7 món ăn sáng đầu độc tim nhiều người không biết

Một số loại ngũ cốc và granola có thể chứa nhiều đường như một đĩa bánh ngọt. "Đường bổ sung, đặc biệt là đường tinh luyện, thường là thành phần chính trong các sản phẩm này", Bogden nói. Vấn đề là, "đường thậm chí có thể gây viêm nhiều hơn chất béo bão hòa khi nói đến sức khỏe tim mạch", bà tiếp tục. Lý do bởi khi bạn nạp quá nhiều đường, cơ thể bạn sẽ giải phóng insulin, lưu trữ lượng đường dư thừa trong các tế bào mỡ. Về lâu dài, điều này có thể dẫn đến tăng cân và kháng insulin, đây là những yếu tố nguy cơ gây viêm nhiễm nhiều hơn và một số tình trạng chuyển hóa nhất định, theo Clevel and Clinic. Bogden cho biết: "Nhiều năm viêm mãn tính do chế độ ăn uống hiện đang được cho là có liên quan đến các bệnh liên quan đến tim mạch như đột quỵ, huyết áp cao và bệnh tim". Vì vậy, nếu bữa sáng của bạn là granola hoặc ngũ cốc, hãy đảm bảo chọn loại có ít hơn 4 g đường bổ sung cho mỗi khẩu phần.