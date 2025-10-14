Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Mỡ máu cao – căn bệnh thầm lặng khiến người cao tuổi dễ đột quỵ dù trông vẫn khỏe mạnh

Thứ ba, 20:04 14/10/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mỡ máu cao đang âm thầm hủy hoại tim và não người cao tuổi, dù vẻ ngoài vẫn khỏe mạnh. Hiểu sớm để giữ trái tim luôn bình yên.

Mỡ máu cao – căn bệnh thầm lặng khiến người cao tuổi dễ đột quỵ dù trông vẫn khỏe mạnh - Ảnh 1.

Người cao tuổi có nguy cơ cao bị rối loạn mỡ máu – căn bệnh tiến triển âm thầm nhưng hậu quả nghiêm trọng.

Người bị mỡ máu cao đừng vội kiêng khem cực đoan: Ăn đúng cách, chỉ số sẽ tự "ngoan ngoãn" ổn địnhNgười bị mỡ máu cao đừng vội kiêng khem cực đoan: Ăn đúng cách, chỉ số sẽ tự 'ngoan ngoãn' ổn định

GĐXH - Mỡ máu cao không chỉ do ăn uống thiếu kiểm soát. Duy trì chế độ ăn khoa học, thông minh sẽ giúp cân bằng mỡ máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

 

Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người cao tuổi thường xuyên đau nhức, mất ngủ? Cơ thể đang ‘kêu cứu’ vì thiếu loại vitamin này

Người cao tuổi thường xuyên đau nhức, mất ngủ? Cơ thể đang ‘kêu cứu’ vì thiếu loại vitamin này

Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Viêm tuỵ cấp – bệnh nguy hiểm bất ngờ, bạn đã biết cách phòng tránh chưa?

Viêm tuỵ cấp – bệnh nguy hiểm bất ngờ, bạn đã biết cách phòng tránh chưa?

Cùng chuyên mục

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.

Người cao tuổi thường xuyên đau nhức, mất ngủ? Cơ thể đang ‘kêu cứu’ vì thiếu loại vitamin này

Người cao tuổi thường xuyên đau nhức, mất ngủ? Cơ thể đang ‘kêu cứu’ vì thiếu loại vitamin này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia khuyến cáo: Người cao tuổi nên bổ sung vitamin D đúng cách để xương chắc khỏe, tăng miễn dịch và phòng ngừa loãng xương hiệu quả.

Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Thiếu vitamin D có thể khiến bạn hay quên, lơ đãng. 5 loại thực phẩm dưới đây chính là 'liều thuốc tự nhiên' giúp não khỏe, trí nhớ nhạy bén hơn.

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Căn bệnh tưởng xa mà gần: Huyết khối tĩnh mạch sâu đang ngày càng phổ biến ở dân văn phòng – những người phải ngồi lâu, ít vận động.

Thực đơn trứng cho bữa sáng: Ăn trứng bao nhiêu, ăn như thế nào là tốt nhất?

Thực đơn trứng cho bữa sáng: Ăn trứng bao nhiêu, ăn như thế nào là tốt nhất?

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người trưởng thành khỏe mạnh nên giới hạn tiêu thụ không quá 1 quả trứng mỗi ngày, nhất là với người có nguy cơ tim mạch cao.

Cách cải thiện sức khỏe của gan

Cách cải thiện sức khỏe của gan

Sống khỏe - 3 ngày trước

GĐXH - Mỗi người có thể chủ động bảo vệ gan khỏe mạnh thông qua các biện pháp xây dựng lối sống, chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt lành mạnh.

Người đàn ông 54 tuổi phát hiện ung thư đại tràng trong lúc đi du lịch, thừa nhân có thói quen xấu này!

Người đàn ông 54 tuổi phát hiện ung thư đại tràng trong lúc đi du lịch, thừa nhân có thói quen xấu này!

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Ông Philippe phát hiện ung thư trực tràng từ biểu hiện rối loạn tiêu hóa khi đang du lịch ở Việt Nam. Ông thừa nhận có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, từng sụt 7 kg không rõ nguyên nhân.

Người phụ nữ bị thủng tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ bị thủng tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ bị viêm phúc mạc do thủng tử cung nhập viện trong tình trạng đau bụng 1 tuần, táo bón, tiếp xúc chậm...

Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Người bị sỏi thận, người đau dạ dày, người đang bị tiêu chảy, mới lấy cao răng... cần hạn chế ăn rau mồng tơi

Viêm tuỵ cấp – bệnh nguy hiểm bất ngờ, bạn đã biết cách phòng tránh chưa?

Viêm tuỵ cấp – bệnh nguy hiểm bất ngờ, bạn đã biết cách phòng tránh chưa?

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Viêm tuỵ cấp dễ nhầm lẫn với đau bụng thông thường. Biết được dấu hiệu sớm sẽ giúp bạn phòng tránh rủi ro nghiêm trọng.

Xem nhiều

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Bệnh thường gặp

GĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.

Có mắc bệnh tiểu đường hay không, nhìn cách uống nước là biết?: Bạn có bao nhiêu triệu chứng giống như này?

Có mắc bệnh tiểu đường hay không, nhìn cách uống nước là biết?: Bạn có bao nhiêu triệu chứng giống như này?

Bệnh thường gặp
Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Não bộ đang 'kêu than' vì thiếu vitamin D? 5 món 'vũ khí' giúp bạn nhớ lâu hơn

Bệnh thường gặp
Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bệnh thường gặp
Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top