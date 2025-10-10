Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi
GĐXH - Người bị sỏi thận, người đau dạ dày, người đang bị tiêu chảy, mới lấy cao răng... cần hạn chế ăn rau mồng tơi
Công dụng của rau mồng tơi với sức khỏe
Rau mồng tơi là món rau ngon, bài thuốc hữu ích có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe con người. Rau mồng tơi cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể như natri, lipid, kali, chất xơ, carbohydrate, protein, canxi, sắt, nhiều vitamin trong lá mồng tơi như vitamin A, B6, B12, C, D.
Một ngày, bạn chỉ cần ăn một bát nhỏ rau mồng tơi nấu chín đã cung cấp hàm lượng vitamin A và sắt đủ cho nhu cầu của cơ thể. Thành phần trong rau mồng tơi thúc đẩy tiêu hóa bằng cách bổ sung chất nhầy và chất xơ hòa tan, tạo điều kiện, giảm tình trạng táo bón.
Theo Đông y, rau mồng tơi có tính hàn, vị chua, không độc, tác dụng lợi tiểu, giải độc, làm đẹp da, trị rôm sảy, mụn nhọt, hỗ trợ chứng thiếu máu, say nắng nóng. Nước cốt từ rau mùng tơi có thể làm mau lành vết bỏng, hầm mùng tơi với chân giò giúp trị đau nhức xương khớp.
Loại rau này giàu chất dinh dưỡng nhưng chứa lượng axit oxalic và purin cao, vì vậy nếu ăn quá nhiều khiến hàm lượng canxi oxalate trong nước tiểu tích tụ trong cơ thể dễ gây sỏi thận. Hàm lượng axit uric cao tăng nguy cơ bệnh gout.
5 nhóm người được khuyến cáo hạn chế ăn rau mồng tơi
Rau mồng tơi rất tốt nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Bài viết của BS. Nguyễn Hoài Thu - Chuyên khoa Dinh dưỡng đã chỉ ra 5 nhóm người dưới đây được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi:
Những người hấp thu kém không nên ăn rau mồng tơi bởi mồng tơi chứa hàm lượng cao axít oxalic (một loại chất hóa học liên kết với sắt và canxi) khiến cơ thể khó hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng.
Người mới lấy cao răng không nên ăn mồng tơi trong 1-2 tuần bởi rau mồng tơi dễ tạo mảng ố bám trên răng do axit oxalic trong rau mồng tơi không hòa tan trong nước.
Người bị sỏi thận không nên ăn rau mồng tơi bởi rau mồng tơi chứa nhiều purin. Hợp chất hữu cơ khi đi vào cơ thể sẽ biến thành axít uric làm tăng nguy cơ phát triển của sỏi thận. Các axit oxalic trong rau mồng tơi làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến sỏi thận ngày càng phát triển.
Người đau dạ dày không nên ăn nhiều rau mồng tơi bởi hàm lượng chất xơ lớn trong rau mồng tơi có thể khiến dạ dày khó chịu khi ăn nhiều.
Người đang bị tiêu chảy không nên ăn mặc dù mồng tơi có thể giúp nhuận tràng, cải thiện tình trạng táo bón nhưng nếu ăn quá nhiều mồng tơi có thể dẫn tới tiêu chảy.
Lưu ý, món từ rau mồng tơi sau khi chế biến nên ăn hết trong ngày, mỗi lần ăn nên hâm nóng lại. Tránh để qua đêm, rau mồng tơi có thể biến chất dẫn tới ngộ độc.
GĐXH - Căn bệnh tưởng xa mà gần: Huyết khối tĩnh mạch sâu đang ngày càng phổ biến ở dân văn phòng – những người phải ngồi lâu, ít vận động.
GĐXH - Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người trưởng thành khỏe mạnh nên giới hạn tiêu thụ không quá 1 quả trứng mỗi ngày, nhất là với người có nguy cơ tim mạch cao.
GĐXH - Mỗi người có thể chủ động bảo vệ gan khỏe mạnh thông qua các biện pháp xây dựng lối sống, chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt lành mạnh.
GĐXH - Ông Philippe phát hiện ung thư trực tràng từ biểu hiện rối loạn tiêu hóa khi đang du lịch ở Việt Nam. Ông thừa nhận có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, từng sụt 7 kg không rõ nguyên nhân.
GĐXH - Người phụ nữ bị viêm phúc mạc do thủng tử cung nhập viện trong tình trạng đau bụng 1 tuần, táo bón, tiếp xúc chậm...
GĐXH - Viêm tuỵ cấp dễ nhầm lẫn với đau bụng thông thường. Biết được dấu hiệu sớm sẽ giúp bạn phòng tránh rủi ro nghiêm trọng.
GĐXH - Bệnh nhân nhập viện vì đau bụng, bác sĩ phát hiện khối u gan trái chảy máu trong bao gan, có thể vỡ bất cứ lúc nào.
GĐXH - Nhiều người lo ngại chạy bộ có thể khiến huyết áp tăng cao. Thực tế, nếu tập đúng cách, chạy bộ lại là 'liều thuốc' vàng cho người cao huyết áp.
GĐXH - Người đàn ông bị biến chứng bệnh gout nặng, nổi hạt tophi khắp tứ chi, biến dạng cấu trúc giải phẫu... do chủ quan, tự ý điều trị tại nhà mà không tuân theo chỉ định của bác sĩ.
GĐXH - Nhiều tháng nay bệnh nhân có khối sa vùng hậu môn ngày càng to, chảy dịch kèm đại tiện khó khăn, phải dùng tay đẩy khối sa trở lại.
GĐXH - Với bệnh gan nhiễm mỡ, ngoài việc duy trì các thói quen sống lành mạnh, người bệnh có thể bổ sung các loại đồ uống giúp thải độc, giảm mỡ gan, giúp giảm gánh nặng cho bộ phận này.