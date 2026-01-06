Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải

Thứ ba, 07:00 06/01/2026 |

Trước khi trang trí mong chờ bao nhiêu thì khi dùng lại càng thấy hối hận bấy nhiêu - đó là trường hợp mà chắc hẳn nhiều người đều cảm thấy như vậy mỗi khi sắm đồ mới decor nhà. Thứ thì tích thêm bụi, thứ chả mấy khi dùng, nhiều cái thấy đẹp nhưng lại không hề hữu ích như tưởng tượng. Bạn xem có đúng không?

1. Rèm cầu vồng

Rèm cầu vồng quá quen thuộc, nhiều người còn dùng như 1 món đồ "chữa lành", ngày đón nắng nhẹ, tối đón ánh đèn vàng xuyên qua rèm. Món đồ này cũng linh hoạt, dễ dàng kéo lên kéo xuống để dùng.

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 1.

Nhưng sau 1 thời gian lắp trong nhà, rất có thể bạn sẽ hối hận. Vấn đề đầu tiên là đọng quá nhiều bụi nhưng rất khó làm sạch. Kiểu rèm rất cồng kềnh, khó gột rửa, mà lau từng thanh ngang thì cực tốn thời gian.

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 2.

Đó là chưa kể nếu bạn lỡ lắp trong phòng ngủ thì ánh sáng dễ dàng lọt vào phòng. Như vậy rất khó để vào giấc, mà có ngủ thì cũng chập chờn, không sâu.

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 3.

Còn nếu lắp rèm cầu vồng trong nhà bếp thì chỉ sau vài tháng, bạn sẽ thấy tấm rèm được phủ 1 lớp dầu dày rất khó để làm sạch lại như cũ.

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 4.

Nếu bạn lắp trong phòng tắm thì mỗi lần đi vệ sinh hoặc tắm, bạn phải hạ rèm xuống, dùng xong lại kéo lên. Mặt khác, kiểu rèm này vẫn có kẽ hở nên không hề đảm bảo sự riêng tư. Tóm lại, dù lắp ở đâu thì sau 1 thời gian, bạn sẽ nhận thấy sự bất tiện.

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 5.
7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 6.

2. Lắp rèm tự động ở phòng khách, rèm kéo thủ công ở phòng ngủ

Nhiều người lắp rèm cửa tự động ở phòng khách để phần nào thể hiện sự đẳng cấp, tiện nghi của ngôi nhà mình đang ở, còn với phòng ngủ riêng tư thì lắp rèm kéo thủ công là đủ.

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 7.
7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 8.

Suy nghĩ này không sai nhưng sau 1 thời gian mới thấy bất tiện, thứ bạn cần làm là tráo lại vị trí rèm. Rèm ở phòng khách thường rất ít khi cần kéo vào, còn rèm trong phòng ngủ lại đóng mở hàng ngày vào buổi sáng và buổi tối. Vậy nên thứ tự ưu tiên là lắp rèm tự động vào phòng ngủ, với phòng khách thì chọn 1 bộ rèm đẹp là được.

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 9.

3. Thanh chống cửa tủ

Xu hướng dùng tủ không tay nắm trong nội thất đang được ưa chuộng, nhiều người thay tay nắm tủ bằng một chiếc thanh chống cửa tủ - được xem như bộ bật vô hình. Tuy nhiên, ai đã từng sử dụng món đồ này đều biết rằng tuổi thọ sử dụng của loại này ngắn và cửa tủ khó đóng, rất khó chịu.

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 10.
7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 11.

Nếu thấy tay nắm cửa tủ mất thẩm mỹ, bạn có thể thiết kế tay nắm rãnh cho cửa. Cách này sẽ giúp bạn dễ mở tủ hơn mà vẫn có 1 chiếc tủ trendy.

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 12.

4. Lắp lưới cho cửa

Thiết kế này cũng quá quen thuộc, nhiều gia đình lựa chọn để có thể mở cửa nhiều hơn, mang lại sự thông thoáng, nhất là với những nhà có trẻ em và thú cưng.

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 13.

Nhưng mộy thời gian "chung sống", bạn sẽ thấy tấm lưới này không thông gió mấy, đồng thời ảnh hưởng đến ánh sáng chiếu vào nhà ở một mức độ nhất định.

