6 thói quen vàng giúp bạn trẻ hơn 10 tuổi nếu duy trì mỗi ngày

Thứ hai, 07:00 26/01/2026 | Sống khỏe
Mai Anh
Mai Anh
GĐXH - Không cần đến những liệu trình spa hay mỹ phẩm đắt đỏ, chỉ cần kiên trì theo đuổi 6 thói quen khoa học dưới đây, bạn hoàn toàn có thể sở hữu vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật từ 6 đến 10 tuổi.

6 thói quen vàng giúp bạn trẻ hơn 10 tuổi nếu kiên trì mỗi ngày - Ảnh 1.Móng tay nổi sọc dọc báo động nguy hiểm? Đừng chủ quan nếu thấy 4 đặc điểm này

GĐXH - Nhiều người lo sốt vó khi thấy móng tay bỗng dưng xuất hiện những đường kẻ sọc dọc. Nếu sọc dọc đi kèm với 4 đặc điểm bất thường dưới đây, đó có thể là "tín hiệu cầu cứu" từ bên trong cơ thể mà bạn tuyệt đối không được bỏ qua.

Lão hóa là quy luật tự nhiên, nhưng tốc độ già đi nhanh hay chậm lại nằm trong lòng bàn tay bạn. Hãy bắt đầu cuộc hành trình "ngược dòng thời gian" ngay từ hôm nay với những thói quen giúp bạn trẻ hơn tuổi thật!

6 thói quen vàng giúp bạn trẻ hơn 10 tuổi nếu kiên trì mỗi ngày - Ảnh 2.

Hãy duy trì những thói quen tốt giúp bạn luôn mạnh khoẻ và trẻ hơn tuổi. Ảnh minh họa


6 thói quen giúp bạn trẻ hơn từ 6 -10 tuổi

1. Ngủ đủ giấc – "Mỹ phẩm" tự nhiên tốt nhất

Mỗi người cần ngủ đủ từ 7-9 tiếng mỗi ngày để nạp đầy năng lượng cho công việc và cuộc sống. Nếu liên tục ngủ ít hơn 6,5 tiếng, bạn sẽ thấy đại não trở nên chậm chạp, các nếp nhăn nơi khóe mắt xuất hiện dày đặc, thần thái mệt mỏi và già nua thấy rõ.

Muốn làm chậm quá trình lão hóa, hãy đảm bảo ngủ đủ ít nhất 7 tiếng. Giấc ngủ sâu giúp tế bào và các cơ quan trong cơ thể được sửa chữa, tái tạo. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp bạn thức dậy với sự năng động, làn da căng mịn và vẻ ngoài trẻ trung tự nhiên.

6 thói quen vàng giúp bạn trẻ hơn 10 tuổi nếu duy trì mỗi ngày - Ảnh 3.

Giấc ngủ giúp bạn khoẻ khoắn cả về tâm lý và cơ thể. Ảnh minh họa

2. Nói không với thuốc lá và hạn chế rượu bia

Chất cồn dư thừa sẽ làm tê liệt thần kinh, giãn mạch máu, gây áp lực cho gan và dẫn đến tình trạng cơ thể mất nước, viêm nhiễm. Hệ quả là làn da mất đi độ đàn hồi và chất lượng giấc ngủ giảm sút nghiêm trọng.

Trong khi đó, thuốc lá sản sinh ra lượng lớn gốc tự do, phá hủy collagen và sợi đàn hồi, khiến da thô ráp, nếp nhăn sâu (đặc biệt là vùng quanh miệng) và sắc mặt vàng vọt. Người hút thuốc 10 năm thường già hơn rất nhiều so với người không hút. 

Cai thuốc và hạn chế rượu là cách hiệu quả nhất để tìm lại sự tươi trẻ. Bạn sẽ thấy hơi thở thông thoáng, làn da cải thiện và "bụng bia" biến mất chỉ sau một thời gian ngắn thay đổi.

3. Luôn giữ nụ cười trên môi

Người hay cười thường trông trẻ hơn tuổi thật. Khi cười, các cơ mặt được kéo lên, giúp rèn luyện cơ gò má và cơ vòng mắt. Kiểu "co thắt ngược chiều trọng lực" này là phương pháp nâng cơ mặt tự nhiên, giúp chống lại sự chảy xệ do mất collagen. 

