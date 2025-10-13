Mới nhất
Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Thứ hai, 09:43 13/10/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Thiếu vitamin D có thể khiến bạn hay quên, lơ đãng. 5 loại thực phẩm dưới đây chính là 'liều thuốc tự nhiên' giúp não khỏe, trí nhớ nhạy bén hơn.

Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn - Ảnh 1.

5 loại thực phẩm giàu vitamin D giúp tăng cường trí nhớ, hỗ trợ hoạt động của não bộ và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngayLoại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay

GĐXH - Đảm bảo bạn sẽ phải bất ngờ vì cách chế biến mới mẻ mà hấp dẫn của loại thực phẩm quen thuộc, chứa nhiều vitamin D này.

9 dấu hiệu ban đầu cảnh báo cơ thể đang cần vitamin D9 dấu hiệu ban đầu cảnh báo cơ thể đang cần vitamin D

Vitamin D thiết yếu cho xương chắc khỏe và miễn dịch vững vàng nhưng tình trạng thiếu hụt lại khá phổ biến ngay cả ở vùng nhiều nắng. Dưới đây là 9 dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang thiếu hụt vitamin D.

 

Bảo An
Người cao tuổi thường xuyên đau nhức, mất ngủ? Cơ thể đang ‘kêu cứu’ vì thiếu loại vitamin này

Người cao tuổi thường xuyên đau nhức, mất ngủ? Cơ thể đang ‘kêu cứu’ vì thiếu loại vitamin này

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia khuyến cáo: Người cao tuổi nên bổ sung vitamin D đúng cách để xương chắc khỏe, tăng miễn dịch và phòng ngừa loãng xương hiệu quả.

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Căn bệnh tưởng xa mà gần: Huyết khối tĩnh mạch sâu đang ngày càng phổ biến ở dân văn phòng – những người phải ngồi lâu, ít vận động.

Thực đơn trứng cho bữa sáng: Ăn trứng bao nhiêu, ăn như thế nào là tốt nhất?

Thực đơn trứng cho bữa sáng: Ăn trứng bao nhiêu, ăn như thế nào là tốt nhất?

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người trưởng thành khỏe mạnh nên giới hạn tiêu thụ không quá 1 quả trứng mỗi ngày, nhất là với người có nguy cơ tim mạch cao.

Cách cải thiện sức khỏe của gan

Cách cải thiện sức khỏe của gan

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Mỗi người có thể chủ động bảo vệ gan khỏe mạnh thông qua các biện pháp xây dựng lối sống, chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt lành mạnh.

Người đàn ông 54 tuổi phát hiện ung thư đại tràng trong lúc đi du lịch, thừa nhân có thói quen xấu này!

Người đàn ông 54 tuổi phát hiện ung thư đại tràng trong lúc đi du lịch, thừa nhân có thói quen xấu này!

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Ông Philippe phát hiện ung thư trực tràng từ biểu hiện rối loạn tiêu hóa khi đang du lịch ở Việt Nam. Ông thừa nhận có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, từng sụt 7 kg không rõ nguyên nhân.

Người phụ nữ bị thủng tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ bị thủng tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ bị viêm phúc mạc do thủng tử cung nhập viện trong tình trạng đau bụng 1 tuần, táo bón, tiếp xúc chậm...

Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Người bị sỏi thận, người đau dạ dày, người đang bị tiêu chảy, mới lấy cao răng... cần hạn chế ăn rau mồng tơi

Viêm tuỵ cấp – bệnh nguy hiểm bất ngờ, bạn đã biết cách phòng tránh chưa?

Viêm tuỵ cấp – bệnh nguy hiểm bất ngờ, bạn đã biết cách phòng tránh chưa?

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Viêm tuỵ cấp dễ nhầm lẫn với đau bụng thông thường. Biết được dấu hiệu sớm sẽ giúp bạn phòng tránh rủi ro nghiêm trọng.

Người đàn ông 35 tuổi phát hiện suýt vỡ gan từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 35 tuổi phát hiện suýt vỡ gan từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân nhập viện vì đau bụng, bác sĩ phát hiện khối u gan trái chảy máu trong bao gan, có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Người huyết áp cao chạy bộ: Lợi hay hại? Bác sĩ chỉ rõ giới hạn an toàn cần biết

Người huyết áp cao chạy bộ: Lợi hay hại? Bác sĩ chỉ rõ giới hạn an toàn cần biết

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Nhiều người lo ngại chạy bộ có thể khiến huyết áp tăng cao. Thực tế, nếu tập đúng cách, chạy bộ lại là 'liều thuốc' vàng cho người cao huyết áp.

Có mắc bệnh tiểu đường hay không, nhìn cách uống nước là biết?: Bạn có bao nhiêu triệu chứng giống như này?

Có mắc bệnh tiểu đường hay không, nhìn cách uống nước là biết?: Bạn có bao nhiêu triệu chứng giống như này?

Bệnh thường gặp

GĐXH - Tiểu đường là một căn bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ được chẩn đoán khi khám sức khỏe hoặc khi xuất hiện một số triệu chứng bất thường.

Nướu răng khỏe mạnh không khó: 1 thay đổi nhỏ trong bữa ăn, hiệu quả bất ngờ

Nướu răng khỏe mạnh không khó: 1 thay đổi nhỏ trong bữa ăn, hiệu quả bất ngờ

Bệnh thường gặp
Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bệnh thường gặp
Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Bệnh thường gặp
Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bệnh thường gặp

