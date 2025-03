8 lợi ích khi thêm chanh vào chế độ ăn uống

1. Quả chanh chứa hàm lượng vitamin C ấn tượng

Chanh là một loại trái cây họ cam quýt bổ dưỡng, đặc biệt là vitamin C và hàm lượng chất xơ cao. Ngoài ra nó còn chứa một số vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Thành phần dinh dưỡng của một quả chanh lớn (84g) chứa khoảng:

Lượng calo: 75

Protein: 1 g

Carbohydrate: 7,8 g

Chất xơ: 2,4 g

Chất béo: 0,2 g

Vitamin C: 44,5 mg (49% giá trị hằng ngày - DV)

Natri: 1,7 mg (1% DV)

Vitamin B6: 0,067 mg (4% DV)

Sắt: 0,5 mg (3% DV)

Kali: 116 mg (2% DV)

Ngoài ra chanh còn chứa một lượng nhỏ vitamin A, acid folic, canxi và magie.

Hàm lượng vitamin C cao trong quả chanh (đáp ứng đến 49% nhu cầu vitamin C hàng ngày) khiến nó trở thành loại quả rất có giá trị giúp tăng cường hệ miễn dịch , bảo vệ sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa suy giảm nhận thức và giúp cải thiện sự hấp thụ sắt từ chế độ ăn uống.

Các nghiên cứu cũng cho thấy tiềm năng của vitamin C trong việc thúc đẩy sự hình thành collagen , hỗ trợ điều trị và giảm nguy cơ mắc một số bệnh khác.

Chanh là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào.

2. Lợi ích khi thêm chanh vào chế độ ăn uống hằng ngày

Giúp tăng cường khả năng miễn dịch

Do có hàm lượng vitamin C cao nên ăn chanh là cách tốt để tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh.

Vitamin C là một loại vitamin tan trong nước, hoạt động như một chất chống oxy hóa, đóng vai trò quan trọng đối với chức năng miễn dịch của cơ thể. Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, vitamin C là yếu tố tham gia vào hệ miễn dịch vì nó tham gia vào việc sản xuất các yếu tố liên quan hệ miễn dịch, kháng thể.

Giảm nguy cơ đột quỵ

Trong số các yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ người ta thấy có yếu tố liên quan đến chế độ ăn uống. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng flavonoid (chất dinh dưỡng có trong thực vật) trong trái cây họ cam quýt có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ ở phụ nữ. Những người tiêu thụ nhiều flavonoid hơn có tỷ lệ mắc bệnh suy tim, bệnh tim do thiếu máu cục bộ và nguy cơ đột quỵ thấp hơn.

Giảm huyết áp

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng flavonoid trong chanh và nước chiết xuất từ vỏ chanh có thể giúp ức chế huyết áp . Flavonoid chuyển hóa và bảo vệ tim khi chúng tương tác với hệ vi sinh vật đường ruột. Hoạt động của chúng có liên quan đến việc giảm huyết áp với 15%.

Tăng cường hấp thụ sắt

Chanh có thể làm tăng khả dụng sinh học của sắt (lượng sắt có sẵn trong cơ thể) và khả năng tiếp cận sinh học (lượng sắt có thể hấp thụ). Điều này có thể là do hàm lượng vitamin C cao.

Kết hợp thực phẩm giàu sắt với thực phẩm giàu vitamin C là một cách để tăng hấp thụ sắt vì vitamin C giúp tăng khả năng hấp thụ sắt cho cơ thể. Do đó các chuyên gia dinh dưỡng khuyên khi uống viên sắt hoặc ăn các thực phẩm giàu sắt nên ăn các thực phẩm giàu vitamin C như trái cây họ cam quýt.

Hỗ trợ giảm cân

Uống nước chanh có thể khiến bạn no nhanh hơn. Một thử nghiệm ngẫu nhiên đã đánh giá phản ứng đường huyết và cảm giác thèm ăn sau khi ăn bánh mì với nước, trà hoặc nước chanh. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra nước chanh làm tăng thể tích dạ dày gấp 1,5 lần so với nước, điều này tương quan với cảm giác thèm ăn giảm. Chanh cũng ít calo và nhiều chất xơ, do đó có thể giúp giảm cân .

Hỗ trợ ngăn ngừa bệnh hen suyễn

Tiêu thụ cam quýt có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh hen suyễn thấp hơn. Một nghiên cứu đã đánh giá vai trò của dinh dưỡng trong việc phòng ngừa hen suyễn và phát hiện ra rằng, tiêu thụ trái cây và rau quả hàng ngày làm giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và thở khò khè. Tiêu thụ nhiều cam quýt có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các triệu chứng hen suyễn.

Cải thiện tiêu hóa

Nước chanh kích thích sản xuất dịch tiêu hóa như mật, giúp cải thiện tiêu hóa. Tính acid của nó cũng giúp phân hủy thức ăn hiệu quả hơn và làm giảm các triệu chứng khó tiêu như đầy hơi và ợ nóng.

Làm đẹp da

Sử dụng nước ép cam quýt như chanh có thể giúp ngăn ngừa hoặc làm giảm các dấu hiệu lão hóa da. Vitamin C trong chanh kích thích sản xuất collagen, giúp da săn chắc và đàn hồi. Chanh cũng có tác dụng làm sáng da và giảm thâm nám.

Uống nước chanh đúng cách có lợi cho sức khỏe.

3. Cách thêm chanh vào chế độ ăn uống

Uống một cốc nước chanh ấm pha loãng vào buổi sáng.

Thêm nước cốt chanh vào các món salad, súp, canh, hoặc món xào.

Pha nước chanh với một chút mật ong hoặc gừng, quế để tăng hương vị và tốt cho sức khỏe.

Sử dụng vỏ chanh để làm gia vị cho các món ăn.