Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Con gái tròn 4 tháng tuổi, vợ chồng H'Hen Niê có tâm sự gây chú ý

Chủ nhật, 08:11 18/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - H'Hen Niê hạnh phúc khoe con gái tròn 4 tháng tuổi. Nàng hậu chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu và sự thay đổi trong cuộc sống khi làm mẹ.

H'Hen Niêchia sẻ cảm xúc làm mẹ với con gái 4 tháng tuổi đầy yêu thương - Ảnh 1.Chồng H'Hen Niê khoe khoảnh khắc 'u mê' con gái

GĐXH - Chồng H'Hen Niê khiến fan thích thú khi thừa nhận tăng 4kg chỉ vì... "u mê" con gái.

Mới đây, H'Hen Niê không giấu nổi niểm hạnh phúc khi khoe khoảnh khắc con gái - bé Niê Nguyễn Mộc Đan (tên thân mật Harley) tròn 4 tháng tuổi.

"Từ lúc mang thai em tới thời điểm hiện tại, Hen mến thương cảm ơn những lời chúc tốt đẹp, dễ thương mà cả nhà đã dành cho Hen cũng như gia đình nhỏ của Hen. Hen được làm mẹ... đã làm cho mỗi ngày của Hen trở nên ý nghĩa hơn. Hen luôn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn những gì mình đang có và biết ơn về sự tin yêu mà cả nhà đã dành cho Hen", nàng hậu bày tỏ.

H'Hen Niê hạnh phúc chia sẻ: "Mừng Niê Nguyễn Mộc Đan tròn 4 tháng tuổi. Chúc con luôn mạnh khỏe, hay ăn, ngủ ngoan". H'Hen Niê cho biết từ khi làm mẹ khiến mỗi ngày càng trở nên ý nghĩa hơn.

Tuấn Khôi - chồng H'Hen Niê - cũng tâm tư: "Chỉ mới 4 tháng thôi, nhưng mình bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tương lai. Không còn là 2 năm, 3 năm nữa mà là những mốc lộn xộn lúc 5 năm, 8 năm: Không biết con mình đi học thế nào, có bị bắt nạt không, hay đôi lúc là vài chục năm sau nữa: không biết chồng nó là ai,...

Những lúc nhảy nhót, chơi đùa cùng Harley, mình chợt nghĩ: Hồi xưa, ba mẹ mình cũng từng nâng niu, đùa giỡn, yêu thương mình như vậy. Nước mắt thì luôn chảy xuống, chứ không bao giờ chảy ngược lên. Tình yêu của ba mẹ dành cho con lúc nào cũng dạt dào, không điều kiện, lo lắng từng chút từng chút một. Nhưng dù hiểu điều đó, nhưng con cái vẫn không thể nào lo lắng và thương yêu ba mẹ theo đúng cách mà ba mẹ đã từng thương yêu mình... Ba mẹ yêu Harley nhiều!".

Con gái tròn 4 tháng tuổi, vợ chồng H'Hen Niê có tâm sự gây chú ý - Ảnh 3.

Chồng H'Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc lớn lên từng ngày của con.

Từ khi làm mẹ, H'Hen Niê không ít lần thừa nhận sự thay đổi rõ rệt. Cụ thể trước đây trong điện thoại của cô gần như toàn là hình ảnh cá nhân, những khoảnh khắc đời thường hay ảnh công việc. Tuy nhiên từ khi làm mẹ, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Người đẹp chia sẻ một cách dí dỏm: "Kiếm một tấm hình selfie cái mặt mình cũng không có, toàn thích chụp em bé thôi, bé làm gì cũng chụp, cũng quay. Rồi chụp màn hình các kiến thức liên quan đến bé, cái gì cũng liên quan đến bé hết".

Không dừng lại ở đó, H'Hen Niê còn đăng tải ảnh chụp màn hình album trước và sau khi sinh con để khán giả dễ hình dung. Nếu như album cũ tràn ngập hình ảnh của chính cô, thì album hiện tại gần như được "phủ sóng" hoàn toàn bởi con gái nhỏ. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. 

Nhiều khán giả, đặc biệt là những người đã làm cha mẹ, không giấu được sự đồng cảm và để lại bình luận hài hước: "Cùng cảnh ngộ Hen ơi", "Sau này có cái tật hay mua đồ cho con nữa đó", "Ai làm mẹ cũng y chang cả"....

H'Hen Niêchia sẻ cảm xúc làm mẹ với con gái 4 tháng tuổi đầy yêu thương - Ảnh 4.

Tuấn Khôi - chồng H'Hen Niê - cũng đăng tải hình ảnh đáng yêu của con gái 4 tháng tuổi.

H'Hen Niêchia sẻ cảm xúc làm mẹ với con gái 4 tháng tuổi đầy yêu thương - Ảnh 5.
H'Hen Niêchia sẻ cảm xúc làm mẹ với con gái 4 tháng tuổi đầy yêu thương - Ảnh 6.

Tuấn Khôi hài hước chia sẻ: "Dù mới đúng 4 tháng tuổi nhưng Harley đã sở hữu 2 chiếc xiêu xe 4 bánh".

