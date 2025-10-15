Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Bác sĩ cảnh báo: Thói quen ăn uống tưởng vô hại, ai ngờ mang cả 'đội quân ký sinh trùng' vào cơ thể

Thứ tư, 12:15 15/10/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thói quen ăn gỏi cá, thịt tái tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm, tấn công gan, phổi, thậm chí cả não mà ít ai ngờ tới.

Cảnh báo thói quen ăn gỏi cá, thịt tái: Con đường ngắn nhất rước ký sinh trùng vào cơ thể

Thói quen ăn gỏi cá, thịt tái hoặc các món sống tưởng "sành ăn" đang tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng: Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai cảnh báo đây chính là con đường đưa ký sinh trùng như sán lá gan, sán dải, giun xoắn vào cơ thể. Chúng có thể xâm nhập từ thực phẩm chưa chín, di chuyển vào gan, phổi, não hoặc hệ tiêu hóa, gây ra các triệu chứng như đau bụng, vàng da, mệt mỏi, suy giảm chức năng cơ quan nội tạng. 

Trong video này, chúng tôi sẽ nói về các loại ký sinh trùng thường gặp, cách lây nhiễm và cách phòng ngừa theo chia sẻ của ThS.BS. Phạm Thị Thảo Hương - Khoa Vi sinh, Viện Xét nghiệm Y học, Bệnh viện Bạch Mai để giúp bạn đọc bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như gia đình.

Nam thanh niên 20 tuổi áp xe gan, nhiễm 3 loại ký sinh trùng thừa nhận có thói quen nàyNam thanh niên 20 tuổi áp xe gan, nhiễm 3 loại ký sinh trùng thừa nhận có thói quen này

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân cho biết không có thói quen tẩy giun sán định kỳ, thỉnh thoảng có ăn rau sống trong các bữa ăn hàng ngày.

Cô gái 25 tuổi nguy kịch vì bị ký sinh trùng đốt ở vùng nhạy cảmCô gái 25 tuổi nguy kịch vì bị ký sinh trùng đốt ở vùng nhạy cảm

GĐXH – Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng sốt cao kèm theo khó thở nghiêm trọng. Sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán mắc sốt mò.


Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Viêm tuỵ cấp – bệnh nguy hiểm bất ngờ, bạn đã biết cách phòng tránh chưa?

Viêm tuỵ cấp – bệnh nguy hiểm bất ngờ, bạn đã biết cách phòng tránh chưa?

Người huyết áp cao chạy bộ: Lợi hay hại? Bác sĩ chỉ rõ giới hạn an toàn cần biết

Người huyết áp cao chạy bộ: Lợi hay hại? Bác sĩ chỉ rõ giới hạn an toàn cần biết

Nướu răng khỏe mạnh không khó: 1 thay đổi nhỏ trong bữa ăn, hiệu quả bất ngờ

Nướu răng khỏe mạnh không khó: 1 thay đổi nhỏ trong bữa ăn, hiệu quả bất ngờ

Cùng chuyên mục

Mỡ máu cao – căn bệnh thầm lặng khiến người cao tuổi dễ đột quỵ dù trông vẫn khỏe mạnh

Mỡ máu cao – căn bệnh thầm lặng khiến người cao tuổi dễ đột quỵ dù trông vẫn khỏe mạnh

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Mỡ máu cao đang âm thầm hủy hoại tim và não người cao tuổi, dù vẻ ngoài vẫn khỏe mạnh. Hiểu sớm để giữ trái tim luôn bình yên.

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.

Người cao tuổi thường xuyên đau nhức, mất ngủ? Cơ thể đang ‘kêu cứu’ vì thiếu loại vitamin này

Người cao tuổi thường xuyên đau nhức, mất ngủ? Cơ thể đang ‘kêu cứu’ vì thiếu loại vitamin này

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia khuyến cáo: Người cao tuổi nên bổ sung vitamin D đúng cách để xương chắc khỏe, tăng miễn dịch và phòng ngừa loãng xương hiệu quả.

Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Thiếu vitamin D có thể khiến bạn hay quên, lơ đãng. 5 loại thực phẩm dưới đây chính là 'liều thuốc tự nhiên' giúp não khỏe, trí nhớ nhạy bén hơn.

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Căn bệnh tưởng xa mà gần: Huyết khối tĩnh mạch sâu đang ngày càng phổ biến ở dân văn phòng – những người phải ngồi lâu, ít vận động.

Thực đơn trứng cho bữa sáng: Ăn trứng bao nhiêu, ăn như thế nào là tốt nhất?

Thực đơn trứng cho bữa sáng: Ăn trứng bao nhiêu, ăn như thế nào là tốt nhất?

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người trưởng thành khỏe mạnh nên giới hạn tiêu thụ không quá 1 quả trứng mỗi ngày, nhất là với người có nguy cơ tim mạch cao.

Cách cải thiện sức khỏe của gan

Cách cải thiện sức khỏe của gan

Sống khỏe - 4 ngày trước

GĐXH - Mỗi người có thể chủ động bảo vệ gan khỏe mạnh thông qua các biện pháp xây dựng lối sống, chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt lành mạnh.

Người đàn ông 54 tuổi phát hiện ung thư đại tràng trong lúc đi du lịch, thừa nhân có thói quen xấu này!

Người đàn ông 54 tuổi phát hiện ung thư đại tràng trong lúc đi du lịch, thừa nhân có thói quen xấu này!

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Ông Philippe phát hiện ung thư trực tràng từ biểu hiện rối loạn tiêu hóa khi đang du lịch ở Việt Nam. Ông thừa nhận có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, từng sụt 7 kg không rõ nguyên nhân.

Người phụ nữ bị thủng tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ bị thủng tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ bị viêm phúc mạc do thủng tử cung nhập viện trong tình trạng đau bụng 1 tuần, táo bón, tiếp xúc chậm...

Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bệnh thường gặp - 5 ngày trước

GĐXH - Người bị sỏi thận, người đau dạ dày, người đang bị tiêu chảy, mới lấy cao răng... cần hạn chế ăn rau mồng tơi

Xem nhiều

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Bệnh thường gặp

GĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.

Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Bệnh thường gặp
Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bệnh thường gặp
Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bệnh thường gặp
Mỡ máu cao – căn bệnh thầm lặng khiến người cao tuổi dễ đột quỵ dù trông vẫn khỏe mạnh

Mỡ máu cao – căn bệnh thầm lặng khiến người cao tuổi dễ đột quỵ dù trông vẫn khỏe mạnh

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top