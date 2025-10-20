Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp dồn xuống, miền Bắc mưa rét kéo dài?

Không khí lạnh tràn về, thời tiết miền Bắc có nơi dưới 16 độ

Theo bản tin dự báo thời tiết, từ đêm nay (20/10), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Từ tối và đêm qua (19/10), không khí lạnh yếu tràn về đã ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Dự báo từ ngày 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Thời tiết Hà Nội: có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Theo dự báo thời tiết không khí lạnh tràn về miền Bắc nhiệt độ giảm, vùng núi có nơi trời rét. Ảnh minh họa: TL

Theo bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới, do ảnh hưởng không khí lạnh khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Mức nhiệt trong ngày dao động trong khoảng từ 19-29 độ.

Thời tiết hôm nay khu vực Bắc Bộ vẫn có những khoảng nắng, trời dịu mát. Nhiệt độ các phường không vượt quá 31 độ.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, do không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to từ đêm 19/10; Từ ngày 20/10 tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to.

Tại khu vực Nam Bộ thời tiết chiều nay cũng có mưa dông. Cục bộ có nơi mưa to. Mưa to trong thời gian ngắn có thể gây ra ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị. Ngoài ra có thể kèm theo dông sét, gió giật mạnh trong mưa dông.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 20/10 đến ngày 21/10

Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đêm không mưa, ngày nắng; đêm trời lạnh.

- Thời tiết khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi: Có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

- Thời tiết các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 21/10 đến ngày 29/10

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

- Thời tiết khu vực Bắc và Trung Trung Bộ: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ khoảng ngày 23/10 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

- Thời tiết các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

