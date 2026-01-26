Đa ối ở thai phụ: Nhận diện đúng – theo dõi chuẩn – can thiệp kịp thời để tránh biến chứng
Nước ối là môi trường nuôi dưỡng và bảo vệ thai nhi. Thế nhưng, khi lượng nước ối tăng cao quá mức (đa ối) có thể kéo theo nhiều nguy cơ sản khoa nghiêm trọng như: sinh non, ngôi thai bất thường, rối loạn tim thai hay thậm chí tử vong chu sinh nếu không được theo dõi và can thiệp kịp thời.
Đa ối là gì? Vì sao nguy hiểm?
Đa ối được xác định khi chỉ số ối AFI ≥ 25 cm hoặc góc ối sâu nhất MVP ≥ 8 cm trên siêu âm. Đa ối được phân loại theo mức độ dựa trên chỉ số nước ối AFI: nhẹ (25–30 cm), trung bình (30,1–35 cm) và nặng (>35 cm).
Nguyên nhân gây đa ối có thể do mẹ mắc đái tháo đường, kháng thể kháng Rh, tình trạng tán huyết, tăng calci huyết,… hoặc do tổn thương bánh rau hoặc thai nhi bất thường nhiễm cấu trúc, nhiễm sắc thể, mắc hội chứng truyền máu song thai. Tuy nhiên, đa số các ca đa ối thường không rõ nguyên nhân.
Theo BSCKI. Hồ Khánh Dung - Phó Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) cho biết, lượng nước ối tăng bất thường sẽ gây ra hàng loạt nguy cơ như: tử cung căng giãn quá mức dẫn đến kích thích cơn gò, sinh non, vỡ ối trước chuyển dạ. Nước ối nhiều làm tăng nguy cơ sa dây rốn cần được cấp cứu khẩn cấp. Ở nhóm đa ối do dị tật bào thai, bất thường nhiễm sắc thể hoặc bệnh lý chuyển hóa, nguy cơ thai lưu hoặc tử vong sau sinh tăng đáng kể.
Mẹ bầu nên làm gì khi được chẩn đoán đa ối?
Theo BSCKI. Hồ Khánh Dung, việc xử trí đa ối không thể áp dụng công thức chung cho tất cả các thai phụ. Mỗi ca bệnh phải được đánh giá dựa trên mức độ tăng nước ối, diễn biến thai kỳ và nguy cơ biến chứng đi kèm, từ đó cá thể hóa kế hoạch theo dõi nhằm bảo vệ an toàn cho cả mẹ và bé.
Trường hợp đa ối nhẹ, bác sĩ sẽ xác định khi độ sâu túi ối dao động 8–11 cm, chiếm tới 80% tổng số ca ghi nhận. Phần lớn thai phụ không cần can thiệp điều trị nhưng nguyên nhân hay gặp là đái tháo đường thai kỳ cần điều chỉnh chế độ ăn uống, hạn chế tinh bột, thức ăn nhiều đường và siêu âm định kỳ để đánh giá lượng ối.
Trường hợp đa ối trung bình chiếm khoảng 15% trường hợp cần theo dõi thường xuyên hơn. Nếu thai phụ xuất hiện biểu hiện bất thường như khó thở, đau bụng, cảm giác bó chặt vùng ngực hoặc dấu hiệu nghi ngờ suy thai, bác sĩ sẽ yêu cầu nhập viện theo dõi liên tục nhằm tránh sinh non hoặc vỡ ối sớm.
Trường hợp đa ối nặng, túi ối sâu vượt trên 16 cm, cần thực hiện thủ thuật chọc ối để hút bớt ối, giảm áp lực trong buồng tử cung, giảm triệu chứng căng tức bụng, khó thở và ngăn ngừa nguy cơ sinh non. Mẫu dịch ối sẽ được gửi đến phòng xét nghiệm để phân tích nhiễm sắc thể, tầm soát nhiễm trùng nhóm TORCH và đánh giá các rối loạn tế bào học nếu có chỉ định, từ đó xác định chính xác nguyên nhân và đưa ra chiến lược điều trị phù hợp.
Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec là đơn vị tiên phong quản lý thai kỳ nguy cơ cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Trung tâm xây dựng mô hình chăm sóc thai kỳ toàn diện – từ phát hiện bất thường đến can thiệp bào thai và chăm sóc mẹ – bé sau sinh. Đến với Trung tâm, mẹ bầu sẽ được thăm khám – can thiệp bởi đội ngũ liên chuyên khoa. Các bác sĩ Di truyền, Sản khoa, Sơ sinh và Gây mê hồi sức cùng tham gia đánh giá và xây dựng phác đồ cá thể hóa, đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.
Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec còn đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại nhằm hỗ trợ xử lý những tình huống phức tạp từ rất sớm. Máy siêu âm GE Voluson Expert 22 cho phép khảo sát mạch máu và dị tật chi tiết; công nghệ giải trình tự gene giúp bóc tách nguy cơ di truyền; hệ thống nội soi túi phôi mở ra cơ hội phát hiện bất thường hình thái học ngay ở giai đoạn đầu thai kỳ. Đây là những công cụ thiết yếu để bác sĩ ra quyết định đúng thời điểm – yếu tố sống còn trong các ca dọa sinh non, hội chứng truyền máu song thai hay đa ối – thiểu ối.
