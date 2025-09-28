Nam diễn viên 34 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ tiết lộ mắc ung thư máu: Tâm sự đầy xúc động!

Đối phó với căn bệnh ung thư máu: Tôi nhất định sẽ chiến thắng!

Diễn viên kiêm vũ công Cha Hyun Seung vừa khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi công khai tình trạng sức khỏe. Cụ thể cách đây không lâu, anh tiết lộ mình đang chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, đồng thời gửi gắm những tâm sự đầy xúc động về hành trình vượt qua khó khăn.

Cha Hyun Seung viết: “Vào đầu tháng 6 vừa qua, tôi phải nhập viện cấp cứu và cuộc sống của tôi như dừng lại trong chốc lát. Trước đó, tôi vẫn đang miệt mài theo đuổi ước mơ, vượt qua vòng chung kết của nhiều buổi thử vai cho các tác phẩm mà mình yêu thích. Nhưng chẩn đoán ‘bệnh bạch cầu’ đã khiến mọi thứ phải tạm dừng”.

Nam diễn viên nở nụ cười khi ở bệnh viện. Ảnh: IGNV

Nam diễn viên trải lòng thêm rằng giai đoạn đầu anh gần như suy sụp: “Ban đầu, ngay cả tôi cũng khó lòng chấp nhận được sự thật này và không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Nỗi sợ hãi và hoang mang bao trùm từng ngày”.

Sau thời gian dài đối diện với bệnh tật, Cha Hyun Seung đã có thể thẳng thắn công khai: “Tôi đang điều trị và từng ngày chiến đấu trong thầm lặng. Con đường phía trước còn dài nhưng tôi chắc chắn sẽ vượt qua. Ước mơ và niềm đam mê của tôi vẫn luôn cháy bỏng, tôi đang kiên cường chờ đợi ngày được đứng trước sân khấu và ống kính một lần nữa”.

Anh cũng không quên gửi lời tri ân đến những người đã dõi theo, động viên mình: “Tôi nhất định sẽ chiến thắng và trở lại với một hình ảnh mạnh mẽ, ấm áp hơn".

Căn bệnh ung thư máu nam diễn viên mắc phải như thế nào?

Ung thư máu là hiện tượng lượng bạch cầu tăng quá nhanh và quá nhiều trong thời gian ngắn. Dẫn đến tình trạng hồng cầu bị phá hủy khiến cho người bệnh bị thiếu hụt.

Ung thư máu là bệnh ung thư ác tính mà không hình thành nên các khối u như nhiều bệnh ung thư khác.

Ung thư máu có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: Tiếp xúc với chất phóng xạ. Làm việc trong môi trường ô nhiễm có quá nhiều hóa chất (formaldehyde, benzene…). Thay đổi cấu trúc gen.

Ảnh minh họa

Dấu hiệu nhận biết bệnh ung thư máu

Ung thư máu tuy khó phát hiện sớm những cũng có một số biểu hiện cảnh báo mà người bệnh có thể nhận thấy được. Cụ thể là:

Xuất hiện những đốm đỏ trên da: Đây là hệ quả của việc sụt giảm nhanh tiểu cầu.

Nhức đầu dữ dội: Nguyên nhân bắt nguồn từ lượng hồng cầu giảm, khiến cho không cung cấp đủ oxy lên não. Cơn đau đầu có thể còn kèm theo da xanh xao, đổ nhiều mồ hôi.

Đau xương: Đau là một trong những dấu hiệu chính của bệnh. Những cơn đau có thể nhẹ/nặng tùy vào mức độ và giai đoạn phát triển của bệnh. Cơn đau xuất hiện nhiều ở các vùng khớp đầu gối, cánh tay, lưng…

Dưới da nổi các hạch bạch huyết nhưng không gây đau.

Mệt mỏi và xanh xao: Sự thiếu hụt hồng cầu trong máu đột ngột, hay đơn giản hơn là thiếu máu sẽ khiến cho cơ thể người bệnh luôn xanh xao, mệt mỏi.

Thường xuyên bị sốt cao: Ung thư máu làm cho hệ miễn dịch bị suy giảm. Bởi vậy những biểu hiện như nhiễm trùng và sốt có xảy ra rất thường xuyên.

Liên tục chảy máu cam: Khi bị ung thư máu, lượng tiểu cầu giảm nhanh làm giảm khả năng cầm máu. Bởi vậy, bệnh nhân dễ bị chảy máu cam.

Đau bụng: Ở giai đoạn nghiêm trọng, gan và lá lách có thể sưng tấy lên, gây cảm giác đầy hơi, đau tức bụng, ăn không ngon, buồn nôn hoặc ói mửa.

Ảnh minh họa

Bệnh ung thư máu sống được bao lâu?

Bệnh ung thư máu ảnh hưởng đến cả trẻ em lẫn người lớn và chiếm gần 10% các trường hợp ung thư ở Mỹ mỗi năm. Điều đó có nghĩa là khoảng 178.520 người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu trong năm. Trong số những trường hợp này, 34% sẽ được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, 48% bị ung thư hạch và 18% bị u tủy.

Trong nhiều thập kỷ nghiên cứu, các nhà khoa học đã giúp cải thiện kết quả điều trị đáng kể cho những người mắc bệnh ung thư máu.

Theo Hiệp hội bệnh bạch cầu và ung thư bạch huyết, 66% những người được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu sống được 5 năm hoặc lâu hơn. Tỷ lệ đó tăng lên 75% đối với ung thư hạch không Hodgkin và 89% đối với ung thư hạch Hodgkin.