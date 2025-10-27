Mới nhất
8 giờ nghẹt thở giải thoát nữ bệnh nhân khỏi khối u nền sọ khổng lồ tại 'vị trí cấm kỵ'

Thứ hai, 15:31 27/10/2025 | Sống khỏe
Nhờ ứng dụng kỹ thuật vi phẫu và định vị hiện đại, ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City (Hà Nội) đã bóc tách thành công khối u nền sọ kích thước lớn tại vị trí được xem là "cấm kỵ" của não, giúp bệnh nhân phục hồi hoàn toàn chỉ sau 10 ngày.

Phát hiện khối u ở "vị trí cấm kỵ" của não

Ba năm sống chung với những cơn đau đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn khiến cuộc sống của bà Bùi Thị Nhung (52 tuổi, Hưng Yên) dần kiệt quệ.

Ban đầu, bà Nhung chỉ bị đau đầu âm ỉ, chóng mặt, mất ngủ, buồn nôn triền miên. Dù đã điều trị bằng thuốc giảm đau, châm cứu và bấm huyệt, nhưng tình trạng không những không cải thiện mà ngày càng nặng hơn. Có lúc bà đang nấu ăn thì chóng mặt đến mức phải ngồi thụp xuống. Ban đêm đau nhói lan khắp đầu khiến mất ngủ triền miên.

"Có thời điểm tôi thấy mặt mình méo, miệng cứng, nói không rõ. Lúc đó tôi mới thực sự sợ", Nhung kể.

Nhung bị sụt gần 7 kg, tinh thần sa sút nhưng vẫn không rõ nguyên nhân. Cuối cùng, kết quả chụp MRI tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City đã hé lộ một sự thật đáng lo ngại: một khối u màng não khổng lồ, đường kính tới 6 cm, nằm sâu ở vùng nền sọ - vị trí tập trung các dây thần kinh và mạch máu điều khiển sự sống, gồm hô hấp, vận động và tim mạch.

TS.BS Đồng Phạm Cường, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh Vinmec Times City, cho biết: "Chỉ một sai sót nhỏ trong phẫu thuật ở vị trí này có thể khiến bệnh nhân liệt mặt, mất thính lực hoặc thậm chí nguy hiểm tính mạng. Đây là ca bệnh rất phức tạp, đòi hỏi phải lên chiến lược mổ chính xác và kiểm soát từng chi tiết."

8 giờ nghẹt thở giải thoát nữ bệnh nhân khỏi khối u nền sọ khổng lồ tại 'vị trí cấm kỵ' - Ảnh 1.

Chân dung TS. BS Đồng Phạm Cường – Người đứng sau ca phẫu thuật u não kích thước khổng lồ.

Ở nhiều bệnh viện, với khối u lớn như vậy, bệnh nhân thường phải trải qua hai ca mổ cách nhau vài tuần. Nhưng tại Vinmec, nhờ có đội ngũ phẫu thuật viên dày kinh nghiệm và hệ thống hỗ trợ công nghệ cao, ê-kíp đã quyết định mổ một lần duy nhất, vừa triệt để, vừa an toàn.

Thách thức lớn nhất là lựa chọn đường mổ. Theo bác sĩ Cường, có nhiều hướng tiếp cận khối u nền sọ, nhưng không có đường nào "chuẩn tuyệt đối".

"Nếu mổ phía trước xoang sigma, thao tác dễ hơn nhưng nguy cơ tổn thương mạch máu và dây thần kinh cao. Chúng tôi chọn đường mổ phía sau xoang sigma kết hợp cắt lều tiểu não. Lựa chọn này khó hơn cho bác sĩ, nhưng ít xâm lấn và an toàn hơn cho bệnh nhân, phù hợp xu hướng phẫu thuật thần kinh hiện đại", bác sĩ Cường cho biết.

Đổi "đường dễ cho bác sĩ" lấy "kết quả tốt nhất cho bệnh nhân"

Suốt 8 giờ phẫu thuật, cả ê-kíp làm việc trong trạng thái tập trung tuyệt đối. Các thiết bị hiện đại như máy định vị thần kinh (Neuronavigation), hệ thống theo dõi chức năng thần kinh (IOM) và kính hiển vi Carl Zeiss thế hệ mới được sử dụng đồng bộ, giúp kiểm soát chính xác từng bước.

8 giờ nghẹt thở giải thoát nữ bệnh nhân khỏi khối u nền sọ khổng lồ tại 'vị trí cấm kỵ' - Ảnh 2.

Cận cảnh ca phẫu thuật bóc tách khối u khổng lồ

BSCKII Nguyễn Đình Hưởng, bác sĩ trực tiếp phụ trách vi phẫu, chia sẻ: "Khối u vừa lớn, vừa lan sang hai vùng sọ. Mục tiêu là loại bỏ u triệt để mà vẫn bảo tồn được toàn bộ dây thần kinh. Chúng tôi phải thao tác dưới kính hiển vi công suất cao, quan sát từng sợi thần kinh mảnh như sợi tóc."

Kết quả, toàn bộ khối u được bóc tách sạch sẽ, không tổn thương dây thần kinh hay mạch máu nào - một thành công hiếm gặp trong các ca phẫu thuật vùng góc cầu tiểu não lớn.

Ngay sau phẫu thuật, bà Nhung tỉnh táo, tự thở, nói chuyện và cử động bình thường, không cần vào phòng hồi sức tích cực. Sau 3 ngày, bà đã có thể ăn uống, đi lại nhẹ nhàng; đến ngày thứ 10, xuất viện với gương mặt cân đối, không liệt, không mất thính giác.

"Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất, nghĩ rằng sẽ phải sống với khuôn mặt méo hoặc không bao giờ tỉnh lại. Nhưng khi mở mắt ra, thấy mình vẫn nói được, cử động được, tôi không tin nổi. Thật sự biết ơn các bác sĩ Vinmec đã cứu tôi một cách nhẹ nhàng đến vậy", Nhung xúc động nói.

Ca phẫu thuật của bà Nhung cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng của Trung tâm Thần kinh Vinmec trong việc làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật não phức tạp hàng đầu thế giới, đặc biệt trong vi phẫu và định vị ít xâm lấn - xu hướng đang định hình tương lai của y học thần kinh hiện đại.

Theo TS.BS Đồng Phạm Cường, thành công của ca mổ không chỉ là thành tựu y khoa, mà còn thể hiện triết lý y học nhân văn mà Vinmec theo đuổi.

"Chúng tôi chấp nhận chọn con đường khó hơn cho bác sĩ, để đổi lại kết quả tốt nhất cho người bệnh. Mục tiêu không chỉ là cứu sống, mà là giúp họ trở lại cuộc sống bình thường, tự tin và hạnh phúc", ông nói.

Từ một người từng đối mặt với nỗi sợ mất đi mọi thứ, bà Nhung nay đã có thể mỉm cười trở lại. Đó là nụ cười của hạnh phúc và niềm tin dành cho những bàn tay y học tận tâm tại Vinmec.

