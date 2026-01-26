Mới nhất
Thực phẩm bổ dưỡng được ví 'siêu thực phẩm' nhưng người bệnh suy thận cần biết điều này khi ăn

Thứ hai, 16:08 26/01/2026 | Bệnh thường gặp
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Trứng không phải là "thực phẩm cấm" với người mắc suy thận, nhưng ăn thế nào, ăn bao nhiêu mới là điều quan trọng.

Người bệnh suy thận mạn ăn trứng có tốt không?

Suy thận là tình trạng chức năng lọc của thận suy giảm kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Với người bệnh suy thận mạn, chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt trong việc làm chậm tiến triển bệnh, bên cạnh điều trị bằng thuốc.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc bảo vệ thận không chỉ phụ thuộc vào lượng nước uống hay thuốc men, mà còn đến từ việc kiểm soát protein, natri, kali và phospho trong bữa ăn hằng ngày. Trong đó, trứng là thực phẩm cần được cân nhắc kỹ.

Thực phẩm bổ dưỡng được ví 'siêu thực phẩm' nhưng người bệnh suy thận cần biết điều này khi ăn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giúp duy trì sức khỏe tổng thể, hỗ trợ sửa chữa tế bào và duy trì khối cơ. Đây là yếu tố cần thiết ngay cả với người mắc suy thận.

Tuy nhiên, lòng đỏ trứng lại chứa nhiều phospho và choline – tiền chất tạo ra trimethylamine N-oxide (TMAO), một chất có thể gây bất lợi cho người bệnh suy thận mạn. Ngoài ra, lòng đỏ còn giàu cholesterol, trong khi nhiều bệnh nhân suy thận, đặc biệt ở giai đoạn phải chạy thận, thường đi kèm rối loạn lipid máu.

Vì vậy, nếu ăn không kiểm soát, đặc biệt là lòng đỏ trứng có thể làm tăng gánh nặng cho thận.

Người bệnh suy thận có nên kiêng trứng hoàn toàn?

Theo chuyên gia dinh dưỡng, người mắc suy thận không nhất thiết phải kiêng trứng hoàn toàn. Việc có cần ăn ít protein hay không còn phụ thuộc vào mức độ suy thận, giai đoạn bệnh và phác đồ điều trị của từng người.

Người bệnh nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh lượng trứng phù hợp trong khẩu phần ăn. Nguyên tắc chung là hạn chế lòng đỏ, ưu tiên lòng trắng trứng, bởi các tác động bất lợi lên thận chủ yếu đến từ lòng đỏ.

Thực phẩm bổ dưỡng được ví 'siêu thực phẩm' nhưng người bệnh suy thận cần biết điều này khi ăn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Người bệnh suy thận mạn ăn trứng cần biết điều này

- Không ăn quá nhiều trứng: tối đa khoảng 2–4 quả/tuần, tùy tình trạng bệnh.

- Hạn chế lòng đỏ trứng, có thể chỉ dùng lòng trắng. Ưu tiên chế biến nhẹ nhàng như luộc chín kỹ, hấp hoặc tráng ít dầu

- Tránh kết hợp trứng với thực phẩm giàu kali và phospho.

- Không chế biến trứng quá mặn, hạn chế muối để tránh nạp nhiều natri.

- Không nên ăn trứng vào buổi tối, dễ gây đầy bụng, khó tiêu.

- Không ăn trứng sống hoặc trứng lòng đào do nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella, đặc biệt nguy hiểm khi chức năng thận và miễn dịch suy giảm

- Nên ăn trứng cùng các loại rau củ ít kali như bí đỏ, bầu, su hào, bắp cải hấp… để hỗ trợ tiêu hóa và giảm tải cho thận.

Thực phẩm bổ dưỡng được ví 'siêu thực phẩm' nhưng người bệnh suy thận cần biết điều này khi ăn - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Làm gì để phòng nguy cơ suy thận?

- Duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước lọc, hạn chế nước ngọt và đồ uống công nghiệp.

- Ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật, đồng thời kiểm soát tốt đái tháo đường và tăng huyết áp nếu mắc bệnh.

- Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh thận thay vì chỉ đi khám khi có triệu chứng.

- Không tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hay thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

- Cần tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý.

- Điều trị triệt để các nhiễm khuẩn thông thường để hạn chế nguy cơ làm nặng thêm các bệnh lý cầu thận, trong đó có viêm cầu thận IgA. Với gia đình có người mắc bệnh thận mạn hoặc viêm cầu thận IgA, các thành viên cùng huyết thống nên tầm soát chức năng thận định kỳ.

Món ăn rẻ tiền quen thuộc trong bữa cơm Việt, nhưng người bệnh suy thận được khuyến cáo không nên ănMón ăn rẻ tiền quen thuộc trong bữa cơm Việt, nhưng người bệnh suy thận được khuyến cáo không nên ăn

GĐXH - Với người bệnh suy thận, việc ăn đậu phụ không đúng cách hoặc quá thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng cho thận, khiến bệnh tiến triển nhanh hơn.

