Bác sĩ cảnh báo: Thói quen ăn uống tưởng vô hại, ai ngờ mang cả 'đội quân ký sinh trùng' vào cơ thể

Cảnh báo thói quen ăn gỏi cá, thịt tái: Con đường ngắn nhất rước ký sinh trùng vào cơ thể

Thói quen ăn gỏi cá, thịt tái hoặc các món sống tưởng "sành ăn" đang tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng: Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai cảnh báo đây chính là con đường đưa ký sinh trùng như sán lá gan, sán dải, giun xoắn vào cơ thể. Chúng có thể xâm nhập từ thực phẩm chưa chín, di chuyển vào gan, phổi, não hoặc hệ tiêu hóa, gây ra các triệu chứng như đau bụng, vàng da, mệt mỏi, suy giảm chức năng cơ quan nội tạng.

Trong video này, chúng tôi sẽ nói về các loại ký sinh trùng thường gặp, cách lây nhiễm và cách phòng ngừa theo chia sẻ của ThS.BS. Phạm Thị Thảo Hương - Khoa Vi sinh, Viện Xét nghiệm Y học, Bệnh viện Bạch Mai để giúp bạn đọc bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như gia đình.

