8 tuần nghẹt thở giữ thai thành công cho sản phụ cạn ối, tim thai dao động kém
GĐXH – Sản phụ được các bác sĩ theo dõi sát sao từ tuần 25 đến tuần 33 của thai kỳ với nhiều nguy hiểm rình rập cho sự phát triển của thai nhi.
Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, mới đây, các bác sĩ đơn vị này đã có hành trình 8 tuần giữ thai thành công cho một sản phụ bị cạn ối, xoắn dây rốn, tim thai dao động kém.
Theo đó, sản phụ N.T.T.P (35 tuổi, Tuyên Quang) có thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm sau 7 năm hiếm muộn. Sau chuyển phôi, các chỉ số ban đầu đều ổn định. Tuy nhiên, đến tuần 25 chị P. bất ngờ được chẩn đoán cạn ối hoàn toàn trong một lần siêu âm định kỳ.
Sau khi được bác sĩ ở tuyến trước tư vấn, chị lập tức đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thăm khám. Các kết quả kiểm tra chuyên sâu cho thấy thai nhi bị giảm cung cấp máu cho thai nhi qua động mạch rốn, ruột non tăng âm vang và thai chậm tăng trưởng trong tử cung.
Rất nhanh chóng, sản phụ được chỉ định truyền ối để cứu thai. Thủ thuật do ekip TS.BS. Phan Thị Huyền Thương – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Can thiệp bào thai thực hiện. Đây là một trong những kỹ thuật quan trọng giúp thai nhi có thêm thời gian phát triển trong bụng mẹ.
Sau truyền ối, sản phụ được theo dõi sát sao trong 11 ngày tại khoa Sản bệnh A4. Khi các chỉ số của thai ổn định, sản phụ được xuất viện và kiểm tra định kỳ tại Trung tâm Can thiệp bào thai.
Nhưng chỉ 1 tuần sau, khi đến tái khám, sản phụ nhận tin em bé bị xoắn dây rốn, tim thai dao động kém nên tiếp tục nhập viện và theo dõi liên tục từ tuần 28 đến tuần 33.
Mỗi ngày, sản phụ được chỉ định chạy máy monitor 2 lần/ngày để theo dõi tim thai. May mắn, chỉ số nước ối - yếu tố từng là vấn đề nghiêm trọng được duy trì ổn định sau khi truyền ối. Tuy nhiên, đến tuần 31 sản phụ xuất hiện tăng huyết áp, dù xét nghiệm cho thấy chưa có dấu hiệu tiền sản giật. Các bác sĩ phải theo dõi tích cực và chỉ định phù hợp, nỗ lực kéo dài tuổi thai thêm từng ngày.
Đến 33 tuần 4 ngày, sản phụ bị vỡ ối và được bác sĩ chỉ định mổ lấy thai. Được tiêm trưởng thành phổi từ trước, em bé chào đời nặng 1,4kg cất tiếng khóc đầu tiên.
Sau sinh, bé được chuyển sang khoa Sơ sinh chăm sóc tích cực. Qua 10 ngày nằm lồng ấp và 10 ngày ấp Kangaroo với mẹ, con được xuất viện với cân nặng 1,9kg. Hai tháng sau sinh, con nặng 3,8kg, ăn ngủ tốt và hoàn toàn khỏe mạnh.
Người phụ nữ bị bỏng nặng vì chủ quan khi tiếp xúc với hóa chất nước thông cốngMẹ và bé - 8 giờ trước
GĐXH - Trong lúc dọn nhà, không may chị trượt ngã, phần mông tiếp xúc trực tiếp nước thông cống bị đổ ra sàn... khiến chị bị bỏng nặng.
Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025: Chăm sóc sau sinh toàn diện - Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho béMẹ và bé - 3 ngày trước
GĐXH - Đây là chủ đề chính được đưa ra tại Lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025 do Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức sáng nay (27/9) tại Lào Cai.
Hướng dẫn chi tiết cách ăn uống, kiểm soát cân nặng hợp lý cho thai phụ để tránh mắc đái tháo đường thai kỳMẹ và bé - 1 tuần trước
GĐXH – Theo các chuyên gia, phụ nữ có thai đặc biệt các thai phụ trên 35 tuổi, thừa cân, béo phì, có tiền sử sinh con to… cần điều chỉnh lối sống (ăn tiết chế, tăng cường vận động) để dự phòng nguy cơ mắc đái tháo đường trong thai kỳ.
Thực trạng đáng báo động: Tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ tăng gấp 5 lần, mẹ bầu không được chủ quan!Mẹ và bé - 1 tuần trước
GĐXH – Các chuyên gia nhận định, đái tháo đường thai kỳ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của mẹ cũng như của thai nhi. Vì vậy, các thai phụ cần có kiến thức và biện pháp dự phòng để tránh nguy cơ mắc căn bệnh này.
Ba trẻ bị ong đốt: Hai em nguy kịch do tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu, một em tử vongMẹ và bé - 1 tuần trước
GĐXH - Theo bà đi làm nương thì bị đàn ong bất ngờ tấn công. Do còn quá nhỏ, các bé hoảng loạn bỏ chạy nhưng không kịp thoát.
Người mẹ hạnh phúc đón em bé 3,4kg khỏe mạnh, chào đời trong 'bọc điều' hiếm gặpMẹ và bé - 1 tuần trước
GĐXH - Bé trai nặng 3,4kg cháo đời trong tình trạng vẫn còn nguyên vẹn trong bọc ối. Khi bbế ra, bé cất tiếng khóc to, hồng hào, tràn đầy sức sống.
Mổ cấp cứu cho bé trai Hà Nội mắc căn bệnh nguy hiểm ở vùng kínMẹ và bé - 3 tuần trước
Em bé 10 tháng tuổi ở Hà Nội quấy khóc dữ dội, gia đình vội bế con đi cấp cứu không ngờ trẻ phải lên bàn mổ ngay lập tức.
Mẹ con sản phụ bị rau bong non nguy hiểm: Đừng bỏ qua dấu hiệu bất thường này!Mẹ và bé - 1 tháng trước
GĐXH - Bác sĩ phát hiện sản phụ bị rau bong non nguy hiểm có biểu hiện: Rối loạn cơn co tử cung, cơn co cường tính, tim thai nhanh...
Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 5 tuổi nuốt đồng xu vào thực quảnMẹ và bé - 1 tháng trước
GĐXH - Sau khi vô tình nuốt phải đồng xu, bé D. may mắn được gia đình phát hiện và đưa vào viện kịp thời.
Bé 21 tháng tuổi ở Quảng Ninh hôn mê vì rắn cắn: Bác sĩ khuyến cáo thận trọng với vết cắn gần như không nhìn thấyMẹ và bé - 1 tháng trước
GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử 2 bên giãn sau 3 tiếng nghi ngờ bị rắn cắn.
"Người mẹ nghị lực Ngô Thanh Vân”: Mang thai ở tuổi 46 và tuyên ngôn “chưa bao giờ là trễ để được làm mẹ”Mẹ và bé
Ngay cả khi các chuyên gia y tế khuyến cáo độ tuổi sinh học tốt nhất để làm mẹ là trước 35 thì Ngô Thanh Vân lần đầu mãn nguyện làm mẹ ở tuổi 46, minh chứng cho việc phụ nữ có quyền tự chủ trong mọi quyết định của mình.