Mẹo cứu nguy chiếc máy giặt lên nguồn nhưng không chạy tại nhà
GĐXH - Hiện tượng máy giặt lên nguồn nhưng không quay lồng giặt, không cấp nước là dấu hiệu cảnh báo sự cố về linh kiện hoặc hệ thống an toàn của thiết bị. Bài viết này sẽ giúp bạn cách khắc phục nhanh gọn tại nhà để máy hoạt động lại bình thường.
Dấu hiệu nhận biết
Máy giặt không có bất kỳ phản hồi nào: Cắm điện, bật nguồn nhưng máy không hiển thị đèn báo, không có tiếng động. Nhấn nút khởi động hay bất kỳ nút chức năng nào cũng không có tác dụng.
Máy giặt khởi động nhưng không thực hiện giặt: Lồng giặt không quay, không có tiếng nước chảy vào hoặc xả nước ra. Máy giặt có thể báo lỗi trên màn hình (nếu có).
Nguyên nhân và cách khắc phục
Máy giặt không vào nguồn
Khi máy giặt không có điện, việc đầu tiên cần làm là kiểm tra dây nguồn để xem có vấn đề gì không, như dây bị đứt hoặc lỏng do chuột cắn. Ngoài ra, cũng cần kiểm tra ổ cắm và nguồn điện mà bạn đang sử dụng để cấp điện cho máy giặt. Sau khi kiểm tra, hãy thử ấn lại nút Khởi động trên máy giặt vài lần để xem có phản ứng gì không.
Cách khắc phục: Nếu sau khi đã kiểm tra kỹ mà máy vẫn không hoạt động, hãy xem xét việc liên hệ với các đơn vị sửa chữa có uy tín hoặc trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.
Nắp máy giặt không đóng kín
Đây là nguyên nhân thường gặp nhất. Hầu hết các máy giặt hiện nay đều được trang bị tính năng an toàn, chỉ khởi động khi cửa đã đóng kín hoàn toàn.
Cách khắc phục: Kiểm tra xem cửa máy giặt đã được đóng chặt hay chưa. Đảm bảo không có vật cản nào (như quần áo) kẹt ở cửa. Đóng cửa lại cẩn thận và nghe tiếng "tích" báo hiệu cửa đã được khóa.
Quá tải quần áo
Việc nhồi nhét quá nhiều quần áo vào lồng giặt có thể khiến máy giặt không thể hoạt động bình thường. Lượng quần áo quá tải sẽ gây mất cân bằng, khiến động cơ máy giặt phải hoạt động quá công suất và dẫn đến tình trạng không thể khởi động.
Cách khắc phục: Giảm bớt lượng quần áo trong máy giặt theo khối lượng tiêu chuẩn máy giặt.
Lỗi van cấp nước, máy giặt không vào nước
Van cấp nước đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển dòng nước vào lồng giặt, đảm bảo lượng nước phù hợp cho từng chu trình giặt. Khi van gặp vấn đề, máy giặt sẽ không thể cấp nước hoặc cấp nước không đúng cách, dẫn đến không thể thực hiện bất kỳ chu trình giặt nào.
Nếu van cấp nước bị kẹt hoặc tắc nghẽn, lượng nước cấp vào lồng giặt sẽ không đủ, khiến quần áo không được giặt sạch. Máy giặt có thể báo lỗi hoặc ngừng hoạt động giữa chừng do thiếu nước.
Cách khắc phục: Kiểm tra và vệ sinh van cấp nước: Tháo van cấp nước và vệ sinh các bộ phận bên trong, loại bỏ cặn bẩn và rác thải.
Thay thế van cấp nước: Nếu van cấp nước bị hỏng, bạn cần thay thế van mới.
Vệ sinh lưới lọc van cấp nước: Tháo lưới lọc và vệ sinh bằng nước sạch.
Kiểm tra áp lực nước: Liên hệ với công ty cấp nước để kiểm tra và tăng áp lực nước nếu cần thiết.
Nút Start bị hư hỏng
Khi nút Start bị hư hỏng, máy giặt sẽ không thể khởi động chương trình giặt dù đã được cắm điện và lên nguồn. Tình trạng có thể do sử dụng lâu năm, bụi bẩn bám dính nên nút Start có thể bị kẹt, hao mòn, lỏng lẻo hoặc hỏng hoàn toàn.
Đặc biệt, mạch điều khiển là bộ phận điều khiển hoạt động của tất cả các chức năng trên máy giặt, bao gồm cả nút Start. Nếu mạch điều khiển bị lỗi, nút Start cũng có thể không hoạt động.
Cách khắc phục: Kiểm tra và vệ sinh nút Start: Đầu tiên, hãy kiểm tra xem nút Start có bị kẹt hay bám bẩn gì không. Nếu có, hãy vệ sinh nút Start bằng khăn mềm và lau khô.
Kiểm tra kết nối của nút Start: Đảm bảo rằng nút Start được kết nối chắc chắn với bảng điều khiển.
Thay thế nút Start: Nếu nút Start bị hỏng hoàn toàn, bạn cần thay thế nút mới. Bạn có thể mua nút Start mới tại các cửa hàng bán phụ kiện điện máy hoặc trung tâm bảo hành của hãng máy giặt.