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 14.

Thành thật mà nói, nếu chỉ xét đến sự an toàn mà bỏ qua chức năng cơ bản nhất của cửa sổ thì thật không đáng. Ví dụ, vào mùa hè, bạn không thể cảm nhận được gió ở tầng cao, mà ngôi nhà cũng ngột ngạt, tối tăm hơn hẳn rất khó chịu.

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 15.

5. Lắp đèn chùm trên bồn rửa

Lắp đèn chùm trên bồn rửa - trông thật ấm cúng, đẹp, có gu và cũng giúp khu vực dọn rửa sáng sủa hơn. Tuy nhiên, vì nhà bếp là nơi có nhiều khói dầu nên chỉ cần một vết dầu bám vào bề mặt đèn chùm là đã phải lau chùi.

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 16.
7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 17.

Vì vậy, cách tốt nhất là lắp đèn chiếu âm trần phía trên bồn rửa - không chỉ đáp ứng nhu cầu chiếu sáng mà còn hợp vệ sinh, không lo đèn dễ bị bám bẩn.

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 18.

6. Bàn đỡ bồn rửa mặt

So với tủ phòng tắm âm tường thông thường, bàn đỡ bồn rửa mặt âm tường được nhiều bạn trẻ ưa chuộng vì hình dáng hiện đại, sang xịn mịn.

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 19.

Dù bề ngoài trông rất tinh tế và đẹp mắt nhưng sau khi sử dụng, chỉ riêng vết nước trên mặt bàn cũng có thể khiến người ta phát điên vì bẩn. Càng để lâu, không có thời gian dọn dẹp thì xung quanh bồn sẽ bị mốc, bám bẩn kém thẩm mỹ.

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 20.
7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 21.

7. Thiết kế phòng của ông bà thiếu ánh sáng

Mặc dù việc thiết kế phòng không có đèn chính đang trở nên phổ biến nhưng nếu áp dụng cho phòng của người già trong nhà thì không hề phù hợp.

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải- Ảnh 22.

Cứ nghĩ dùng đèn nhỏ, đèn vàng le lói sẽ tạo không khí dễ chịu nhưng thị lực của ông bà không tốt, ánh sáng yếu sẽ khiến họ thấy bất tiện, nhìn đâu cũng mờ ảo.

Vậy nên với phòng của người già, lắp một chiếc đèn trần bình thường là đủ. Càng đơn giản thì càng thiết thực.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Sau 3 năm sử dụng, tôi đã tổng kết được 6 món đồ gia dụng siêu thiết thực nhất ở nhà

Sau 3 năm sử dụng, tôi đã tổng kết được 6 món đồ gia dụng siêu thiết thực nhất ở nhà

- 10 giờ trước

Dưới đây là 6 món đồ gia dụng cần thiết nhất cho gia đình tôi, tất cả đều siêu thiết thực.

Vợ chồng 8X cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái

Vợ chồng 8X cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái

- 1 ngày trước

Từ căn nhà cũ, vợ chồng 8X cải tạo một tổ ấm bình yên theo phong cách Scadinavian, giúp nuôi dưỡng tuổi thơ, kết nối ba thế hệ, và lưu giữ hạnh phúc.

5 dấu hiệu cảnh báo phong thủy nhà đang suy yếu: Tiền bạc làm ra nhiều nhưng trôi tuột như nước qua kẽ tay

5 dấu hiệu cảnh báo phong thủy nhà đang suy yếu: Tiền bạc làm ra nhiều nhưng trôi tuột như nước qua kẽ tay

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong quan niệm phong thủy phương Đông, tài lộc không chỉ đến từ nỗ lực làm ăn hay may mắn nhất thời, mà chịu ảnh hưởng rất lớn từ không gian sống hằng ngày.

Cách tăng dương khí trong nhà, bảo vệ sức khỏe, đón rước tài lộc

Cách tăng dương khí trong nhà, bảo vệ sức khỏe, đón rước tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH - Để duy trì vận khí tốt và cân bằng năng lượng trong không gian sống, gia chủ có thể áp dụng một số mẹo phong thủy đơn giản nhưng hiệu quả, giúp sinh khí luôn dồi dào và xua đi năng lượng xấu.

