Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Thứ sáu, 13:59 10/10/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Người bị sỏi thận, người đau dạ dày, người đang bị tiêu chảy, mới lấy cao răng... cần hạn chế ăn rau mồng tơi

Công dụng của rau mồng tơi với sức khỏe

Rau mồng tơi là món rau ngon, bài thuốc hữu ích có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe con người. Rau mồng tơi cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể như natri, lipid, kali, chất xơ, carbohydrate, protein, canxi, sắt, nhiều vitamin trong lá mồng tơi như vitamin A, B6, B12, C, D.

Một ngày, bạn chỉ cần ăn một bát nhỏ rau mồng tơi nấu chín đã cung cấp hàm lượng vitamin A và sắt đủ cho nhu cầu của cơ thể. Thành phần trong rau mồng tơi thúc đẩy tiêu hóa bằng cách bổ sung chất nhầy và chất xơ hòa tan, tạo điều kiện, giảm tình trạng táo bón.

Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo Đông y, rau mồng tơi có tính hàn, vị chua, không độc, tác dụng lợi tiểu, giải độc, làm đẹp da, trị rôm sảy, mụn nhọt, hỗ trợ chứng thiếu máu, say nắng nóng. Nước cốt từ rau mùng tơi có thể làm mau lành vết bỏng, hầm mùng tơi với chân giò giúp trị đau nhức xương khớp.

Loại rau này giàu chất dinh dưỡng nhưng chứa lượng axit oxalic và purin cao, vì vậy nếu ăn quá nhiều khiến hàm lượng canxi oxalate trong nước tiểu tích tụ trong cơ thể dễ gây sỏi thận. Hàm lượng axit uric cao tăng nguy cơ bệnh gout. 

5 nhóm người được khuyến cáo hạn chế ăn rau mồng tơi

Rau mồng tơi rất tốt nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Bài viết của BS. Nguyễn Hoài Thu - Chuyên khoa Dinh dưỡng đã chỉ ra 5 nhóm người dưới đây được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi:

Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Những người hấp thu kém không nên ăn rau mồng tơi bởi mồng tơi chứa hàm lượng cao axít oxalic (một loại chất hóa học liên kết với sắt và canxi) khiến cơ thể khó hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng.

Người mới lấy cao răng không nên ăn mồng tơi trong 1-2 tuần bởi rau mồng tơi dễ tạo mảng ố bám trên răng do axit oxalic trong rau mồng tơi không hòa tan trong nước.

Người bị sỏi thận không nên ăn rau mồng tơi bởi rau mồng tơi chứa nhiều purin. Hợp chất hữu cơ khi đi vào cơ thể sẽ biến thành axít uric làm tăng nguy cơ phát triển của sỏi thận. Các axit oxalic trong rau mồng tơi làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến sỏi thận ngày càng phát triển.

Người đau dạ dày không nên ăn nhiều rau mồng tơi bởi hàm lượng chất xơ lớn trong rau mồng tơi có thể khiến dạ dày khó chịu khi ăn nhiều.

Người đang bị tiêu chảy không nên ăn mặc dù mồng tơi có thể giúp nhuận tràng, cải thiện tình trạng táo bón nhưng nếu ăn quá nhiều mồng tơi có thể dẫn tới tiêu chảy.

Lưu ý, món từ rau mồng tơi sau khi chế biến nên ăn hết trong ngày, mỗi lần ăn nên hâm nóng lại. Tránh để qua đêm, rau mồng tơi có thể biến chất dẫn tới ngộ độc.

M.H (th)