Đặc biệt, Trung tâm quy tụ đội ngũ chuyên gia Y học bào thai hàng đầu, được đào tạo bài bản tại những trung tâm lớn trong và ngoài nước, đã xử trí thành công hàng nghìn ca thai kỳ nguy cơ cao, từ đa ối nặng, thiểu ối, bất thường tim thai cho đến các can thiệp dây rốn và màng phổi.
Mẹ hãy liên hệ ngay Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec để được hỗ trợ:
Địa chỉ: Tầng 6 tòa B – Bệnh viện Đại học Phenikaa – Tổ 5 Hòe Thị, phường Xuân Phương, TP Hà Nội
Hotline Trung tâm: 086 865 0303
Website: https://phenikaamec.com/
Bệnh viện Đại học Phenikaa
Thực phẩm bổ dưỡng được ví 'siêu thực phẩm' nhưng người bệnh suy thận cần biết điều này khi ănBệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Trứng không phải là "thực phẩm cấm" với người mắc suy thận, nhưng ăn thế nào, ăn bao nhiêu mới là điều quan trọng.
Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư hiếm gặp từ ca mổ viêm ruột thừaSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Từ một ca viêm ruột thừa tưởng chừng thông thường, các bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân bị ung thư ruột thừa hiếm gặp.
5 thứ 'thần thánh' giữ ấm quen thuộc: Dùng đúng cách giúp cơ thể ấm lên nhanh khi trời lạnhSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Khi thời tiết trở lạnh, không chỉ quần áo dày mới giúp giữ ấm cơ thể. Ít ai biết rằng, ngay trong căn bếp gia đình đã có sẵn nhiều loại gia vị giữ ấm, vừa dễ dùng, vừa hỗ trợ tăng thân nhiệt tự nhiên nếu sử dụng đúng cách trong bữa ăn hằng ngày.
Tế bào ung thư hình thành có đặc điểm gì? Người Việt cần hiểu đúng để ngăn ngừa bệnhSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Tế bào ung thư hình thành từ chính tế bào khỏe mạnh của cơ thể. Chỉ cần xảy ra đột biến gen và mất kiểm soát phân chia, ung thư có thể âm thầm xuất hiện.
5 loại rau mùa đông giàu chất xơ tốt cho tiêu hóaSống khỏe - 10 giờ trước
Bổ sung các loại rau mùa đông giàu chất xơ không chỉ hỗ trợ tiêu hóa tự nhiên mà còn giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường sức khỏe...
6 thói quen vàng giúp bạn trẻ hơn 10 tuổi nếu duy trì mỗi ngàySống khỏe - 11 giờ trước
GĐXH - Không cần đến những liệu trình spa hay mỹ phẩm đắt đỏ, chỉ cần kiên trì theo đuổi 6 thói quen khoa học dưới đây, bạn hoàn toàn có thể sở hữu vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật từ 6 đến 10 tuổi.
2 loại thực phẩm được xem là 'sát thủ' của gan, nhiều người Việt vẫn ăn hằng ngày mà không hay biếtBệnh thường gặp - 23 giờ trước
GĐXH - Lá gan được ví như "nhà máy hóa chất" quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhận vai trò thải độc, chuyển hóa và dự trữ năng lượng. Thế nhưng, ít ai biết rằng chính những món ăn quen thuộc trên mâm cơm hàng ngày lại có thể là những "sát thủ" âm thầm xâm chiếm và phá hủy lá gan.
Món ăn rẻ tiền quen thuộc trong bữa cơm Việt, nhưng người bệnh suy thận được khuyến cáo không nên ănSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Với người bệnh suy thận, việc ăn đậu phụ không đúng cách hoặc quá thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng cho thận, khiến bệnh tiến triển nhanh hơn.
Móng tay nổi sọc dọc báo động nguy hiểm? Đừng chủ quan nếu thấy 4 đặc điểm nàySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người lo sốt vó khi thấy móng tay bỗng dưng xuất hiện những đường kẻ sọc dọc. Nếu sọc dọc đi kèm với 4 đặc điểm bất thường dưới đây, đó có thể là "tín hiệu cầu cứu" từ bên trong cơ thể mà bạn tuyệt đối không được bỏ qua.
Dùng máy sấy tóc làm ấm cơ thể khi trời mưa rét: Lợi ích và rủi ro cần biếtSống khỏe - 1 ngày trước
Sử dụng máy sấy tóc làm ấm cơ thể trong những ngày thời tiết mưa, lạnh là biện pháp mang lại cảm giác dễ chịu tức thì, nhưng cần hiểu đúng về tác dụng và rủi ro để áp dụng một cách an toàn.
Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? 4 nhóm thực phẩm người Việt cần hạn chế để giảm nguy cơ mắc bệnhSống khỏe
GĐXH - Tế bào ung thư không “ăn” một loại thực phẩm cụ thể nào, mà phát triển mạnh trong môi trường rối loạn chuyển hóa, viêm mạn tính và suy giảm miễn dịch.