H'Hen Niê sinh con gái đầu lòng vào tháng 9 năm ngoái và đặt tên cho bé là Niê Nguyễn Mộc Đan. Kể từ đó, vợ chồng nàng hậu khá cởi mở trong việc chia sẻ hình ảnh cũng như những câu chuyện xoay quanh cuộc sống chăm con nhỏ.

Từ đầu tháng 12/2025, H'Hen Niê đã chính thức quay trở lại với công việc. Dù lịch trình bận rộn, người đẹp vẫn cố gắng cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Trong mỗi chuyến công tác, cô đều có chồng "tháp tùng" để hỗ trợ chăm sóc con. Không ít lần nàng hậu còn đưa con gái đi cùng trong nhiều chuyến công tác.

H'Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái kèm trạng thái "u mê": "Các bạn đồng tuổi ơi, các bạn toàn thế này đúng không ạ? Hèn chi các mom dính các con cứng ngắc nè".


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chồng H'Hen Niê khoe khoảnh khắc 'u mê' con gái

Chồng H'Hen Niê khoe khoảnh khắc 'u mê' con gái

Bố chồng H'Hen Niê gây chú ý

Bố chồng H'Hen Niê gây chú ý

H'hen Niê sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

H'hen Niê sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Con gái H'Hen Niê lại tiếp tục gây chú ý

Con gái H'Hen Niê lại tiếp tục gây chú ý

Cùng chuyên mục

Cuộc sống của Tóc Tiên sau ly hôn Hoàng Touliver

Cuộc sống của Tóc Tiên sau ly hôn Hoàng Touliver

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Sau khi xác nhận ly hôn với Hoàng Touliver, cuộc sống của Tóc Tiên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Nhóm nhạc 7 'nam thần' được thành lập sau chung kết 'Tân binh toàn năng'

Nhóm nhạc 7 'nam thần' được thành lập sau chung kết 'Tân binh toàn năng'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Với tên gọi UPRIZE mang tinh thần "Vươn lên", nhóm nhạc 7 thành viên đã được ra đời từ chương trình "Tân binh toàn năng".

Sắc vóc bạn gái tin đồn của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc

Sắc vóc bạn gái tin đồn của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc

Giải trí - 4 giờ trước

Người đẹp được cho đang có mối quan hệ tình cảm với cầu thủ Nguyễn Đình Bắc sở hữu nhan sắc nổi bật cùng gu thời trang sang chảnh.

Hơn 1 thập kỷ gắn bó của Tóc Tiên và Hoàng Touliver trước khi đổ vỡ

Hơn 1 thập kỷ gắn bó của Tóc Tiên và Hoàng Touliver trước khi đổ vỡ

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Trước khi "đường ai nấy đi", Tóc Tiên và ông xã Hoàng Touliver từng được xem là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất nhì showbiz Việt.

Học vấn đáng nể của dàn MC chương trình 'Ai là triệu phú'

Học vấn đáng nể của dàn MC chương trình 'Ai là triệu phú'

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

Không chỉ ghi dấu ấn bởi lối dẫn dắt thông minh, duyên dáng, dàn MC của "Ai là triệu phú" còn khiến khán giả nể phục bởi học vấn ấn tượng.

Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

Thế giới showbiz - 18 giờ trước

GĐXH - Lê Âu Ngân Anh đón tuổi mới nhưng con trai 2 tuổi của nàng hậu cũng nhận được sự quan tâm không kém từ khán giả.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Thế giới showbiz - 22 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung liên tiếp nhận tin vui và mới nhất là giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 dành cho ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình".

Ngân nhớ về quá khứ từng bị Nghiêm đánh thuốc mê

Ngân nhớ về quá khứ từng bị Nghiêm đánh thuốc mê

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Sau khi biết được âm mưu hèn hạ của chồng, Ngân đã thẳng thắn muốn Nghiêm ly hôn và rời khỏi nhà.

Tóc Tiên - Hoàng Touliver dừng lại 'trong vai trò vợ chồng'

Tóc Tiên - Hoàng Touliver dừng lại 'trong vai trò vợ chồng'

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Tóc Tiên đã chính thức thông báo cô và Hoàng Touliver đã chính thức chia tay sau 10 năm ở bên nhau. Cả 2 đã trải qua những tháng ngày khó khăn và thử thách để đưa ra quyết định này.

Thanh Lam, Hồng Nhung và Soobin Hoàng Sơn nhận giải thưởng âm nhạc

Thanh Lam, Hồng Nhung và Soobin Hoàng Sơn nhận giải thưởng âm nhạc

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức đã trao giải cho các live show, live concert, MV, album, nghệ sĩ tiêu biểu.

Xem nhiều

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Thế giới showbiz

GĐXH - Động thái đặc biệt từ chồng Lê Phương khi vợ thắng lớn đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cưới

Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cưới

Giải trí
Tin vui của NSƯT quê Hưng Yên đóng vai bố Bình trong 'Cha tôi người ở lại'

Tin vui của NSƯT quê Hưng Yên đóng vai bố Bình trong 'Cha tôi người ở lại'

Giải trí
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Thế giới showbiz
Tin vui của nữ chính trong phim "Cha tôi người ở lại"

Tin vui của nữ chính trong phim "Cha tôi người ở lại"

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top