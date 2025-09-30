8 tuần nghẹt thở giữ thai thành công cho sản phụ cạn ối, tim thai dao động kém

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, mới đây, các bác sĩ đơn vị này đã có hành trình 8 tuần giữ thai thành công cho một sản phụ bị cạn ối, xoắn dây rốn, tim thai dao động kém.

Theo đó, sản phụ N.T.T.P (35 tuổi, Tuyên Quang) có thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm sau 7 năm hiếm muộn. Sau chuyển phôi, các chỉ số ban đầu đều ổn định. Tuy nhiên, đến tuần 25 chị P. bất ngờ được chẩn đoán cạn ối hoàn toàn trong một lần siêu âm định kỳ.

Sau khi được bác sĩ ở tuyến trước tư vấn, chị lập tức đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thăm khám. Các kết quả kiểm tra chuyên sâu cho thấy thai nhi bị giảm cung cấp máu cho thai nhi qua động mạch rốn, ruột non tăng âm vang và thai chậm tăng trưởng trong tử cung.

Hiện tại, em bé ăn ngủ tốt, hoàn toàn khỏe mạnh. Ảnh: BVCC.

Rất nhanh chóng, sản phụ được chỉ định truyền ối để cứu thai. Thủ thuật do ekip TS.BS. Phan Thị Huyền Thương – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Can thiệp bào thai thực hiện. Đây là một trong những kỹ thuật quan trọng giúp thai nhi có thêm thời gian phát triển trong bụng mẹ.

Sau truyền ối, sản phụ được theo dõi sát sao trong 11 ngày tại khoa Sản bệnh A4. Khi các chỉ số của thai ổn định, sản phụ được xuất viện và kiểm tra định kỳ tại Trung tâm Can thiệp bào thai.

Nhưng chỉ 1 tuần sau, khi đến tái khám, sản phụ nhận tin em bé bị xoắn dây rốn, tim thai dao động kém nên tiếp tục nhập viện và theo dõi liên tục từ tuần 28 đến tuần 33.

Mỗi ngày, sản phụ được chỉ định chạy máy monitor 2 lần/ngày để theo dõi tim thai. May mắn, chỉ số nước ối - yếu tố từng là vấn đề nghiêm trọng được duy trì ổn định sau khi truyền ối. Tuy nhiên, đến tuần 31 sản phụ xuất hiện tăng huyết áp, dù xét nghiệm cho thấy chưa có dấu hiệu tiền sản giật. Các bác sĩ phải theo dõi tích cực và chỉ định phù hợp, nỗ lực kéo dài tuổi thai thêm từng ngày.

Đến 33 tuần 4 ngày, sản phụ bị vỡ ối và được bác sĩ chỉ định mổ lấy thai. Được tiêm trưởng thành phổi từ trước, em bé chào đời nặng 1,4kg cất tiếng khóc đầu tiên.

Sau sinh, bé được chuyển sang khoa Sơ sinh chăm sóc tích cực. Qua 10 ngày nằm lồng ấp và 10 ngày ấp Kangaroo với mẹ, con được xuất viện với cân nặng 1,9kg. Hai tháng sau sinh, con nặng 3,8kg, ăn ngủ tốt và hoàn toàn khỏe mạnh.