Đừng để vẻ mặt âu sầu chiếm lấy bạn; nụ cười còn giúp não bộ tiết ra endorphin, giúp giảm căng thẳng và hạ thấp mức hormone stress cortisol.

6 thói quen vàng giúp bạn trẻ hơn 10 tuổi nếu duy trì mỗi ngày - Ảnh 4.

Ảnh minh họa


4. Kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể

Những người "nghiện" đồ ngọt thường già nhanh hơn. Lượng đường dư thừa khi kết hợp với protein trong cơ thể (bao gồm collagen và elastin) sẽ tạo ra AGEs – tác nhân khiến da mất đàn hồi, xỉn màu và hình thành nếp nhăn sâu.

Để duy trì nhan sắc không tuổi, hãy nghiêm ngặt hạn chế đường, tránh xa thực phẩm chế biến sẵn (nước ngọt, bánh ngọt, kẹo) và tinh bột tinh chế (cơm trắng, bánh mì trắng). 

Hãy chọn trái cây tự nhiên để thỏa mãn cơn thèm ngọt và thay bằng ngũ cốc nguyên hạt để kháng viêm, giúp da khỏe đẹp từ bên trong.

5. Chống nắng mỗi ngày

Ánh nắng mặt trời là "hung thủ" hàng đầu gây lão hóa da. Tia cực tím (UV) gây ra tình trạng quang lão hóa, trực tiếp phá hủy DNA, tạo ra gốc tự do dẫn đến sụt giảm collagen và hình thành các vết nám, tàn nhang.

Kem chống nắng chính là món đồ dưỡng da có giá trị đầu tư cao nhất. Dù trời nắng hay râm mát, hãy hình thành thói quen bôi kem chống nắng và đội mũ khi ra ngoài. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để giữ làn da trắng sáng, giảm thiểu nếp nhăn và ngăn chặn sự già nua.

6. Quản lý tốt áp lực tâm lý

Căng thẳng mãn tính khiến nồng độ cortisol cao kéo dài, gây ức chế hệ miễn dịch, tăng đường huyết và rút ngắn telomere (thước đo tuổi thọ của tế bào). Điều này đẩy nhanh quá trình già hóa cả về ngoại hình lẫn nội lực.

Hãy học cách giải tỏa áp lực thông qua việc giao lưu bạn bè, theo đuổi đam mê hoặc tập luyện thể thao. Một tâm thái tích cực, lạc quan không chỉ giúp giảm mức cortisol mà còn có tác dụng kháng viêm mạnh mẽ, giúp bạn trẻ trung rạng ngời từ trong ra ngoài.

Chống lão hóa không phải là cuộc chiến ngắn hạn mà là sự bền bỉ trong lối sống. Bằng cách ngủ đủ giấc, tránh xa chất kích thích, mỉm cười nhiều hơn, ăn ít đường, chống nắng kỹ càng và giữ tâm lý thoải mái, bạn đang đặt những viên gạch vững chắc cho một tuổi già khỏe mạnh và một vẻ ngoài "không tuổi". 

Hãy nhớ: Sự đầu tư tốt nhất chính là đầu tư vào những thói quen tốt của chính mình.

6 thói quen vàng giúp bạn trẻ hơn 10 tuổi nếu kiên trì mỗi ngày - Ảnh 3.Tuổi thọ dài hay ngắn, chỉ cần nhìn cách ăn là biết?: 6 đặc điểm ở những người có tuổi thọ thấp

GĐXH - Cách bạn ăn phản ánh khả năng điều tiết dinh dưỡng và sức chịu đựng của hệ tiêu hóa. Đừng để những thói quen tùy tiện hằng ngày trở thành "kẻ sát nhân thầm lặng" rút ngắn đi hàng chục năm tuổi thọ của chính mình.

6 thói quen vàng giúp bạn trẻ hơn 10 tuổi nếu kiên trì mỗi ngày - Ảnh 4.Tuổi thọ có thể nhìn mặt là biết?: 6 đặc điểm trên khuôn mặt chỉ có ở người sống lâu, khỏe mạnh

GĐXH - Người xưa tin rằng “tướng sinh thọ”, còn khoa học hiện đại cho thấy ngoại hình, đặc biệt là khuôn mặt quả thực phản ánh phần nào sức khỏe. Vậy người sống thọ thường có những đặc điểm gì trên gương mặt?

