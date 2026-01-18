Con gái tròn 4 tháng tuổi, vợ chồng H'Hen Niê có tâm sự gây chú ý
GĐXH - H'Hen Niê hạnh phúc khoe con gái tròn 4 tháng tuổi. Nàng hậu chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu và sự thay đổi trong cuộc sống khi làm mẹ.
Mới đây, H'Hen Niê không giấu nổi niểm hạnh phúc khi khoe khoảnh khắc con gái - bé Niê Nguyễn Mộc Đan (tên thân mật Harley) tròn 4 tháng tuổi.
"Từ lúc mang thai em tới thời điểm hiện tại, Hen mến thương cảm ơn những lời chúc tốt đẹp, dễ thương mà cả nhà đã dành cho Hen cũng như gia đình nhỏ của Hen. Hen được làm mẹ... đã làm cho mỗi ngày của Hen trở nên ý nghĩa hơn. Hen luôn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn những gì mình đang có và biết ơn về sự tin yêu mà cả nhà đã dành cho Hen", nàng hậu bày tỏ.
H'Hen Niê hạnh phúc chia sẻ: "Mừng Niê Nguyễn Mộc Đan tròn 4 tháng tuổi. Chúc con luôn mạnh khỏe, hay ăn, ngủ ngoan". H'Hen Niê cho biết từ khi làm mẹ khiến mỗi ngày càng trở nên ý nghĩa hơn.
Tuấn Khôi - chồng H'Hen Niê - cũng tâm tư: "Chỉ mới 4 tháng thôi, nhưng mình bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tương lai. Không còn là 2 năm, 3 năm nữa mà là những mốc lộn xộn lúc 5 năm, 8 năm: Không biết con mình đi học thế nào, có bị bắt nạt không, hay đôi lúc là vài chục năm sau nữa: không biết chồng nó là ai,...
Những lúc nhảy nhót, chơi đùa cùng Harley, mình chợt nghĩ: Hồi xưa, ba mẹ mình cũng từng nâng niu, đùa giỡn, yêu thương mình như vậy. Nước mắt thì luôn chảy xuống, chứ không bao giờ chảy ngược lên. Tình yêu của ba mẹ dành cho con lúc nào cũng dạt dào, không điều kiện, lo lắng từng chút từng chút một. Nhưng dù hiểu điều đó, nhưng con cái vẫn không thể nào lo lắng và thương yêu ba mẹ theo đúng cách mà ba mẹ đã từng thương yêu mình... Ba mẹ yêu Harley nhiều!".
Từ khi làm mẹ, H'Hen Niê không ít lần thừa nhận sự thay đổi rõ rệt. Cụ thể trước đây trong điện thoại của cô gần như toàn là hình ảnh cá nhân, những khoảnh khắc đời thường hay ảnh công việc. Tuy nhiên từ khi làm mẹ, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Người đẹp chia sẻ một cách dí dỏm: "Kiếm một tấm hình selfie cái mặt mình cũng không có, toàn thích chụp em bé thôi, bé làm gì cũng chụp, cũng quay. Rồi chụp màn hình các kiến thức liên quan đến bé, cái gì cũng liên quan đến bé hết".
Không dừng lại ở đó, H'Hen Niê còn đăng tải ảnh chụp màn hình album trước và sau khi sinh con để khán giả dễ hình dung. Nếu như album cũ tràn ngập hình ảnh của chính cô, thì album hiện tại gần như được "phủ sóng" hoàn toàn bởi con gái nhỏ. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Nhiều khán giả, đặc biệt là những người đã làm cha mẹ, không giấu được sự đồng cảm và để lại bình luận hài hước: "Cùng cảnh ngộ Hen ơi", "Sau này có cái tật hay mua đồ cho con nữa đó", "Ai làm mẹ cũng y chang cả"....
Tuấn Khôi hài hước chia sẻ: "Dù mới đúng 4 tháng tuổi nhưng Harley đã sở hữu 2 chiếc xiêu xe 4 bánh".
H'Hen Niê sinh con gái đầu lòng vào tháng 9 năm ngoái và đặt tên cho bé là Niê Nguyễn Mộc Đan. Kể từ đó, vợ chồng nàng hậu khá cởi mở trong việc chia sẻ hình ảnh cũng như những câu chuyện xoay quanh cuộc sống chăm con nhỏ.
Từ đầu tháng 12/2025, H'Hen Niê đã chính thức quay trở lại với công việc. Dù lịch trình bận rộn, người đẹp vẫn cố gắng cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Trong mỗi chuyến công tác, cô đều có chồng "tháp tùng" để hỗ trợ chăm sóc con. Không ít lần nàng hậu còn đưa con gái đi cùng trong nhiều chuyến công tác.
H'Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái kèm trạng thái "u mê": "Các bạn đồng tuổi ơi, các bạn toàn thế này đúng không ạ? Hèn chi các mom dính các con cứng ngắc nè".
