60 trường học tại Hà Nội tạm dừng sử dụng sữa Núi Tản Ba Vì để chờ kết quả kiểm nghiệm

Những ngày qua, sự việc nhiều học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Đan Phượng và huyện Hoài Đức bị đau bụng, đi ngoài... do nghi vấn nguyên nhân từ sau khi sử dụng sữa Núi Tản Ba Vì trong suất ăn thêm ở trường.



Theo phản ánh, sữa trong suất ăn thêm ở các trường là sữa tươi thanh trùng Núi Tản Ba Vì có đường và Sữa chua Núi Tản Ba Vì có đường, do Công ty CP Sữa Núi Tản Ba Vì (thôn Muồng Phú Vàng, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội) sản xuất.

Theo đó, trên địa bàn huyện Đan Phượng có khoảng 10 trường mầm non và 8 - 9 trường tiểu học, huyện Hoài Đức có 42 trường vừa sử dụng các sản phẩm sữa và sữa chua của Công ty Cổ phần sữa Núi Tản Ba Vì.

Tính đến hôm nay (26/9), trong khi chờ kết quả kiểm nghiệm các mẫu sữa từ cơ quan chức năng, các trường học nói trên đã tạm dừng sử dụng sản phẩm sữa của đơn vị này cho đến khi có kết quả kiểm nghiệm các mẫu sữa.

Theo phụ huynh có con theo học tại trường Tiểu học Tân Lập B (Đan Phượng), các con của họ đang sử dụng sản phẩm của Công ty CP Sữa Núi Tản Ba Vì với hai dòng sản phẩm chính là Sữa tươi thanh trùng Núi Tản Ba Vì có đường và Sữa chua Núi Tản Ba Vì có đường, đây là hai dòng sản phẩm được sử dụng trong bữa ăn phụ của các cháu tại trường.

Dù phụ huynh học sinh đặt nghi vấn hiện tượng đau bụng có nguyên nhân từ sau khi sử dụng sữa Núi Tản Ba Vì trong suất ăn thêm (bữa phụ) ở trường. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng nguyên nhân không hoàn toàn xuất phát từ sữa. Bởi thức ăn trong khoảng thời gian từ bữa chính ăn tại trường hoặc ngoài trường đến bữa phụ cũng có thể gây nên tình trạng đâu bụng, đi ngoài.

Ngày 26/9, trao đổi nhanh với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng phòng Y tế huyện Hoài Đức cho biết, ngay sau khi có phản ánh từ người dân, phụ huynh, Phòng Y tế huyện Hoài Đức đã phối hợp với Phòng Giáo dục huyện Hoài Đức chỉ đạo và phối hợp với các trường, Trạm y tế các xã tổ chức rà soát toàn bộ học sinh tại các trường có sử dụng sữa Núi Tản Ba Vì bị đau bụng, rối loạn tiêu hóa và được khám, điều trị tại các Trạm y tế xã, từ ngày 5/9 đến nay.

"Trong đó, chúng tôi rà soát kỹ số lượng học sinh nghỉ ốm, nghỉ ốm do rối loạn tiêu hóa và rối loạn tiêu hóa do sữa, rối loạn tiêu hóa do loại sữa nào (?). Tuy nhiên, qua báo cáo từ các Trạm y tế và các trường, đến nay, không có cháu nào bị ngộ độc, bị rối loạn tiêu hóa và điều trị rối loạn tiêu hóa do nghi vấn sử dụng sữa Núi Tản Ba Vì", bà Thanh cho hay.

Cũng theo bà Thanh, dự kiến hơn 1 tuần nữa sẽ có kết quả kiểm nghiệm các mẫu sữa từ cơ quan chức năng.

Một góc khu vực sản xuất của Công ty Cổ phần sữa Núi Tản Ba Vì (tại thôn Muồng Phú Vàng, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Bà Thanh cho biết: "Trong hồ sơ của công ty Công ty CP Sữa Núi Tản Ba Vì có đầy đủ Chứng nhận công bố sản phẩm, cũng như Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ATTP. Sau khi có kết quả của các cơ quan quản lý cấp trên đối với công ty sữa, chúng tôi sẽ có phản hồi tới thêm".

Theo bà Thanh, huyện Hoài Đức chỉ đạo rất sát sao các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Vừa qua, huyện vừa tổ chức tập huấn theo Kế hoạch 210 của UBND TP Hà Nội về kiểm soát ATTP trong và xung quanh trường học trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức lễ ra quân và ký cam kết đối với chuyên đề về ATTP. Ngoài ra, đầu năm, Đoàn liên ngành của huyện đã kiểm tra về đảm bảo ATTP tại các trường học có bếp ăn, suất ăn. Trong tháng 10 tới đây, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục kiểm tra và sẽ có báo cáo.

Bà Thanh nhấn mạnh: "Hiện tại, chưa có cơ sở nào để khẳng định nguyên nhân khiến các cháu học sinh đau bụng xuất phát từ sữa. Trên địa bàn huyện Hoài Đức có 42 trường sử dụng sữa Núi Tản Ba Vì và 43 trường này đều tạm dừng sử dụng sữa Núi Tản Ba Vì cho đến khi có kết quả kiểm nghiệm. Thời gian tới, nếu kết quả kiệm nghiệm khẳng định sữa Núi Tản Ba Vì đảm bảo, thì các nhà trường tự chủ trong việc quyết định có hay không tiếp tục sử dụng sửa Núi Tản Ba Vì".



