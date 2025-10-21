Danh tính tài xế ô tô hất thiếu tá CSGT lên nắp capo ở Nghệ An

Theo TTO, Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn TP Vinh (Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử lý tài xế có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của cán bộ cảnh sát giao thông.

Trước đó, khoảng 17h35 chiều 20/10, Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn TP Vinh đang làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông tại ngã tư đường Nguyễn Phong Sắc giao đường Nguyễn Duy Trinh (phường Trường Vinh, Nghệ An).

Thời điểm này tuyến đường Nguyễn Duy Trinh có dấu hiệu ùn tắc. Khi phát hiện chiếc ô tô 5 chỗ có dấu hiệu rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, thiếu tá Nguyễn Văn Thọ đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế chuyển hướng di chuyển.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển phương tiện, tông thẳng vào cán bộ CSGT và hất người này lên capo, rồi lái xe rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh.

Chiếc xe ô tô chỉ di chuyển được khoảng 30m thì gặp giao thông ùn tắc, không thể tiếp tục đi tiếp. Lúc này, tổ công tác đã phối hợp với người dân khống chế tài xế và đưa về trụ sở Công an phường Trường Vinh để lấy lời khai.

Theo VietnamNet, tại cơ quan công an, người điều khiển phương tiện được xác định là Lê Thành Công (45 tuổi, trú tại phường Trường Vinh). Qua kiểm tra, tài xế không vi phạm nồng độ cồn.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