Hướng xuất hành cho năm mới sau Tết Dương lịch: Tài lộc vạn sự hanh thông

Hướng xuất hành cho năm mới sau Tết Dương lịch: Tài lộc vạn sự hanh thông

- 1 ngày trước

GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới sau nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 ( từ 5/1/2025 - 11/1/2026), chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên mọi người tham khảo dưới đây về hướng xuất hành, khung giờ đẹp động thổ, khai trương.

Đã đến thời điểm tốt nhất để trồng gừng phong thủy đón Tết, mang lại sức khỏe, tài lộc cho cả năm

Đã đến thời điểm tốt nhất để trồng gừng phong thủy đón Tết, mang lại sức khỏe, tài lộc cho cả năm

- 1 ngày trước

GĐXH - Trồng gừng phong thủy đón Tết không phải là mê tín, mà để đánh dấu một sự khởi đầu có ý thức. Một cốc gừng phong thủy nhỏ có thể không làm nên một năm đại cát, nhưng đủ nhắc ta sống ấm hơn, vững hơn và tỉnh hơn đầu năm mới.

5 cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp phục hồi tài khí cho ngôi nhà: Tiền bạc ổn định, làm ra dễ giữ hơn

5 cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp phục hồi tài khí cho ngôi nhà: Tiền bạc ổn định, làm ra dễ giữ hơn

- 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhận diện những dấu hiệu cho thấy phong thủy ngôi nhà đang suy yếu, câu hỏi lớn nhất của nhiều gia đình là: liệu tài khí đã mất có thể phục hồi hay không?

Nên bỏ gì vào bình hút tài lộc giúp tiền vào như nước?

Nên bỏ gì vào bình hút tài lộc giúp tiền vào như nước?

- 2 ngày trước

GĐXH - Ngoài việc chú trọng vào kiểu dáng, màu sắc hợp với bản mệnh. Trước khi đem trưng bày trong gia đình, gia chủ nên đặt trong bình những vật phẩm tượng trưng cho của cải, vật chất sau.

Mẹo phơi quần áo nhanh khô trong nhà, không cần máy sấy

Mẹo phơi quần áo nhanh khô trong nhà, không cần máy sấy

- 2 ngày trước

Phơi quần áo lên kệ, đóng cửa chính và chỉ mở cửa sổ sẽ giúp không khí lưu thông tốt hơn, từ đó khiến đồ nhanh khô, giảm lượng ẩm trong nhà.

Đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch 2025: Làm 3 điều nên và kiêng kỵ sau để tài lộc hanh thông không phải ai cũng biết

Đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch 2025: Làm 3 điều nên và kiêng kỵ sau để tài lộc hanh thông không phải ai cũng biết

- 2 ngày trước

GĐXH – Ngày 4/1/2026 là Rằm tháng 11 âm lịch 2025. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người nên làm và kiêng những điều sau để vạn sự hanh thông, tài lộc. Và đây là khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 11 âm lịch, mọi người nên tham khảo.

Xem nhiều

3 loại cây này dù rất đẹp nhưng không nên trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình

3 loại cây này dù rất đẹp nhưng không nên trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình

GĐXH – Trồng cây trước nhà vừa giúp không gian xanh và mang lại vượng khí. Tuy nhiên, có những cây sẽ không phù hợp, trong đó đây là 3 loại cây dù rất đẹp cũng nên tránh trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình.

Top cây cảnh để bàn thờ chiêu tài lộc, may mắn cực tốt

Top cây cảnh để bàn thờ chiêu tài lộc, may mắn cực tốt

Những loại cây phong thủy có vai trò "thần giữ của", xua đuổi tà khí

Những loại cây phong thủy có vai trò "thần giữ của", xua đuổi tà khí

Kiêng kỵ một số điều ngày mùng 1 Tết Dương lịch để tránh vận xui

Kiêng kỵ một số điều ngày mùng 1 Tết Dương lịch để tránh vận xui

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 29/12/2025 - 4/1/2026

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 29/12/2025 - 4/1/2026

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top