Kiểm tra mạch điều khiển: Nếu bạn đã thử các cách trên mà nút Start vẫn không hoạt động, có thể là do lỗi mạch điều khiển. Lúc này, bạn cần liên hệ với thợ sửa máy giặt chuyên nghiệp để được kiểm tra và sửa chữa.
Dây curoa, động cơ máy giặt bị đứt
Đây là một vấn đề không ai mong muốn gặp phải và cũng khá hiếm khi xảy ra. Để kiểm tra, bạn cần phải tháo nắp phía sau máy giặt (đối với máy giặt cửa ngang) hoặc lật đáy máy giặt lên (đối với máy giặt cửa trên).
Dây curoa là một thành phần quan trọng trong hệ thống truyền động từ động cơ sang lồng giặt. Sau một thời gian sử dụng, dây này có thể bị giãn ra hoặc đứt.
Đối với các loại máy giặt sử dụng động cơ truyền động trực tiếp, chúng không sử dụng dây curoa.
Cách khắc phục: Bạn có thể tự kiểm tra loại dây curoa của máy và tự mua dây mới để thay thế hoặc gửi máy đến các đơn vị sửa chữa để thay thế với chi phí phù hợp.
Cách giặt thảm lông bằng máy giặt đảm bảo không bị rụng lông, vón cụcỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Thảm là một trong những vật dụng khó làm sạch, việc vệ sinh rất vất vả và mất thời gian. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bước giặt thảm bằng máy giặt đơn giản, ít tốn sức và chi phí thấp.
Vì sao tháng 5 âm lịch được gọi là 'tháng Độc'? 9 ngày cần chú ý nhất trong thángỞ - 10 giờ trước
GĐXH – Tháng 5 âm lịch còn được gọi là "tháng Độc" khi có tới 9 ngày đặc biệt được cho là thời điểm thời tiết khắc nghiệt dễ ảnh hưởng tới sức khỏe, vận may. Vậy 9 ngày này rơi vào thời điểm nào và người xưa thường lưu ý những gì để bảo vệ sức khỏe?
Top màu sơn nhấn chung cư hiện đại: Đón đầu xu hướng, rước tài lộc vào nhàỞ - 11 giờ trước
GĐXH - Xu hướng màu sắc năm 2026 đang dần chuyển hướng đến sự hài hòa, tinh tế cho nên việc lựa chọn đúng bảng màu không chỉ giúp căn hộ của bạn thêm phần sang trọng mà còn phản ánh đúng lối sống hiện đại.
Mách bạn 5 mẹo dùng bình nóng lạnh giảm nửa tiền điện mỗi thángỞ - 14 giờ trước
GĐXH - Bình nóng lạnh là thiết bị quen thuộc trong mỗi gia đình, đặc biệt vào mùa đông hay những ngày trời trở lạnh. Tuy tiện lợi nhưng nếu sử dụng không đúng cách, bình nóng lạnh có thể là "sát thủ tiền điện" mà nhiều người không ngờ tới.
Mẹo làm sạch kính trong 1 phút dành riêng cho người siêu bận rộnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Với cuộc sống bận rộn ngày nay, vệ sinh cửa kính thường bị bỏ qua dẫn đến hiện tượng bị ố vàng, bẩn, có các cặn dính trên bề mặt của vách kính rất khó xử lý. Bài viết này cho bạn một vài mẹo làm sạch kính đơn giản từ các vật dụng sẵn có.
Chuyên gia chỉ ra khung giờ đẹp cúng Tết Đoan Ngọ 2026 đón cát khí, cầu bình anỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 có 4 khung giờ cát lành thích hợp để thực hiện nghi lễ dâng hương, trong đó có một giờ được đánh giá là đẹp nhất trong ngày.
7 kiêng kỵ trong ngày Tết Đoan ngọ nên nhớỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh những phong tục quen thuộc như ăn cơm rượu nếp, thưởng thức trái cây đầu mùa hay làm lễ cúng gia tiên, dân gian còn lưu truyền nhiều điều kiêng kỵ trong ngày Tết Đoan Ngọ.
Máy giặt bị nhảy thời gian: Nguyên nhân và cách sửa nhanh tại nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Máy giặt bị nhảy thời gian, đứng im một mốc hoặc đang giặt bỗng tăng thêm giờ là tình trạng báo động về kỹ thuật mà rất nhiều gia đình gặp phải. Bài viết này sẽ hướng dẫn giúp bạn bắt đúng bệnh và tự khắc phục thành công tại nhà.
Cách tự xả cặn bình nóng lạnh cực dễ, giúp máy chạy êm, tiết kiệm điện tối đaỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc nắm rõ cách xả cặn bình nóng lạnh sẽ giúp bạn chủ động bảo dưỡng thiết bị, tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn khi sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước, dễ thực hiện ngay tại nhà.
Rèm cửa hay sơn cách nhiệt: Đâu là "vũ khí" chống nóng tốt nhất cho nhà kính?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Nhà kính phong cách hiện đại, tạo không gian mở. Tuy nhiên, cửa sổ kính thông thường hấp thụ và giữ nhiệt là nguyên nhân tăng nhiệt độ phòng gây khó chịu cho người dùng.
Xem ngày giờ tuần mới từ 15/6 - 21/6: 4 ngày vượng khí, thuận lợi khai trương và xuất hànhỞ
GĐXH - Dưới đây là những khung thời gian cát lành trong tuần mới từ 15/6 đến 21/6/2026 theo tư vấn của chuyên gia phong thủy.