đôi khi cảm thấy yếu sức hơn bình thường, ví dụ như khó khăn khi đứng lên hoặc leo cầu thang.

- Đau nhức xương khớp: Cảm giác đau âm ỉ ở các vùng xương khớp trên cơ thể.

- Đi lại khó khăn, dễ mất thăng bằng: Đây là một dấu hiệu quan trọng, cho thấy sự phối hợp giữa cơ và xương đang bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ té ngã.

Thiếu vitamin D khiến người cao tuổi dễ đau cơ, mỏi khớp và giảm khả năng vận động.

Hậu quả của việc nếu thiếu vitamin D kéo dài

"Tình trạng thiếu vitamin D kéo dài vô cùng nguy hiểm, đặc biệt với người cao tuổi" - TS. Lê Thị Hương Giang nhấn mạnh.

Theo chuyên gia, khi cơ thể không được cung cấp đủ vitamin D trong thời gian dài, hậu quả đầu tiên và nghiêm trọng nhất chính là loãng xương. Khi đó, xương trở nên yếu, giòn và dễ gãy dù chỉ với một cú ngã nhẹ hoặc va chạm thông thường. Đây cũng là nguyên nhân phổ biến khiến người cao tuổi bị gãy cổ xương đùi, cột sống, những chấn thương có thể gây biến chứng nặng, mất khả năng vận động, thậm chí ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Không chỉ vậy, thiếu vitamin D còn làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ bị tấn công bởi các tác nhân gây bệnh. Một số nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng, tình trạng thiếu hụt vi chất này có thể tác động tiêu cực đến tim mạch, khả năng nhận thức và sức khỏe tinh thần, khiến người cao tuổi dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, suy nhược và giảm chất lượng sống.

Bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin D giúp người cao tuổi tăng cường đề kháng và bảo vệ tim mạch.

Nên bổ sung vitamin D bằng cách nào để mang lại hiệu quả cao nhất?

TS Lê Thị Hương Giang cho biết, để cơ thể hấp thu vitamin D tối ưu, người cao tuổi nên kết hợp hài hòa từ ba nguồn chính:

1. Từ ánh nắng mặt trời: Đây là nguồn vitamin D tự nhiên và dễ tiếp cận nhất. Thời điểm lý tưởng để tắm nắng là khoảng 9–10 giờ sáng hoặc 14–15 giờ chiều. Chỉ cần để lộ vùng da tay, chân hoặc lưng trong 10–15 phút, khoảng 3–4 lần mỗi tuần là đủ để cơ thể tổng hợp vitamin D. Tuy nhiên, cần tránh phơi nắng quá lâu để không làm tổn thương da.

2. Từ thực phẩm hằng ngày: Một chế độ ăn đa dạng sẽ giúp cung cấp nguồn vitamin D tự nhiên cho cơ thể. Hãy ưu tiên các thực phẩm như cá hồi, cá thu, cá trích, lòng đỏ trứng, sữa tươi và các sản phẩm sữa có bổ sung vitamin D. Việc duy trì thói quen ăn uống này không chỉ tốt cho xương mà còn hỗ trợ hệ miễn dịch và tim mạch.

Thực phẩm giàu vitamin D – người bạn thầm lặng giúp xương chắc, dáng khỏe và tinh thần minh mẫn.

3. Từ viên uống bổ sung: Đối với người cao tuổi, việc sử dụng viên bổ sung vitamin D là cách đơn giản và ổn định nhất để đáp ứng nhu cầu hằng ngày. Liều lượng được khuyến nghị là khoảng 600–800 IU mỗi ngày. Nếu đã mắc loãng xương hoặc có bệnh lý nền, bác sĩ có thể chỉ định liều cao hơn, nhưng cần được theo dõi định kỳ để tránh tình trạng thừa vitamin D – có thể gây hại cho sức khỏe.

Có thể nói, vitamin D không chỉ là "chìa khóa vàng" cho sức khỏe của xương mà còn là tấm lá chắn bảo vệ hệ miễn dịch, tim mạch và trí não của người cao tuổi. Ở giai đoạn này của cuộc đời, mỗi bữa ăn đủ chất, mỗi buổi tắm nắng đúng giờ hay một viên bổ sung nhỏ bé mỗi ngày đều là sự đầu tư bền vững cho tuổi già khỏe mạnh. Bởi khi cơ thể được nuôi dưỡng đúng cách, tuổi tác chỉ còn là con số – còn sức khỏe và niềm vui sống mới là giá trị thật sự của những năm tháng an yên.

